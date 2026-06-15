Börtönbe megy a nagybeteg koronahercegné fia: jópár évre hűvösre kerül Marius Borg Høiby

Ítélet született végre abban az ügyben, ami talán az utóbbi évek legkínosabb botrányába taszította a norvég királyi családot. Az oslói kerületi bíróság négy év letöltendő börtönbüntetést szabott ki Marius Borg Høibyre.

Bírósági vázlatrajzon Marius Borg Høiby, Mette-Marit koronahercegnő fa

Forrás: AFP

Az ügyészség ennél jóval súlyosabb büntetést, hét év és hét hónap szabadságvesztést kért a férfira. Høiby védői ezzel szemben legfeljebb másfél éves börtönbüntetést tartottak volna elfogadhatónak. Az ítélet nem jogerős, a védelem fellebbezhet a döntés ellen.

Marius Borg Høiby nem tagja a norvég királyi családnak

Marius Borg Høiby még azelőtt született, hogy édesanyja feleségül ment Haakon norvég trónörököshöz. Négyéves volt, amikor Mette-Marit és a koronaherceg összeházasodtak. Bár Høiby hivatalosan nem tagja az uralkodóháznak, gyermekkorától kezdve a királyi család közvetlen környezetében nevelkedett. A férfi ellen az elmúlt években több dolog miatt is indult eljárás. Egyebek mellett nemi erőszakkal és családon belüli erőszakkal is megvádolták. A legsúlyosabb vádakat a mai napig tagadja - írja a CNN.

Videókapcsolaton keresztül hallgatta meg az ítéletet

Marius Borg Høiby nem volt jelen személyesen az ítélet kihirdetésekor június 15-én hétfőn. Egészségi okokra hivatkozva a börtönből, videókapcsolaton keresztül követte a bírósági tárgyalást.

Høiby édesanyja, Mette-Marit koronahercegné súlyos betegséggel küzd. Évekkel ezelőtt tüdőfibrózist diagnosztizáltak nála, a sajtó beszámolói szerint pedig nemrég felkerült a tüdőtranszplantációs listára.

Ezeket olvastad már?