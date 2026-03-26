Megszületett Sofia Richie második gyermeke – különleges nevet kapott a kisfiú

Horváth Angéla
2026.03.26.
Újabb örömhírt osztott meg Sofia Richie: megszületett második kisbabája. A modell és férje, Elliot Grainge egy kisfiút köszönthettek a családban, akinek hagyományos nevet választottak.

Sofia Richie és Elliot Grainge családja újabb taggal bővült. A 27 éves modell március 25-én jelentette be közösségi oldalán, hogy megszületett második gyermekük. a kisfiú a Henry Cecil Grainge nevet kapta.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 06: (L-R) Elliot Grainge, CEO, Atlantic Music Group and Sofia Richie Grainge attend Variety's 9th Annual Hitmakers Brunch at Nya Studios on December 06, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
Fotón Sofia Richie második gyermeke

A kisfiú március 18-án jött világra, családja azonban csak egy héttel később jelentette be az érkezését. Sofia egy fotót is megosztott róla: a képen a baba kék bodyban látható, és nővére, Eloise tartja a karjaiban. A kisfiú arcát a felvételen nem mutatták meg. „Életem szerelmei” – írta a kép mellé Lionel Richie lánya.

 

Sofia Richie és Elliot Grainge 2021-ben vállalták fel kapcsolatukat, egy évvel később pedig eljegyezték egymást. 2023-ban, Dél-Franciaországban mondták ki a boldogító igent. Első gyermekük, Eloise 2024-ben született. A modell korábban nyíltan beszélt az anyaság örömeiről és nehézségeiről is. Egy tavalyi eseményen azt mondta, szerinte a szülés utáni időszak kihívásairól meglepően kevés szó esik, pedig sok nő számára ez az egyik legnehezebb időszak. Számára elsősorban a mentális megterhelés jelentett gondot, ugyanakkor szerencsésnek tartja magát, amiért volt lehetősége segítséget kérni. Hangsúlyozta: nem mindenki ilyen szerencsés, és ez komoly társadalmi problémát jelent.

