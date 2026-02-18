Zendaya egy interjúban beszélt arról, hogy szerinte mi árulkodik a leginkább egy ember személyiségéről. Hozzátette, hogy Tom Holland éppen olyan férfi, akire neki szüksége van és elmondta, melyek voltak azok a momentumok, amiért beleszeretett.
- Zendaya szerint a stábtagokkal való bánásmód sokat elárul egy színész jelleméről.
- Fontos számára az is, hogy a másik miként bánik az állatokkal.
- Kapcsolatukat Tom Hollanddal 2021-ben hozták nyilvánosságra.
- Egy korábbi interjúban Holland természetes karizmáját emelte ki.
Zendaya úgy véli, a stáb véleménye többet mond minden interjúnál
Zendaya szerint különösen beszédes, ahogyan valaki a stábtagokkal bánik. „Csodálom azokat az embereket, akik mindenkivel kedvesek, nem csak a színészekkel, rendezőkkel vagy producerekkel. Nagyon sokatmondó, hogy a stáb mit gondol egy adott színészről, mert azt igazán ők látják, hogy miként viselkedik, amikor nem forognak a kamerák” – idézte az E! News Zendayát.
„A kutyák nem tévednek”
Zendayának egy személyes tesztje is van, amely szerinte gyorsan megmutatja a másik valódi természetét: az pedig az állatokhoz való viszonyulás : „A kutyák nem tévednek, jól meg tudják ítélni az emberek jellemét” – vélekedik.
Tom Holland nyitott és kommunikatív
Egy korábbi interjúban a színésznő Holland természetes nyíltságát és társas készségeit méltatta. „Én inkább félénk és csendes vagyok, szóval kicsit több kell ahhoz, hogy kirángassanak a csigaházamból” – mondta. „Tom nagyszerű, egyszerűen csak beszélget az emberekkel és lazán ismerkedik” – idézte a lap a színésnőt.
Zendaya és Tom Holland egy évvel ezelőtt jelentették be eljegyzésüket, miután a színésznő a 2025-ös Golden Globe-díjátadón egy feltűnő gyémántgyűrűvel jelent meg és már az esküvőjüket tervezik. Kapcsolatukat 2021-ben vállalták fel nyilvánosan, miután együtt szerepeltek a Pókember-filmekben.
