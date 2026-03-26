Megszületett Sofia Richie második gyermeke – különleges nevet kapott a kisfiú

Sofia Richie és Elliot Grainge családja újabb taggal bővült. A 27 éves modell március 25-én jelentette be közösségi oldalán, hogy megszületett második gyermekük. a kisfiú a Henry Cecil Grainge nevet kapta.

Megszületett Sofia Richie és Elliot Grainge második közös gyermeke

Fotón Sofia Richie második gyermeke

A kisfiú március 18-án jött világra, családja azonban csak egy héttel később jelentette be az érkezését. Sofia egy fotót is megosztott róla: a képen a baba kék bodyban látható, és nővére, Eloise tartja a karjaiban. A kisfiú arcát a felvételen nem mutatták meg. „Életem szerelmei” – írta a kép mellé Lionel Richie lánya.

Sofia Richie és Elliot Grainge hat éve házasok

Sofia Richie és Elliot Grainge 2021-ben vállalták fel kapcsolatukat, egy évvel később pedig eljegyezték egymást. 2023-ban, Dél-Franciaországban mondták ki a boldogító igent. Első gyermekük, Eloise 2024-ben született. A modell korábban nyíltan beszélt az anyaság örömeiről és nehézségeiről is. Egy tavalyi eseményen azt mondta, szerinte a szülés utáni időszak kihívásairól meglepően kevés szó esik, pedig sok nő számára ez az egyik legnehezebb időszak. Számára elsősorban a mentális megterhelés jelentett gondot, ugyanakkor szerencsésnek tartja magát, amiért volt lehetősége segítséget kérni. Hangsúlyozta: nem mindenki ilyen szerencsés, és ez komoly társadalmi problémát jelent.

