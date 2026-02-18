Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 18., szerda Bernadett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
személyiség szerelem Zendaya Pókember Tom Holland
Egy évvel az eljegyzésük bejelentése után a színésznő elmondta, melyek számára a red flagek egy kapcsolatban, és mi alapján ítéli meg a másik jellemét. Zendaya elárulta, arról nagyon hamar meggyőződött, hogy Tom Holland a megfelelő társa.

Zendaya egy interjúban beszélt arról, hogy szerinte mi árulkodik a leginkább egy ember személyiségéről. Hozzátette, hogy Tom Holland éppen olyan férfi, akire neki szüksége van és elmondta, melyek voltak azok a momentumok, amiért beleszeretett. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 13: Zendaya and Tom Holland attend Sony Pictures' "Spider-Man: No Way Home" Los Angeles Premiere on December 13, 2021 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Zendaya és Tom Holland egy éve jegyezték el egymást.
Forrás: Getty Images
  • Zendaya szerint a stábtagokkal való bánásmód sokat elárul egy színész jelleméről.
  • Fontos számára az is, hogy a másik miként bánik az állatokkal.
  • Kapcsolatukat Tom Hollanddal 2021-ben hozták nyilvánosságra.
  • Egy korábbi interjúban Holland természetes karizmáját emelte ki.

Zendaya úgy véli, a stáb véleménye többet mond minden interjúnál

Zendaya szerint különösen beszédes, ahogyan valaki a stábtagokkal bánik. „Csodálom azokat az embereket, akik mindenkivel kedvesek, nem csak a színészekkel, rendezőkkel vagy producerekkel. Nagyon sokatmondó, hogy a stáb mit gondol egy adott színészről, mert azt igazán ők látják, hogy miként viselkedik, amikor nem forognak a kamerák” – idézte az E! News Zendayát.

„A kutyák nem tévednek”

Zendayának egy személyes tesztje is van, amely szerinte gyorsan megmutatja a másik valódi természetét: az pedig az állatokhoz való viszonyulás : „A kutyák nem tévednek, jól meg tudják ítélni az emberek jellemét” – vélekedik. 

Tom Holland nyitott és kommunikatív

Egy korábbi interjúban a színésznő Holland természetes nyíltságát és társas készségeit méltatta. „Én inkább félénk és csendes vagyok, szóval kicsit több kell ahhoz, hogy kirángassanak a csigaházamból” – mondta. „Tom nagyszerű, egyszerűen csak beszélget az emberekkel és lazán ismerkedik” – idézte a lap a színésnőt. 

Zendaya és Tom Holland egy évvel ezelőtt jelentették be eljegyzésüket, miután a színésznő a  2025-ös Golden Globe-díjátadón egy feltűnő gyémántgyűrűvel jelent meg és már az esküvőjüket tervezik. Kapcsolatukat 2021-ben vállalták fel nyilvánosan, miután együtt szerepeltek a Pókember-filmekben

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

„Nem vagyok nepo baby” – Rumer Willis keményen visszavágott

Rengeteg támadást kapott Bruce Willis és Demi Moore lánya egy közelmúltbeli Instagram-bejegyzése után. Rumer Willis kikéri magának, hogy nepo baby lenne: ugyanis egyedül neveli lányát, több projekten is dolgozik és nem a szülei tartják el.

Andrew Mountbatten-Windsor ideiglenes otthonának elfeledett sötét története: szörnyű tragédia történt a falai között

Miután András elhagyta a Royal Lodge-ot ideiglenesen egy olyan norfolki rezidenciára költözött, amely egyszerre szolgált királyi búvóhelyként és egy tragikus sorsú herceg utolsó otthonaként. A Wood Farm múltja több mint egy évszázadra nyúlik vissza, itt él most Andrew Mountbatten-Windsor, amíg nem készül el végleges otthona, a Marsh Farm.

Megtörte a csendet Kimberly Van Der Beek: az ágyban újították meg házassági fogadalmukat két nappal James Van Der Beek halála előtt

A házaspár szűk körben, az otthonukban tartotta a fogadalommegújítást. James Van Der Beek két nappal később, február 11-én elhunyt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu