Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 7., szerda Attila, Ramóna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
havazás

Kiderült, mi kell ahhoz, hogy rendkívüli iskolai szünetet rendeljenek el az iskolákban a hideg miatt

havazás hideg iskola szünet
Life.hu
2026.01.07.
A napok óta tartó havazás és fagyos idő már az oktatási intézmények működését is érintheti, ezért sok szülőben felmerült a kérdés, várhatók-e rendkívüli tanítási szünetek. A Belügyminisztérium közleményben reagált a helyzetre, és részletesen leírta, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy rendkívüli iskolai szünetet rendeljenek el.

A tárca emlékeztetett: ha egy iskolában meghibásodik a fűtés, és a tantermek hőmérséklete két egymást követő napon sem éri el a 20 Celsius-fokot, az intézmény vezetője elrendelheti a rendkívüli iskolai szünetet. Vagyis ilyen esetekben helyben, az igazgató dönthet a tanítás felfüggesztéséről.

Egy iskolában rendelték el eddig a rendkívüli iskolai szünetet - Képünk illusztráció
Egy iskolában rendelték el eddig a rendkívüli iskolai szünetet - Képünk illusztráció
Forrás: E+

A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs szükség egységes intézkedésre, a rendelkezésre álló adatok szerint mindenhol biztosított a tantermek fűtése, az iskolák többségében zavartalanul zajlik az oktatás.

Egy iskolában rendelték el eddig a rendkívüli iskolai szünetet

Akadt azonban már példa arra, hogy a hideg miatt mégis lépni kellett: Tolna vármegyében, Bogyiszlón az általános iskolában műszaki hiba lépett fel a fűtési rendszerben, ezért az intézmény ideiglenesen bezárt, a gyerekeket hazaküldték, a tanítás pedig félbeszakadt. Az iskola közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a javítás azonnal megkezdődött, de az adott napon már nem tudták folytatni az órákat.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Fagyálló csillagjegyek: 3 jegy, akinek meg sem kottyan az ítéletidő

Az asztrológia szerint a születési képletünk a hőérzetünkre is hatással van.

Luxus a mínuszok ellen: így csinálhatsz otthon istennői tejes kádfürdőt, amit a bőröd is meg fog köszönni

Íme az istennők fürdési trükkje! Készülj fel selymes puhaságra, a relaxációs énidőre és a hidratált bőrre. Mutatjuk, hogyan készíthető el otthon a tejes kádfürdő.

Téli meseországgá változott az ország – Galéria

Országszerte vastag hótakaró borítja a tájat. Helyenként akár 30 centiméter hó esett az éjszaka, a havas utcák és mezők pedig páratlan látványt nyújtanak.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu