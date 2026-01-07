Luxus a mínuszok ellen: így csinálhatsz otthon istennői tejes kádfürdőt, amit a bőröd is meg fog köszönni

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Íme az istennők fürdési trükkje! Készülj fel selymes puhaságra, a relaxációs énidőre és a hidratált bőrre. Mutatjuk, hogyan készíthető el otthon a tejes kádfürdő.

Ki ne imádná a nap végi nyugtató kádfürdőzést? Segítenek megszabadulni a nap fáradalmaitól, ellazítanak és tökéletes énidőt nyújtanak. Azonban a kádban való ázás nemcsak az idegek megnyugtatására alkalmas, hanem hatékony módja a bőr revitalizálásának is. Az ősi tejes fürdők egyfajta luxusérzetet keltenek, és elképesztően hatásosak a szépségápolásban, nem utolsósorban pedig felmelegítenek a havas, fagyos időben. Mutatjuk, mit kell tudnod az exotikus kádfürdőzésről!

tejes kádfürdő
Tejes kádfürdőzés otthon.
Forrás:  123rf.com

Tejes kádfürdőzés, ami istennővé varázsol, és felmelegít a fagyos időben

  • Legyél te magad is Kleopátra, és merülj el egy kád tejfürdőben.
  • Hidratál, nyugtat és elképesztően selymessé varázsolja a testedet.
  • Ideális érzékeny bőrűeknek is.

Mi az a tejes kádfürdő?

Akárcsak a csiganyálszérumok, kollagénes maszkok, a tej is egy elképesztő bőrápolási hatóanyag. A tejfürdő pontosan az, aminek hangzik: egy kádfürdő, amely egy kis folyékony vagy por formájú tejet és más bőrbarát összetevőket tartalmaz meleg vízben elkeverve. Vagyis nem tejjel kell felönteni a kádat, a vízhez csak egy-két csészével kell tenni, ez éppen elég ahhoz, hogy kifejtse megnyugtató hatását. Ez egy minimalista, ősi bőrápolási módszer, amely még a legérzékenyebb bőrtípusokat is táplálja, lehetővé téve a bőr külső rétegének, hogy a szokásos víz és olajok mellett a tejzsírokat is felszívja, amely ebben a hideg, fagyos időben különösen fontos.

Minden, amit tudnod kell a tejfürdőről

Kleopátra egyik legismertebb szépségápolási titka a tejfürdő volt. Hozzá hasonlóan sok más uralkodónő, ágyas és történelmi személy is használta ezt a trükköt. Purvisha Patel igazolt bőrgyógyász szerint „a tejet évszázadok óta használják fürdő formájában szépségápolási célokra. Úgy tartják, hogy Nofertiti is rendszeresen fürdött benne”. Patel szerint a tej önmagában segíthet enyhíteni az irritációt, lágyítja az elhalt hámréteget, simítja a durva bőrt, sőt, hidratálja és megnyugtatja a gyulladt területeket is. Az olyan összetevők, mint például a zab gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek és könnyen hozzáadhatóak a fürdőhöz. A zabtej például tökéletes viszketéscsökkentő, bőrnyugtató hatással rendelkezik. 

@lizandeddie

My skin feels amazing !!!

♬ MTG CHIHIRO by Mulú - lili

Hogyan készíts tejfürdőt

A tejfürdő elkészítése nagyon egyszerű: többnyire természetes alapanyagok szükségesek hozzá. amelyek valószínűleg megtalálhatók az otthonodban. 

Hozzávalók:

  • 1-2 csésze tejpor, tej vagy növényi tej
  • Meleg víz
  • 1 csésze zabpehely
  • 1/2 csésze olaj
  • Illóolajok
  • 1 csésze epsom só

Elkészítés:

Mint minden fürdőnél, az első lépés, hogy megtöltsd a kádat vízzel. Ezután add hozzá a felsorolt hozzávalókat. A tehéntej és a kecsketej a két leggyakoribb választás. Sok bőrgyógyász teljes tejet vagy írót is ajánl, amelyek több tejsavat tartalmaznak. A tej lágyabbá és simábbá teszi a bőrt, mert a zsírok tapadnak a bőrre. Azok számára, akik el akarják kerülni a tejtermékek használatát, jó alternatíva lehet a szójaprotein, mandula vagy zabtej is.

Ez a lépés teljesen opcionális, de a zabpehely kiváló alternatíva a száraz, viszkető bőr megnyugtatására. Szintén opcionális, de az extra hidratálásért érdemes hozzáadnod egy kis melegített kókuszolajat vagy jojobaolajat. Ha van otthon epsom sód, azt is tehetsz a fürdőbe, hiszen ez csökkenti a gyulladást és méregteleníti a bőrt. Sokan szeretik fokozni a tejfürdő illatát néhány csepp levendulaolaj vagy más, bőrbarát illóolaj hozzáadásával. De itt óvatosságra van szükség, különösen, ha érzékeny a bőröd. Keverd fel a vizet a kezeddel és a legjobb eredmény érdekében 20-30 percig üldögélj a fürdőben. A fürdő után célszerű zuhanyozni és alaposan leöblíteni a testedet. 

Légy óvatos a tejfürdővel

A tejfürdő használatának legfőbb veszélye a hozzávalókra való allergiás reakció. A tejre érzékeny személyeknél bőrirritáció vagy allergiás reakciók jelentkezhetnek, és az illóolajok használata is érzékenységet okozhat bizonyos bőrtípusoknál. Ha a víz túl meleg, az megzavarhatja a bőr természetes nedvességegyensúlyát, súlyosbítva a szárazságot, és akár gyulladást, bőrpírt, hámlást vagy égési sérüléseket is okozhat. Ezért gondold át, milyen alapanyagokkal és hozzávalókkal akarod elkészíteni a fürdőt. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
