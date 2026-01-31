Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Situs inversussal élt a január 30-án elhunyt színésznő. Catherine O'Hara szervei „tükörben” helyezkedtek el.

Catherine O'Hara, a Reszkessetek, betörők színésznője egy rendkívül ritka anatómiai állapottal, situs inversusszal élt, amelynek során a belső szervek a megszokottal ellentétes oldalon helyezkednek el a testben.

Catherine O'Hara situs inversusszal élt.
Forrás: Getty Images North America

Catherine O'Hara halála váratlan volt

Ahogy megírtuk, elhunyt Catherine O'Hara Emmy-díjas színésznő, aki Kevin édesanyját játszotta a kultikus Reszkessetek, betörők filmszériában. A 71 éves világsztár halála lesújtotta a rajongókat és pályatársait. Egyelőre csak annyit tudni, hogy január 30-án hajnalban légzési problémákkal vitték kórházba, ahol meghalt.  A Page Six arról ír, hogy Catherine O'Hara situs inversussal élt: mája a bal oldalon, a szíve a jobb oldalon helyezkedett el, ám az nem valószínű, hogy a halála ezzel hozható összefüggésbe. 

Mi az a situs inversus?

A situs inversus olyan veleszületett rendellenesség, amelyben az érintett személy szervei „tükörképként” jelennek meg a testben: ami a legtöbb embernél jobb oldalon található, az nála bal oldalon, és fordítva. Bár az állapot jellemzően ártalmatlan, bizonyos helyzetekben – különösen sürgősségi vagy belgyógyászati diagnosztikánál – jelentős kihívást okozhat az orvosok számára, mivel azok általános anatómiai elrendezésre épülő reflexei és eljárásai félrevezetők lehetnek ilyen esetekben.  A Cleveland Klinika adatai szerint a Situs inversus előfordulási gyakorisága körülbelül 1 a 10 000-hez, és statisztikailag gyakoribb férfiaknál. A latin pop királya, Enrique Iglesias és Donny Osmond szintén ezzel az állapottal élnek.

