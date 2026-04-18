Mondatok, amelyekkel eltaszítod magadtól a felnőtt gyermekedet

Milyen mondatok rombolják a szülő-gyerek kapcsolatot? Mitől távolodik el a gyereked tőled? Ha benned is felmerültek már hasonló kérdések, akkor tarts velünk és segítünk, hogyan tudod helyrehozni a dolgokat! A kulcs a kommunikáció! Ha leszoksz néhány mérgező szülői mondatról, akkor máris rengeteget tettél azért, hogy ne mard el magad mellől a felnőtt gyermekedet.
Mondatok, amelyekkel eltaszíthatod a felnőtt gyermekedet
Cikkünkben utánajártunk, hogy mi okozhatja, hogy sok gyerek felnőttkorában megszakítja a kapcsolatát a szüleivel. Felsorolunk néhány olyan kifejezést, amelyek használatát érzelmi manipulációnak vagy bűntudatkeltésnek érezhetik a fiatalok, emiatt pedig inkább távolságot tartanak az őseiktől. Ha te nem akarsz ebbe a hibába esni, akkor tarts velünk!
1. Ez a hála?
Kezdjük talán a legmérgezőbb szülői mondattal! Édesanyaként kötelességed gondoskodni a gyermekedről, azonban semmi sem jogosít fel rá, hogy később fegyverként használd ezt vele szemben. Csak azért, mert régen te adtál ételt és fedélt neki, még nem lesz evidens, hogy ezért hálával kell tartoznia neked. Sőt, ha gyakran kihangsúlyozod, hogy mit vársz cserébe a gondoskodásért, azzal pont az ellentétét éred el annak, mint amit szeretnél: eltávolodik a gyermeked és ritkulni fognak a találkozások. Ezt pedig nem akarnád, ugye?
2. Neked semmi okod panaszra!
Ez a mondat gyerekként és felnőttként is súlyos károkat okozhat. Ezzel ugyanis megfosztod a gyermekedet attól, hogy őszintén elmondhassa neked az érzéseit. Minden relatív, így olyan felnőttek is küzdhetnek problémákkal, akiknek alapvetően mindenük megvan az életben. Ha azonban kétségbe vonod a gyereked problémáit, akkor azzal csak azt éred el, hogy sokkal kevesebbszer fogja kikérni a tanácsodat vagy sokkal ritkábban keres majd téged, ha baj van. De lehet, hogy akkor sem téged fog legközelebb elsőnek felhívni, ha elbüszkélkedne valamivel!
3. Ne gyere hozzám sírva, ha nem sikerül!
Mindegy hány éves az utódod, mindenkinek szüksége lehet az érzelmi támogatásra. Akkor is, ha 10 éves, és akkor is, ha 50. A rossz döntések és a jó döntések is az élet részét képezik. A gyermekednek a saját bőrén kell megtapasztalnia a sikereket és a csalódásokat ahhoz, hogy érett és felelősségteljes felnőtt válhasson belőle. Így lesz olyan is, amikor nem fogadja meg a tanácsaidat, és hibázik. Ha viszont támogatás helyett, megbünteted a szavaiddal, amikor hibázik, azzal csak azt éred el, hogy nem szívesen beszél neked a kihívásairól.
4. Jó, akkor biztos rossz anya voltam!
Az érzelmi zsarolás magasiskolája ez a mondat. Ezzel bűntudatot keltesz a gyerekedben, ami a beszélgetés fókuszát is áthelyezi rád, a probléma helyett. Ezzel szinte érvényteleníted, amiről beszélni szeretett volna, pedig lehet, hogy csak őszintén elmondta volna a gondolatait egy témában. Dr. Barbara Wilson egészségpszichológus szerint ez egy nagyon önző kifejezés a szülőktől:
„Ez a mondat a szülők fájdalmára irányítja a figyelmet. Végül pedig a gyermekednek kell téged vigasztalnia, ahelyett, hogy ő kifejthetné, hogy mi a baj. Az eredeti téma eltűnik. Egyes szülők reflexből használják ezt a mondatot, amikor érzelmi futóhomokban érzik magukat, amelyet nem tudnak kezelni. Növekszik bennük a szégyenérzet, majd ily módon próbálnak meg menekülni belőle" – árulta el a Yourtango szakértője.
5. Erről nem akarok többet hallani!
Ha már az érzelmek ingoványos talajáról van szó, ide tartozik a következő kifejezés is. Előfordulhat, hogy te is olyan beszélgetést folytatsz a fiaddal, vagy a lányoddal, amely egy idő után kényelmetlenné válik neked, és nem szeretnéd folytatni. Ilyenkor te is gyakran védekezhetsz azzal a mondattal, hogy erről nem akarsz többet hallani. Ez azonban veszélyes kifejezés. Ezzel ugyanis kikapcsolod őt. Nem hagysz elegendő teret annak, hogy feldolgozhasss a gondolatait, és megfogalmazhassa az érzéseit. Ezzel elvágod a lehetőségét, hogy egy olyan személlyel osszák meg a lelki vívódásaikat, akiben megbízhatnak.
A Pew Research Center felmérése szerint csupán a felnőttek 69%-a érzi komfortosnak a szülei társaságát, és a maradék 31% százalék szerint soha vagy ritkán van lehetősége arra, hogy őszintén megnyílhasson a szüleinek. Tehát, ha te nem hagyod, hogy a gyermeked kompromisszumok nélkül megoszthassa veled a gondolatait, akkor könnyen átkerülhet a második csapatba.
