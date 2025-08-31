Diana halála előtt pár órával még beszélt a fiaival: „Egész életemben bánni fogom, hogy olyan rövid volt a telefonhívás”

1997-et írtunk, és bár Diana hercegné már öt éve külön élt a későbbi III. Károly királytól, és egy éve el is vált tőle, mindez nem csökkentette a 36 éves nő világhírét. Továbbra is népszerű humanitárius, csodált királyi lázadó és nemzetközi stílusikon maradt. Diana halála, az a váratlan és tragikus augusztus 31-e este az egész világ szívén sebet ütött - de a legnagyobb fájdalmat két fia cipeli magával azóta is.

Lady Diana halála az egész világot sokkolta.

Diana halála: értelmetlen és fájdalmas

Diana halála örökre megváltoztatta a brit királyi család életét, de az aznapi tragédia sosem halványult el a két fiú, Vilmos herceg és Harry herceg szívében: az a fájdalom, amit az anyjuk elvesztése okozott, máig ott él bennük. Lady Diana, milliók szívének királynője egy autóbalesetben vesztette életét 1997. augusztus 31-én Párizsban, akkori párja, Dodi al-Fayed oldalán. Az elmúlt közel három évtizedben rengeteg teória, szemtanú és elmélet látott napvilágot arról, hogy azon az éjszakán mi, miért és hogyan történt pontosan. Egyesek a brit titkosszolgálatot látják a tragikus események mögé, míg mások Mohamed Al-Fayed felelősségét hangoztatják. Diana halálának évfordulóján azonban arról már jóval kevesebb szó esik, hogy miként élték meg ezt az egészet a fiai.

Az utolsó beszélgetés, ami örökre megmaradt

Az utolsó telefonbeszélgetés Diana hercegné és fiai, Harry herceg és Vilmos herceg között augusztus 31-én este történt. Akkor, amikor anyjuk Párizsból felhívta őket – mindössze pár órával a végzetes baleset előtt –, a két herceg a skóciai Balmoral kastélyban tartózkodott. A beszélgetés rövid és látszólag hétköznapi volt, de az utókor szemszögéből egy örökké megbánt reménnyé vált.

„Nem emlékszem pontosan, mit mondtam, de azt tudom, hogy egész életemben bánni fogom, hogy olyan rövid volt a telefonhívás”

– mesélte Harry herceg a Diana, Our Mother: Her Life and Legacy dokumentumfilmben. „Ha tudtam volna, hogy ez az utolsó alkalom, hogy anyámmal beszélek, más dolgokat mondtam volna neki. Egész életemben ezzel kell együtt élnem.”

Vilmos herceg is hasonló érzéseket osztott meg:

Harry és én sietve próbáltunk elköszönni: „Viszlát, később találkozunk, mehetünk már?”. Ha tudtam volna, mi fog történni, soha nem lettem volna ilyen közömbös.

Ez a beszélgetés mélyen beleégett az emlékezetébe, és azóta a fülébe csengő fájdalomként él vele.