Ezért káros a gyerekkel való együttalvás a szakértők szerint

Az együttalvás évek óta az egyik legmegosztóbb téma a kisgyermekes családok körében. Egyes szülők számára ez a legtermészetesebb, miközben mások aggódnak, hogy esetleg rosszat tesznek, ha együtt alszanak a gyerekkel.

Káros lehet az együttalvás?

Az együttalvás nagyon megosztó téma a szülők és a szakértők között is.

Egyesek szerint kötődést alakít ki, míg mások szerint káros az önállóságra és a szülők kapcsolatára.

Ezúttal pro és kontra szedtük össze az érveket egy együttalvással kapcsolatban.

Együttalvás: igen vagy nem? Mutatjuk az érveket pro és kontra

Az együttalvás témájának megosztottságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a közbeszédben is szélsőséges vélemények jelennek meg ezzel kapcsolatban: egyesek szerint az együttalvás a gyerekkel elengedhetetlen az egészséges kötődéshez, mások viszont úgy gondolják, hogy hosszú távon önállótlansághoz vagy túlzott ragaszkodáshoz vezethet.

Miért veszélyes az együttalvás csecsemőkorban?

A gyerekek első évében a szülőkkel egy ágyban való alvás kifejezetten ellenjavallt. Ennek egyik fő oka a fulladásveszély: a puha matrac, takarók vagy akár a szülő teste is akadályozhatja a baba légzését. Kutatások szerint a bölcsőhalál kockázata akár tízszer is magasabb, ha a csecsemő felnőtt ágyban alszik, mintha kiságyban. Az Egyesült Államokban évente körülbelül 100 esetben fordul elő halálos kimenetelű baleset, amikor a szülő alvás közben véletlenül ráfekszik a gyermekére – írja a HealthHub.

Milyen hátrányai lehetnek később?

Egyéves kor után már nincs bizonyított egészségügyi kockázata az együttalvásnak, de továbbra is lehetnek életviteli és pszichés következményei annak, ha mondjuk egy gyermek az anyával egy ágyban alszik. Egyes felmérések szerint a szülőkkel együttalvó gyermekek több mint fele nehezen megy lefeküdni, és éjszaka többször felébred. Ezt arra vezetik vissza, hogy ezek a gyermekek gyakran a szülők alvásritmusához igazodnak. Az együttalvás mellesleg a szülők közötti dinamikára is hatással van: párkapcsolati feszültséget okozhat, ha a felnőtt felek nem értenek egyet a kérdésben. A szakértők szerint az együttalvás nem oldja meg az alvásproblémákat, és minél tovább tart, annál nehezebb megszüntetni.