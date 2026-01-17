Mikortól engedjük meg kamasz gyerekünknek, hogy randizzon?

Amikor kamaszkorú gyermekünk randizni kezd, minden szülő fejében megszólal a vészjelző. Ugyanakkor tudatosítani kell, hogy ez a természetes folyamat része, önállósuló személyiségük korai szárnypróbálgatása. Ha a kamasz kellően éretten vág neki a randizásnak, pozitív hatással is lehet rá. De vajon honnan derül ki, hogy valóban elég érett-e? Ennek jártunk utána!

Bizonyos jelek elárulják, hogy kamaszkorú gyerekünk készen áll a randizásra.

Forrás: Getty Images

Kamaszkori randizás Beavatási rítus, képességeik csiszolása, függetlenedés jele a kamaszkori randizás.

Nem életkorhoz, érzelmi érettséghez kötött, hogy készen áll-e a tini.

Bizonyos jelek segítenek eldönteni, hogy valóban elég érett-e érzelmileg.

Randizás kamaszkorban: okok és okozatok

Ahány ember, annyi szokás, így nincs kőbe vésve, hogy egy adott kamasz mikortól válik kellően éretté ahhoz, hogy nyugodt szívvel elengedjük randizni. Nem is annyira konkrét életkorhoz, mint inkább érettséghez kötött, a lányoknál pedig jellemzően korábban jön el az ideje.

Sokan hajlamosak démonizálni a tinédzserkori randizást, pedig a személyiségfejlődés, függetlenedés fontos része. Segít nekik megérteni saját szeretetnyelvüket, identitásukat, csiszolja konfliktuskezelési és kompromisszumkészségüket, valamint kommunikációjukat. Ezek a tapasztalatok felnőttként kulcsfontosságúak lehetnek az önállósodásuk során.

Életükben a randizás, az első szerelem, az első csók nagy mérföldkövek, egyfajta beavatási rítus részei, így a randizás egyáltalán nem ördögtől való. Feltéve persze, ha kellően érett fejjel vágnak bele a dologba.

5 jel, hogy kamasz gyereked készen áll a randizásra

Ha egy tini ilyen viselkedésmintákat mutat, jószerivel randizni is elengedhetjük. Azonban az sem mindegy, hogy épp kivel menne találkára.

1. Képes elfogadni és elviselni az elutasítást

Az érzelmi érettség egyik jele, hogy az ember képes helyén kezelni a csalódást. Ezt különösen fontos elsajátítani, hisz a randevúzás nem minden esetben tökéletes, kamaszkori szerelemnél majdhogynem törvényszerű a csalódás. Hogyha tinédzser gyerekünk éretten kezeli, ha valami nem úgy történik ahogy akarja és nem forral bosszút elutasítás esetén, egy jel lehet, hogy készen áll a randizásra.