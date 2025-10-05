Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Könnyfakasztó kutatás – Kiderült, hogy a nők vagy a férfiak erősebbek a krokodilkönnyek csatájában

Shutterstock - Roman Samborskyi
férfi kutatás
Bednár Dávid
2025.10.05.
A hölgyek hiába dobják be a sírást, ha akarnak valamit, nem ők nyertek a krokodilkönnyek csatájában. Legalábbis egy friss kutatás szerint, ha egy férfi eljátssza a sírást, bárki bármit elhisz neki.

Jobb, ha már most felkészülsz rá, hogy ha a párod otthon elsírja magát, lehet, hogy átverésre készül. Ha pedig egy kis krokodilkönnyes kamusíráson töröd a fejed, hogy elérj valamit, akkor jobb, ha behívod egy férfi ismerősödet, mert egy friss kutatás szerint csak vele fog működni az átverés.

krokodilkönny
A krokodilkönnyek kifejezés több évszázados múltra tekint vissza
Forrás: Shutterstock

Egy férfi könnyei

Nem, ez nem egy romantikus regény címe, hanem arra a friss lengyel kutatásra utal, amely során a több ezer résztvevő kezébe férfiakat és nőket ábrázoló fotókat nyomtak, és nekik el kellett dönteniük, hogy ki az, aki szerintük őszintén pityereg, és ki az, aki nem. A könnyeken túl az arcok semlegesek vagy melegséget sugárzóak voltak. Lehet, hogy ez most könnyeket csal a szemeidbe, de a résztvevők többsége egyértelműen a férfiakra szavazott, a nőknek sokszor még a kedves arckifejezést sem hitték el. A szakemberek szerint az a kódolt gondolat állhat a háttérben, hogy a férfiak nem vagy nagyon ritkán sírnak, és akkor is csak nyomós okkal — írja a Daily Mail.

Taktika a krokodilkönnyek ellen

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy honnan tudhatod, hogy igazi vagy kamusírással találkozol. A kutatások szerint, akik krokodilkönnyeket hullajtanak, vagyis érdekből sírnak, azok zokogás közben széles érzelmi skálán mozognak, és nagyon gyorsan váltanak egyik érzelemről a másikra. Azt is megfigyelték, hogy miközben pityeregnek, gyakran kétszer meggondolják, mit mondjanak, nagy szünetekkel beszélnek, ami ebben az érzelmi állapotban nem megszokott.

Miért éppen krokodilkönny?

A kifejezésről, amely egy régi mítoszból ered, miszerint a krokodilok sírnak, mikor elfogyasztják az áldozataikat, egy 14. századi angol útikönyv írt először. A legenda nemrég azonban egyfajta bizonyítást is nyert: a floridai egyetem szakemberei megfigyelték, hogy a krokodilok evés közben gyakran kapnak hányingert, ennek következtében nedvesek, vagyis könnyesek lesznek a szemeik.

Egy férfi megpróbálta

Egy nigériai férfi a Guinness Rekordok Könyvébe szeretett volna bekerülni a világ leghosszabb sírása kategóriában. A lelkes álmodozó állítólag hét napig sírt egyhuzamban, aminek az lett a következménye, hogy feldagadt az arca, komoly fejfájás alakult ki nála és átmenetileg megvakult. Bár a rekordkísérletének a híre soha nem jutott el a Guinness bíráihoz, azt sikerült bebizonyítania, hogy a férfiaknál is működnek a krokodilkönnyek. 

