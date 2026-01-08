5+1 biztos jel, hogy a pasid csak kihasznál téged – És soha nem fog megváltozni

A megérzések ritkán csalnak, szóval, ha úgy érezed, hogy csak kihasználnak, akkor nagy valószínűséggel valóban így van. De vajon hogyan juthatsz el eddig a felismerésig? Ezúttal azokat a jeleket szedtük össze, amelyek egyértelműen megmutatják, hogy a pasid nem szeret, csak valamilyen hátsó szándék vezérli, és kihasznál téged.

Nehéz észrevenni egy párkapcsolatban, ha kihasználnak, de amikor felismerted a jeleket, lépni kell.

Forrás: Getty Images

5 jel, hogy a párod kihasznál

A kihasználás jelei egy párkapcsolatban nem mindig egyértelműek, sokszor nehéz felismerni, ha valami nem stimmel. Mindannyian tudjuk, hogy a szerelem vakká tehet bárkit, azt azonban nehezen ismerjük fel, ha mi is ebbe a csapdába esünk. Lehet, hogy észre sem veszed, de már te is áldozattá váltál, és valójában csak kihasználnak a párkapcsolatodban.

Íme a jelek, amelyekre figyelj oda, hogy egyetlen férfi se tudjon kihasználni!

1. Csak akkor keres, ha szüksége van valamire

Ha a párod mindig csak akkor keres, amikor szüksége van valamire, akkor valójában nem is vagy fontos neki. Amikor meglátod a nevét a telefonon, az első gondolatod, hogy vajon mit akar tőled? Ez arra utal, hogy kihasznál téged, miközben a te érzéseid és igényeid nem is érdeklik őt.

2. Természetesnek veszi a segítséged

Egy számító partner elvárja, hogy mindig vigyázzban állj, ha valamit kér tőled, függetlenül az adott időtől vagy a körülményektől. Ráadásul, ha nemet mondasz, akkor még bűntudatot is kelt benned.

3. Folyamatosan emlegeti, mennyi mindent tett érted

Egy olyan személy, aki csak kihasznál folyamatosan előhozakodik azzal, hogy mennyit segített vagy áldozott érted a múltban. Ezzel nyomást gyakorol rád, hogy viszonozd ezeket a szívességeket, de valójában sosem lesz elég, amit adsz.

4. Kritizál a dicséret helyett

Ho sosem ismerik el az erőfeszítéseidet, viszont a hibáidat rendszeresen kiemelik, akkor ez egy idő után aláássa az önbizalmadat. Azoknak, akiknek az a céljuk, hogy kizsákmányoljanak téged, ez tökéletes eredmény.

5. Nem tartja be az ígéreteit

Ha ígér valamit, gyakran megszegi vagy késlelteti, anélkül, hogy figyelmeztetne? A rendszeres hazugság a tisztelet hiányát jelzi, az ilyen ember bármikor könnyen és könyörtelenül kihasznál téged, ha az érdekei úgy kívánják.