Nem érdemes bárkit azzal áltatni, hogy attól még, hogy a szerelem jelen van a párkapcsolatban, nem lehetnek valós és masszív problémák. A szerelem egyáltalán nem elég egy párkapcsolat fenntartásához. Ahhoz, hogy a párkapcsolat hosszú ideig jól tudjon működni, sok kompromisszumra, munkára és erőfeszítésre is szükség van, ráadásul még ez sem garancia. A komoly problémák még a legkiegyensúlyozottabbnak tűnő kapcsolatokban is derült égből villámcsapásként érkezhetnek.

Épp ezért mondják az okosok, hogy a problémákról beszélni kell, hogy minden kapcsolaton mindig dolgozni kell, és a felmerülő nézeteltéréseket sem szabad csak úgy lógni hagyni a levegőben. Mindehhez pedig az is hozzátartozik: nem hagyhatjuk, hogy a párkapcsolatunkból kivesszen az évődés, a játékosság és a szenvedély.

Ehhez pedig az egyik fontos lépés, hogy elérjük, a távollétünk hiányt ébresszen a párunkban. Legyen szó Skorpióról, Mérlegről, Szűzről, Oroszlánról, Rákról, Ikrekről, Bikáról, Kosról vagy bármelyik másik csillagjegyről, ez arra fogja ösztönözni, hogy több időt akarjon velünk tölteni. Ahhoz viszont, hogy tudjuk, hogyan tartsuk fenn a Skorpió érdeklődését, első körben meg kell fejtenünk, hogy milyen a Skorpió férfi.

A Skorpió férfi első látásra egészen lenyűgöző. Szenvedélyes és titokzatos, ráadásul tisztában is van a vonzerejével, összhangban van a szexualitásával. Ha a Skorpió férfi akar valamit, azt meg is szerzi a szerelemben is. A jó tulajdonságai mellett azonban van egy sötétebb oldala is. Könnyen megsértődik és dühös lesz, ilyenkor pedig nem feltétlenül szerencsés a közelében lenni. Bosszúálló és nehezen felejt, nem tűri az ellenvetést.

Előfordulhat, hogy egy kicsit belekényelmesedik a párkapcsolatba, és elkezd természetesnek venni, de ez nem feltétlenül ad okot az aggodalomra. Csupán emlékeztetni kell arra, hogy mennyit is jelentesz neki, ezután pedig könnyen visszatér a szenvedélyes és szerető énjéhez.

Vágd rövidebbre a beszélgetéseket

Mivel imádja a mély és szenvedélyes beszélgetéseket, ha ezek elmaradnak, rájön, hogy valami nem stimmel, és igyekezni fog, hogy mihamarabb megoldja a helyzetet.

Hagyd, hogy ő tegye meg az első lépést

Ne kezdeményezz intim pillanatokat, hagyd, hogy ő tegye meg az első lépést. Ha úgy érzed, hogy magától értetődőnek tekint, akkor adj neki egy kis kihívást. Lehet, hogy nagyon könnyűvé tetted a dolgokat számára, ezért unatkozik. A Skorpió férfi szereti a hajszát.

Maradj független

Amúgy is jó, ha megőrzöd a függetlenségedet, pláne akkor, ha egy Skorpió férfi van melletted. Csináld a saját dolgod, priorizáld a saját igényeidet és boldogságodat. Ha rendben vagy kívül-belül, pillanatok alatt felfedezi magában, hogy miért is vonzódik hozzád.

Tedd féltékennyé

De ne úgy! A Skorpiók egyébként is féltékenyek, ha pedig más férfiakkal flörtölnél, az csúnyán visszaütne. Ahelyett, hogy piszkos játszmákat kezdenél, csak simán tölts több időt a barátnőiddel. Ez mindenhogy egy win-win helyzet, hiszen így a barátaidat sem hanyagolod el, de a Skorpió férfi is többet fog akarni belőled. Emellett pedig jó, ha van életed a párkapcsolatodon kívül is.