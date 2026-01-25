Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A gyermek szextorzió és emberkereskedelem sötét hálózata: online átverések és zsarolás

bűncselekmény online csalás emberkereskedelem zsarolás
A digitális világ egyre bonyolultabb és veszélyesebb terep. Az online átverések olyan káros folyamatok részei, amelyek középpontjában a gyermekek szexuális kizsákmányolása áll – erről rántja le a leplet egy új kutatás.

Elképesztően veszélyes összefonódásról rántja le a leplet egy nemzetközi tanulmány. Az online átverések és csalások mögött sokszor szexuális és emberi kizsákmányolás bújik meg, miközben a digitális fenyegetés egy új, rettegett dimenzióját nyitja meg. Minden internet felhasználó, főként a gyerekek vannak veszélyben, hiszen a csalók már az AI-t is bevetik a megtévesztésben.

Az online átverések gyakran járnak együtt kizsákmányolással és emberrablással
Mi az a digitális rémálom? – Az online átverések és szexuális zsarolások sötét oldala

Az online átverések ma már nem csupán gagyi e-mailek vagy kamu webshopok. Ezek az internetes csalások sokkal mélyebb, sötétebb rétegekbe hatoltak: a gyermekbántalmazás, az emberkereskedelem és a szextorzió kegyetlen bűntényei közé. Az IJM (International Justice Mission) friss kutatása rávilágít, hogy egyre több gyerek esik áldozatul az online szextorziónak, vagyis a pénzügyi indíttatású szexuális zsarolásnak.

A legtöbb ilyen csalás délkelet-ázsiai bűnszervezetek irányítása alatt működik, amelyek az elmúlt két évben emberkereskedelem révén mintegy 200 ezer embert kényszerítettek olyan online csalások végrehajtására, mint a kriptovaluta-csalás, romantikus átverés vagy személyes adatok megszerzése. A csalók gyakran hamis online profilokat hoznak létre, hogy bizalmat keltsenek a fiatalokban, majd erőszakkal vagy zsarolással kényszerítik őket arra, hogy intim képeket vagy pénzt küldjenek – ami az utóbbi két évben különösen sok gyermeket érintett. Ez a súlyos probléma azt mutatja, hogy a gyermekek kifejezett célponttá váltak, ami sürgető nemzetközi fellépést igényel.

Az internetes csalás és digitális fenyegetés nem csak pénzügyi veszteséget okoz, hanem a legkiszolgáltatottabbakat – köztük gyerekeket – sodorja borzalmas helyzetekbe.

A szextorzió olyan, mintha az online zsaroló maga készítene intim képet a gyerekről, hiszen csalással érik el, hogy ilyen fotót küldjön magáról.
A modern online bűnözés pokla

A délkelet-ázsiai, online átverésekre szakosodott bűnszervezetek egyre inkább olyan helyekké válnak, ahol az áldozatok nem csupán egy újabb internetes csalás célpontjai, hanem a szexuális zsarolás és az online csalás bűnözői hálózatának foglyaivá válnak. Az IJM tanulmánya szerint ezek a komplex bűncselekmények szétválaszthatatlanul összefonódnak: a kriptovaluta-csalás mellett — ami miatt az FBI adatai szerint 2024-ben az amerikaiakat mintegy 9,3 milliárd dolláros veszteség érte — jelen van a gyerekekre kényszerített szextorzió is.

Ez a fajta bűnözés nemcsak a pénzre hajt: digitális fenyegetésként a személyes adatok megszerzése és a szexuális visszaélés is gyakori. Az online csalásból származó haszon mellett a gyermekbántalmazás és kizsákmányolás is folyik, gyakran emberkereskedelemmel és erőszakkal összekapcsolva. Az INTERPOL 2023-2025 márciusa közti időszak statisztikája alapján az emberkereskedelem elősegítőinek körülbelül 90 százaléka Ázsiából származott, 11 százalékuk pedig Dél-Amerikából vagy Afrikából. Az ilyen bűnözői csoportok háttértámogatóinak 80 százaléka volt férfi, 61 százalékuk pedig 20 és 39 év közötti.

