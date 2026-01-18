Gáz pasik a négyzeten: a filmtörténelem legkellemetlenebb férfijai, akiket páros lábbal rúgnánk ki az ágyunkból

A gáz pasik csak úgy jönnek és mennek a filmvásznon: vannak, akik elrettentő példaként és vannak, akik minősíthetetlen viselkedésük ellenére valahogyan mégis megnyerik a főszereplő szívét. Hogy miért, azt senki sem tudja, de az tuti, hogy néhány kellemetlen alak úgy belénk égett, hogy a mai napig kiráz tőlük a hideg.

A hollywoodi filmek valamiért tele vannak gáz pasikkal.

Igazán gáz pasik a romantikus filmek világából

Ha nőnemű vagy és akár csak egyelten könnyű romantikus komédiát is láttál gyerekkorodban, akkor bizonyára gyakran álmodoztál arról, hogy felnőttként majd neked is olyan vicces, vonzó és kedves pasid lesz, mint a főszereplőnek.

Aztán felnőttünk, újranéztük ezeket a filmeket és valami összetört bennünk: rájöttünk ugyanis, hogy gyermekkorunk vágyainak tárgyai valójában nárcisztikus, hisztis és gyerekes pancserek, akiket felnőtt fejjel még a kávézó sorában is elkerülnénk.

Ross Geller a Jóbarátokból

Kivel mással is kezdhetnénk, mint a világ legrosszabb pasijával, a valóságban is válásra hajlamos Ross Gellerrel, aki szerint a tény, hogy valakivel szünetet tartott, mindenre magyarázat. Kevés ennyire egocentrikus, önző és bugyuta karaktert láttunk eddig a sorozatokban, az pedig csak a hab a torta tetején, hogy a saját kisfia is csak addig volt érdekes számára, míg vitatkozhatott miatta az exfeleségével, majd sosem láttuk többé. Oh, és megvan, hogy viselkedett, amikor tudomást szerzett Rachel sármos kollégájáról?!

Ross Geller egy igazi balfék

Joe Goldberg a Te-ből

Bár a való életben Penn Badgley egy két lábon járó green flag, ez sajnos a You-ban ábrázolt karakteréről egyáltalán nem mondható el: ha még el is tekintünk attól, hogy Joe Goldberg egy ön- és közveszélyes bűnöző, akkor sem épp a nők álma. Bizonytalan, tele van komplexusokkal, kényszeres hazudozó és őrülten féltékeny – hogy a dühkitöréseiről ne is beszéljünk. Az egész karakter annyira idegesítő, hogy még maga Penn is örült annak, hogy nem kell többé eljátszania.

Joe Goldberg nemcsak idegesítő, de veszélyes is.

Edward Cullen a Twilightból

A ma már kisgyermekes apa, Robert Pattinson élete egyik sötét foltjának érzi a Twilight-filmeket, nem véletlenül: a rezzenéstelen, kontrollmániás Edward, aki folyamatosan olyan arcot vág, mintha trágyát szagolna, egy igazi red flag, aki folyamatosan életveszélyes helyzetbe keveri a barátnőjét, aki ha olyat csinál, ami neki nem tetszik, válaszul sértődötten eltűnik. Milyen férfias, nem?!