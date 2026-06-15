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Így romantikáznak a nászúton: Dua Lipa és Callum Turner a vízben estek egymásnak − FOTÓK

nászút Callum Turner Dua Lipa
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Csodaszép menyegző és nagy felháborodást keltő lagzi után, az ifjú pár gondtalanul élvezi a nászútját. Dua Lipa és Callum Turner Olaszországban töltik a mézes heteket, mi pedig megmutatjuk, mekkora nagy is a szerelem kettejük között.

Az énekesnő és színész szerelme május végén házasodott össze, pár nappal később pedig tartottak egy sztároktól nyüzsgő lagzit Palermóban. Dua Lipa és férje most pedig békében és szerelemben fürdőzve élvezik az olasz napsütést.

Dua Lipa és Callum Turner
Dua Lipa és Callum Turner között hatalmas a szerelem.
Forrás: Northfoto

Így élvezi az olasz habokat Dua Lipa és Callum Turner a nászútján

  • Az ifjú házaspárt romantikus olasz nászútjukon kapták lencsevégre, miközben egy hatalmas  úszógumin ringatózva csókolóztak.
  • Az énekesnő bikinijen nem sok mindent hagyott a képzeletre, a színész azonban egy visszafogottabb darabot viselt.
  • A pár május végén házasodott össze szűkkörben Londonban, majd június 6-án Szicíliában tartották a nagy lagzit.
  • Azóta Olaszországban élvezik a nászútjukat, érezhetően és láthatóan a legnagyobb boldogságban. 

Dua Lipa és Callum Turner május 31-én, egy szűkkörű polgári ceremónián mondták ki egymásnak a boldogító igent. Egy héttel később, június 6-án azonban megtartották azt a nagyszabású lagzit, amit két ilyen sztártól mindenki elvárna. Szicíliában, egy elképesztő villában gyűlt össze a celebvilág krémje, a második esküvőn pedig maga Elton John énekelt.

A londoni és palermói ceremóniát követően a szerelmesek nem mentek világkörüli útra, azóta is Olaszországban élvezik a gondtalan nászútjukat. Június 12-én, pénteken például Salernóban látták a a friss házasokat, méghozzá nem is akárhogyan. A tengerben egy hatalmas úszógumin ringatózva csókolóztak, és az Amalfi-part közelében úszkáltak.

A háromszoros Grammy-díjas Dua Lipa egy egyszerű, mégis nagyszerű metálfényű arany bikiniben és fejkendőben élvezte a vizet, míg a Legendás állatok és megfigyelésük színésze, Callum Turner egy visszafogott, egyszerűen fekete fürdőnadrágban lubickolt.

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