A gyermek szextorzió és emberkereskedelem sötét hálózata: online átverések és zsarolás

Elképesztően veszélyes összefonódásról rántja le a leplet egy nemzetközi tanulmány. Az online átverések és csalások mögött sokszor szexuális és emberi kizsákmányolás bújik meg, miközben a digitális fenyegetés egy új, rettegett dimenzióját nyitja meg. Minden internet felhasználó, főként a gyerekek vannak veszélyben, hiszen a csalók már az AI-t is bevetik a megtévesztésben.

Mi az a digitális rémálom? – Az online átverések és szexuális zsarolások sötét oldala

Az online átverések ma már nem csupán gagyi e-mailek vagy kamu webshopok. Ezek az internetes csalások sokkal mélyebb, sötétebb rétegekbe hatoltak: a gyermekbántalmazás, az emberkereskedelem és a szextorzió kegyetlen bűntényei közé. Az IJM (International Justice Mission) friss kutatása rávilágít, hogy egyre több gyerek esik áldozatul az online szextorziónak, vagyis a pénzügyi indíttatású szexuális zsarolásnak.

A legtöbb ilyen csalás délkelet-ázsiai bűnszervezetek irányítása alatt működik, amelyek az elmúlt két évben emberkereskedelem révén mintegy 200 ezer embert kényszerítettek olyan online csalások végrehajtására, mint a kriptovaluta-csalás, romantikus átverés vagy személyes adatok megszerzése. A csalók gyakran hamis online profilokat hoznak létre, hogy bizalmat keltsenek a fiatalokban, majd erőszakkal vagy zsarolással kényszerítik őket arra, hogy intim képeket vagy pénzt küldjenek – ami az utóbbi két évben különösen sok gyermeket érintett. Ez a súlyos probléma azt mutatja, hogy a gyermekek kifejezett célponttá váltak, ami sürgető nemzetközi fellépést igényel.

Az internetes csalás és digitális fenyegetés nem csak pénzügyi veszteséget okoz, hanem a legkiszolgáltatottabbakat – köztük gyerekeket – sodorja borzalmas helyzetekbe.

A szextorzió olyan, mintha az online zsaroló maga készítene intim képet a gyerekről, hiszen csalással érik el, hogy ilyen fotót küldjön magáról.

A modern online bűnözés pokla

A délkelet-ázsiai, online átverésekre szakosodott bűnszervezetek egyre inkább olyan helyekké válnak, ahol az áldozatok nem csupán egy újabb internetes csalás célpontjai, hanem a szexuális zsarolás és az online csalás bűnözői hálózatának foglyaivá válnak. Az IJM tanulmánya szerint ezek a komplex bűncselekmények szétválaszthatatlanul összefonódnak: a kriptovaluta-csalás mellett — ami miatt az FBI adatai szerint 2024-ben az amerikaiakat mintegy 9,3 milliárd dolláros veszteség érte — jelen van a gyerekekre kényszerített szextorzió is.