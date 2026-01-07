Kiderült, mi kell ahhoz, hogy rendkívüli iskolai szünetet rendeljenek el az iskolákban a hideg miatt

A tárca emlékeztetett: ha egy iskolában meghibásodik a fűtés, és a tantermek hőmérséklete két egymást követő napon sem éri el a 20 Celsius-fokot, az intézmény vezetője elrendelheti a rendkívüli iskolai szünetet. Vagyis ilyen esetekben helyben, az igazgató dönthet a tanítás felfüggesztéséről.

Egy iskolában rendelték el eddig a rendkívüli iskolai szünetet - Képünk illusztráció

Forrás: E+

A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs szükség egységes intézkedésre, a rendelkezésre álló adatok szerint mindenhol biztosított a tantermek fűtése, az iskolák többségében zavartalanul zajlik az oktatás.

Akadt azonban már példa arra, hogy a hideg miatt mégis lépni kellett: Tolna vármegyében, Bogyiszlón az általános iskolában műszaki hiba lépett fel a fűtési rendszerben, ezért az intézmény ideiglenesen bezárt, a gyerekeket hazaküldték, a tanítás pedig félbeszakadt. Az iskola közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a javítás azonnal megkezdődött, de az adott napon már nem tudták folytatni az órákat.