Az online csalások és a kriptovaluta-csalás mögött húzódó emberi dráma

Az online csalások során ma már számos AI technológiát is felhasználnak
Az online átverések ma már globális iparágnak számítanak. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a nagy pénzek mögött szexuális zsarolás, kizsákmányolás és akár gyermekbántalmazás is állhat. A hamis profilok és az AI által generált hamis képek és beszélgetések egyre hatékonyabbá teszik a bűnszervezeteket abban, hogy személyes adatokat szerezzenek meg és embereket zsaroljanak.

Az online gyermek szextorzió különösen tragikus internetes kizsákmányolási forma: ráveszik a gyerekeket, hogy explicit képeket küldjenek magukról, majd a képek nyilvános közzétételével zsarolják az áldozatokat. Ez a jelenség ráadásul gyakran láncreakciót indít el, ahol az áldozatok maguk is kénytelenek bűncselekményeket elkövetni, szexuális visszaéléssel és kizsákmányolással súlyosbítva a helyzetet.

A Guardian számolt be 2023-ban egy megdöbbentő esetről, ami sajnos nem egyedi. Egy 16 éves skót fiú lett öngyilkos a szobájában, amíg családja a nappaliban tévét nézett. A szülők értetlenül álltak a tragédia előtt, hiszen fiukat boldognak és kiegyensúlyozottnak látták. A rendőrség a középiskolás telefonját átnézve jött rá, hogy Murray szextorzió áldozata lett. A fiú azt hitte, egy korabeli lánnyal beszélget az interneten, és elküldött neki egy intim képet magáról. Abban a pillanatban rájött, hogy nagyot hibázott. Az online csalók egyből felfedték magukat, és zsarolni kezdték a fiatalt. Murray dönthetett volna úgy, hogy a szüleihez, barátaihoz, a rendőrséghez fordul segítségért, de ő a megaláztatástól való félelmében inkább a halálba menekült. 

Mit tehetünk a gyermekek online biztonságáért?

Az online szextorzió miatt egyre több fiatal lép a bűnözés útjára, rosszabb esetben pedig öngyilkosságok követ el
A tanulmány felhívja a globális kormányok, technológiai vállalatok és jogvédő szervezetek figyelmét arra, hogy együtt lépjenek fel a digitális fenyegetések, köztük az online átverések, az online csalás, az online zsarolás és a gyermekekre irányuló szextorzió ellen. Cyril Gout, az INTERPOL rendőrségi szolgálatainak megbízott ügyvezető igazgatója a következőket nyilatkozta:

Az online csalóközpontok hatóköre átfogja az egész világot. Ennek a gyorsan globalizálódó fenyegetésnek a kezelése összehangolt nemzetközi választ igényel. Fokozni kell az információcserét a bűnüldöző szervek között az egyre növekvő számú érintett országokban, és meg kell erősíteni a partnerségeket az áldozatokat és a technológiai vállalatokat segítő nem kormányzati szervezetekkel.

A gyerekek védelme, a kizsákmányolás elleni küzdelem és az online bűnözés felszámolása érdekében sürgős és összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség, ha azt akarjuk, hogy ne váljunk digitális fenyegetés áldozatává.

Mi a szerepünk szülőként?

Szülőként az egyik legfontosabb lépés, hogy nyílt, bizalmon alapuló párbeszédet folytassunk a gyerekekkel az internet veszélyeiről, így megértik, hogy nem mindenki az, akinek online látszik. Érdemes részt venni az online tevékenységeikben, ismerni az általuk használt közösségi platformokat és alkalmazásokat, valamint közösen kialakítani a biztonságos internethasználat szabályait. 

Használjunk szülői felügyeleti eszközöket, amelyek segítenek ellenőrizni és korlátozni a hozzáférhető tartalmakat, miközben bátorítjuk a gyerekeket arra, hogy kellemetlen helyzet esetén azonnal keressenek minket segítségért. Fontos, hogy a gyerekekkel megismertessük a digitális kritikus gondolkodást is, hogy felismerjék az online csalásokat, hamis profilokat és zsaroló kísérleteket, így aktívan védhetik magukat az online átverések ellen.

