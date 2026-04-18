Mondatok, amelyekkel eltaszítod magadtól a felnőtt gyermekedet

Milyen mondatok rombolják a szülő-gyerek kapcsolatot? Mitől távolodik el a gyereked tőled? Ha benned is felmerültek már hasonló kérdések, akkor tarts velünk és segítünk, hogyan tudod helyrehozni a dolgokat! A kulcs a kommunikáció! Ha leszoksz néhány mérgező szülői mondatról, akkor máris rengeteget tettél azért, hogy ne mard el magad mellől a felnőtt gyermekedet.

Több olyan mérgező mondatot is használnak a szülők, amelyekkel tönkreteszik a kapcsolatukat a felnőtt gyermekeikkel

Forrás: iStockphoto

Mondatok, amelyekkel eltaszíthatod a felnőtt gyermekedet

Cikkünkben utánajártunk, hogy mi okozhatja, hogy sok gyerek felnőttkorában megszakítja a kapcsolatát a szüleivel. Felsorolunk néhány olyan kifejezést, amelyek használatát érzelmi manipulációnak vagy bűntudatkeltésnek érezhetik a fiatalok, emiatt pedig inkább távolságot tartanak az őseiktől. Ha te nem akarsz ebbe a hibába esni, akkor tarts velünk!

1. Ez a hála?

Kezdjük talán a legmérgezőbb szülői mondattal! Édesanyaként kötelességed gondoskodni a gyermekedről, azonban semmi sem jogosít fel rá, hogy később fegyverként használd ezt vele szemben. Csak azért, mert régen te adtál ételt és fedélt neki, még nem lesz evidens, hogy ezért hálával kell tartoznia neked. Sőt, ha gyakran kihangsúlyozod, hogy mit vársz cserébe a gondoskodásért, azzal pont az ellentétét éred el annak, mint amit szeretnél: eltávolodik a gyermeked és ritkulni fognak a találkozások. Ezt pedig nem akarnád, ugye?

2. Neked semmi okod panaszra!

Ez a mondat gyerekként és felnőttként is súlyos károkat okozhat. Ezzel ugyanis megfosztod a gyermekedet attól, hogy őszintén elmondhassa neked az érzéseit. Minden relatív, így olyan felnőttek is küzdhetnek problémákkal, akiknek alapvetően mindenük megvan az életben. Ha azonban kétségbe vonod a gyereked problémáit, akkor azzal csak azt éred el, hogy sokkal kevesebbszer fogja kikérni a tanácsodat vagy sokkal ritkábban keres majd téged, ha baj van. De lehet, hogy akkor sem téged fog legközelebb elsőnek felhívni, ha elbüszkélkedne valamivel!

3. Ne gyere hozzám sírva, ha nem sikerül!

Mindegy hány éves az utódod, mindenkinek szüksége lehet az érzelmi támogatásra. Akkor is, ha 10 éves, és akkor is, ha 50. A rossz döntések és a jó döntések is az élet részét képezik. A gyermekednek a saját bőrén kell megtapasztalnia a sikereket és a csalódásokat ahhoz, hogy érett és felelősségteljes felnőtt válhasson belőle. Így lesz olyan is, amikor nem fogadja meg a tanácsaidat, és hibázik. Ha viszont támogatás helyett, megbünteted a szavaiddal, amikor hibázik, azzal csak azt éred el, hogy nem szívesen beszél neked a kihívásairól.