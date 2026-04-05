Taekwondót és babamasszást is tanult a brit trónörökös nevelőnője – 20 milliós fizetést kap, aki elvégzi az elit dadusképzést

A modern gyereknevelés, vagyis a dadusszerep ma már messze túlmutat a meseolvasáson és a játszóteres időtöltésen. Egyes elit családok olyan szakembereket keresnek, akik egyszerre pedagógusok, testőrök és logisztikai zsenik. A brit Norland College pontosan ilyen szuperdadusokat képez. Az elit iskola nem olcsó, de arra, aki sikeresen elvégzi, a gazdagok gyerekei mellett egy kisebb vagyont érő karrier vár.

Egy különleges szakma, ami különleges képzést igényel, ez egyesül az angliai Norland College-ben. A brit királyi családot, a legmagasabb rangú arisztokratákat, valamint a gazdasági elitet is szolgáló szuperdadák szinte kivétel nélkül a több mint 130 éves elit iskola diákjai voltak. Az itt végzettek között találjuk például Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeinek nevelőjét, Maria Teresa Turrion Borrallo is.

A Norland College-on végzett Maria Teresa Turrion Borrallo a brit királyi család tagjaival 2015-ben. A képen már egy éve a kis György herceg nevelőnője.

A négyéves képzés nem véletlenül legendás. A Norland College hallgatói nemcsak gyermekpszichológiát, fejlődéslélektant és babamasszázst tanulnak, hanem olyan gyakorlati képzéseken is részt vesznek, amelyek inkább egy akciófilmhez illenének.

A tananyag része az önvédelem, a taekwondo, a biztonsági és kiberbiztonsági képzés, sőt a veszélyhelyzeti autóvezetés is – például, hogy miként kell elmenekülni, ha az autót üldözik a lesifotósok. Ám, ugyanilyen fontos az etikett pontos ismerete is: megtanulják a kifinomult viselkedést, a főzést, a varrást, sőt még azt is, hogyan kell egy arisztokrata családban kommunikálni.

Azokat a szerencsés lányokat és fiúkat, akik felvételt nyernek az elit iskolába, és ki tudják fizetni az évi közel 7,5 millió forintnak megfelelő tandíjat – amiben nincs benne se a lakhatás, se az egyenruha –, biztos karrierút vár. A végzettek 100 százaléka elhelyezkedik, sokan már a képzés alatt ajánlatot kapnak, és átlagosan évi 50 ezer font (mintegy 22 millió forint) körül keresnek. A tapasztaltabb dadusok fizetése pedig könnyedén elérheti ennek a dupláját is.