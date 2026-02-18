Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rengeteg támadást kapott Bruce Willis és Demi Moore lánya egy közelmúltbeli Instagram-bejegyzése után. Rumer Willis kikéri magának, hogy nepo baby lenne: ugyanis egyedül neveli lányát, több projekten is dolgozik és nem a szülei tartják el.

Bruce Willis és Demi Moore legidősebb lánya hétfőn az Instagram-oldalán osztott meg egy bejegyzést az egyedül anyák életéről. Rumer Willis a posztban a mindennapi teendők – mosás, főzés, fürdetés – között zsonglőrködve mutatta meg mindennapjait. A bejegyzésre több követője cinikusan és rosszindulatúan reagált, amelyekre a 37 éves színésznő hosszú üzenetben válaszolt.

Rumer Willis egyedül neveli lányát.
Forrás: Northfoto
  • Rumer Willis 37 éves, kétéves lánya, Louetta „Lou” édesanyja.
  • A gyermeke apja volt párja, Derek Richard Thomas, akivel 2024 augusztusában szakítottak.
  • A színésznő azt állítja, rengeteget dolgozik, és nem kap pénzt szüleitől.
  • Legutóbbi munkái között sorozatok és egy westernfilm is szerepelnek.

Rumer Willis: „Egyedül tartom el a lányomat”

A negatív kommentekre Rumer Willis új üzenetben reagált. „Akkor most tisztázzuk a helyzetet, mivel úgy tűnik, elég sok tájékozatlan és durva ember kommentelte a bejegyzésemet. Rengeteget, konkrétan négy helyen dolgozom, hogy eltartsam a lányomat. Egyedül. Nem egy vagyonkezelői alapból élek, és a szüleimtől sem kapok pénzt. Az idő nagy részében nincs segítségem. Szóval, miért nem gondolkoztok el egy pillanatra, mielőtt ítélkeznétek és bármit feltételeznétek?”– írta és hangsúlyozta kihívást jelent számára egyedülálló anyának lenni, valamint leszögezte, ő egészen biztosan nem nepo baby. 

Rumer Willis hétévesen debütált az 1995-ös Now and Then című filmben, és jelenleg is forgat. Legutóbbi munkái között szerepel az ABC csatornán futó Doctor Odyssey, a Hulu kínálatában elérhető Reasonable Doubt, valamint a Trail of Vengeance című westernfilm.

 

„Tudom, hogy vannak kiváltságaim”

Egy kommentelő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy Willis mindenképpen biztonságban érezheti magát. „Van egy tartalékod, a családod, amely mindig ott lesz melletted, ha anyagi nehézségekbe kerülsz. A családod nem fogja hagyni, hogy eladósodj, hogy hajléktalanná válj. Az, hogy ezt nem ismered el, azt az érzést kelti azokban, akiknek nincs tartalékuk, hogy arrogáns vagy, ugyanis a privilégiumaidat magától értetődőnek veszed” – fogalmazott a kommentelő. Rumer Willis az Instagram-sztorijában erre a felvetésre is részletesen reagált: „Tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan kiváltságaim, amelyek sok embernek nincsenek, és ezt nem veszem magától értetődőnek. Tudom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amelyeket soha nem fogok teljes mértékben megtapasztalni. De a bejegyzésem nem a kiváltságokról vagy a körülmények összehasonlításáról szólt” – válaszolt Rumer, aki azt is kijelentette, hogy nem úgy éli az életét, hogy az jár a fejében, ha gond adódik, a családja kihúzza a csávából. Hangsúlyozta, hogy büszke arra, hogy egyedül tartja el a lányát és saját magát, ami egyszerre stressz és felelősség − írja az Entertainment Weekly.

Rumer Willis és Derek Richard Thomas lánya 2023-ban született, a színésznő és a férfi 2024 augusztusában szakítottak

Rumer gyakran látogatja a nagybeteg Bruce Willist

Rumer Willis időnként friss információkat oszt meg az édesapja állapotáról. Nemrégiben arról beszélt, hogy a színész a betegsége miatt egyre kevesebbszer ismeri fel a saját családtagjait, és sajnos már nehezen megy neki a kommunikáció. Ennek ellenére a kislányáva rendszeresen meglátogatják őt és örülnek minden olyan pillanatnak, amikor magukhoz ölelhetik a családfőt. Bruce Willis felesége ugyanekkor arról számolt be, hogy a férje valójában nem tudja, hogy beteg, tehát nincs tudatában, hogy frontotemporális demenciája van.

