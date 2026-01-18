Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Gáz pasik a négyzeten: a filmtörténelem legkellemetlenebb férfijai, akiket páros lábbal rúgnánk ki az ágyunkból

Profimedia -
szerelem filmtörténelem pasi
Nagy Kata
2026.01.18.
Legyen szó vámpírokról vagy paleontológusokról, a férfiak mindig a rendelkezésünkre álltak, hogy csalódást okozzanak nekünk. A filmtörténelem a gáz pasik egész arzenálját vonultatja fel.

A gáz pasik csak úgy jönnek és mennek a filmvásznon: vannak, akik elrettentő példaként és vannak, akik minősíthetetlen viselkedésük ellenére valahogyan mégis megnyerik a főszereplő szívét. Hogy miért, azt senki sem tudja, de az tuti, hogy néhány kellemetlen alak úgy belénk égett, hogy a mai napig kiráz tőlük a hideg. 

Nate Cooper egy az igazán gáz pasikból
A hollywoodi filmek valamiért tele vannak gáz pasikkal. 
Forrás: Profimedia

Igazán gáz pasik a romantikus filmek világából 

Ha nőnemű vagy és akár csak egyelten könnyű romantikus komédiát is láttál gyerekkorodban, akkor bizonyára gyakran álmodoztál arról, hogy felnőttként majd neked is olyan vicces, vonzó és kedves pasid lesz, mint a főszereplőnek.

Aztán felnőttünk, újranéztük ezeket a filmeket és valami összetört bennünk: rájöttünk ugyanis, hogy gyermekkorunk vágyainak tárgyai valójában nárcisztikus, hisztis és gyerekes pancserek, akiket felnőtt fejjel még a kávézó sorában is elkerülnénk. 

Ross Geller a Jóbarátokból

Kivel mással is kezdhetnénk, mint a világ legrosszabb pasijával, a valóságban is válásra hajlamos Ross Gellerrel, aki szerint a tény, hogy valakivel szünetet tartott, mindenre magyarázat. Kevés ennyire egocentrikus, önző és bugyuta karaktert láttunk eddig a sorozatokban, az pedig csak a hab a torta tetején, hogy a saját kisfia is csak addig volt érdekes számára, míg vitatkozhatott miatta az exfeleségével, majd sosem láttuk többé. Oh, és megvan, hogy viselkedett, amikor tudomást szerzett Rachel sármos kollégájáról?!

FRIENDS -- Pictured: David Schwimmer as Ross Geller (Photo by NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images)
Ross Geller egy igazi balfék 
Forrás: Getty Images

Joe Goldberg a Te-ből

Bár a való életben Penn Badgley egy két lábon járó green flag, ez sajnos a You-ban ábrázolt karakteréről egyáltalán nem mondható el: ha még el is tekintünk attól, hogy Joe Goldberg egy ön- és közveszélyes bűnöző, akkor sem épp a nők álma. Bizonytalan, tele van komplexusokkal, kényszeres hazudozó és őrülten féltékeny – hogy a dühkitöréseiről ne is beszéljünk. Az egész karakter annyira idegesítő, hogy még maga Penn is örült annak, hogy nem kell többé eljátszania. 

Image: 992126848, License: Rights-managed, Restrictions: Usage restrictions: Advertising and promotion,Commercial electronic,Consumer goods,Direct mail and brochures,Indoor display,Internal business usage,Personal use, Model Release: no
Joe Goldberg nemcsak idegesítő, de veszélyes is. 
Forrás: Profimedia

Edward Cullen a Twilightból 

A ma már kisgyermekes apa, Robert Pattinson élete egyik sötét foltjának érzi a Twilight-filmeket, nem véletlenül: a rezzenéstelen, kontrollmániás Edward, aki folyamatosan olyan arcot vág, mintha trágyát szagolna, egy igazi red flag, aki folyamatosan életveszélyes helyzetbe keveri a barátnőjét, aki ha olyat csinál, ami neki nem tetszik, válaszul sértődötten eltűnik. Milyen férfias, nem?!

NIKKI REED , ROBERT PATTINSON , KELLAN LUTZ , ASHLEY GREENE and JACKSON RATHBONE in TWILIGHT SAGA, THE: NEW MOON (Credit Image: Â© Summit Entertainment/Entertainment Pictures via ZUMA Press) TWILIGHT 2009
Az ellenségünknek sem kívánunk olyan pasit, mint Edward Cullen. 
Forrás: NORTHFOTO

Aaron Samuels a Bajos csajokból 

A 2000-es évek kutlfilmjének sármőre egész ígéretesen indult: kedves volt, hétköznapi és látszólag megbízható. Aztán kiderült, hogy a Lego-ember frizura és a hernyószemöldök mögött egy gonosz, idegesítő alak bújik meg, aki bár randizik a suli összes plasztikcicájával, mélyen megveti azokat a lányokat, akik rájuk akarnak hasonlítani. Ember, nőj fel! 

LOS ANGELES - APRIL 30: The movie "Mean Girls", directed by Mark Waters. Seen here, Jonathan Bennett as Aaron Samuels. Initial theatrical release April 30, 2004. Screen capture. Paramount Pictures. (Photo by CBS via Getty Images)
Aaron Samuels pont olyan bárgyú volt, mint emilyennek kinézett. 
Forrás: Getty Images

Nate Cooper Az Ördög Pradát viselből 

Hamarosan folytatást kap Az Ördög Pradát visel, és mi csak imádkozni tudunk, hogy Nate Cooper olyan messziről kerülje el Andyt, amennyire csak lehetséges. Mégis milyen ember az, aki nem hogy nem támogatja a barátnőjét, de még folyamatosan leszólja és hátráltatja őt? Ez a pasi többször sértődött meg, mint egy ötéves gyermek, akinek leszólták a világítós tornacipőjét, szóval köszi, de inkább passzolnánk!

Adrian Grenier plays Nate in the movie "The Devil Wears Prada." He is also known from HBO's "Entourage.",Image: 20900806, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Nate Cooper volt az igazi ördög, csak Prada nélkül. 
Forrás: Profimedia

Kik voltak a filmtörténelem legelvetemültebb pasijai? 

Számtalan elbaltázott férfi karakterrel találkozhattunk már a romantikus sorozatokban, de vannak, akik mindnyájukon túltesznek. Edward Cullen, Ross Geller, Aaron Samuels, Nate Cooper és Joe Goldberg mind olyan férfiak, akikre egy szelet kenyeret sem bíznánk, nemhogy egy kapcsolatot: önzők, gyerekesek, féltékenyek, de mégis kontrollmániások is, és imádják leuralni a nőket. 

