Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
brit királyi család

Taekwondót és babamasszást is tanult a brit trónörökös nevelőnője – 20 milliós fizetést kap, aki elvégzi az elit dadusképzést

Lennél James Bond és Mary Poppins egy személyben? A gyereknevelés elsőre álommelónak hangzik, de a felelősségteljes munkát végző, elit dadák mögött kemény, szinte titkosszolgálati szintű felkészítés áll. Nézd meg, mit tanulnak a gazdagok gyerekeire vigyázó nevelőnők!

A modern gyereknevelés, vagyis a dadusszerep ma már messze túlmutat a meseolvasáson és a játszóteres időtöltésen. Egyes elit családok olyan szakembereket keresnek, akik egyszerre pedagógusok, testőrök és logisztikai zsenik. A brit Norland College pontosan ilyen szuperdadusokat képez. Az elit iskola nem olcsó, de arra, aki sikeresen elvégzi, a gazdagok gyerekei mellett egy kisebb vagyont érő karrier vár.

Norland College diákok: a gazdagok gyerekeinek nevelői
Ők lesznek a gazdagok gyerekeinek szupernevelői. Az elit iskola, vagyis a Norland College diákjai
Forrás: NORTHFOTO

Így képzik ki a gazdagok gyerekeinek dadáit

  • Az éves tandíj átszámítva mintegy 7,5 millió forint.
  • A elit iskola biztos karriert jelent, minden végzett hallgatóra öt betöltetlen állás jut.  
  • A tananyagban épp úgy szerepel a taekwondo, mint a lesifotósok elöli autós menekülés.

Egy különleges szakma, ami különleges képzést igényel, ez egyesül az angliai Norland College-ben. A brit királyi családot, a legmagasabb rangú arisztokratákat, valamint a gazdasági elitet is szolgáló szuperdadák szinte kivétel nélkül a több mint 130 éves elit iskola diákjai voltak. Az itt végzettek között találjuk például Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekeinek nevelőjét, Maria Teresa Turrion Borrallo is.

Maria Teresa Turrion Borrallo, aki az elit iskola elvégzése után a brit királyi családhoz került
A Norland College-on végzett Maria Teresa Turrion Borrallo a brit királyi család tagjaival 2015-ben. A képen már egy éve a kis György herceg nevelőnője.
Forrás: NORTHFOTO

A gazdagok gyerekeinek mindenből, még a dadusokból is a legjobb jár

A négyéves képzés nem véletlenül legendás. A Norland College hallgatói nemcsak gyermekpszichológiát, fejlődéslélektant és babamasszázst tanulnak, hanem olyan gyakorlati képzéseken is részt vesznek, amelyek inkább egy akciófilmhez illenének.

az elit iskola képzése
Az elit iskola önvédelemre és a gazdagok gyerekeinek megvédésére is megtanítja a szuperdadákat.
Forrás: NORTHFOTO

A tananyag része az önvédelem, a taekwondo, a biztonsági és kiberbiztonsági képzés, sőt a veszélyhelyzeti autóvezetés is – például, hogy miként kell elmenekülni, ha az autót üldözik a lesifotósok. Ám, ugyanilyen fontos az etikett pontos ismerete is: megtanulják a kifinomult viselkedést, a főzést, a varrást, sőt még azt is, hogyan kell egy arisztokrata családban kommunikálni.

Norland College diákok, elit iskola
Ez a különleges szakma egy négyéves komoly képzéssel jár együtt.
Forrás: Northfoto/David Hedges  SWNS.com

Milyen lehetőség várja a frissen végzett elit dadusokat?

Azokat a szerencsés lányokat és fiúkat, akik felvételt nyernek az elit iskolába, és ki tudják fizetni az évi közel 7,5 millió forintnak megfelelő tandíjat – amiben nincs benne se a lakhatás, se az egyenruha –, biztos karrierút vár. A végzettek 100 százaléka elhelyezkedik, sokan már a képzés alatt ajánlatot kapnak, és átlagosan évi 50 ezer font (mintegy 22 millió forint) körül keresnek. A tapasztaltabb dadusok fizetése pedig könnyedén elérheti ennek a dupláját is.

Nem véletlen, hogy ez a különleges szakma egyre többeket vonz. A Daily Mail értesülései szerint tavaly 230-an jelentkeztek a Norland College 100 helyére. Az elit dadusokra felelősségteljes munka vár, de cserébe álomfizetést kapnak, ráadásul gyakran utaznak a családokkal, luxuskörnyezetben dolgoznak, és olyan kapcsolati hálót építenek, amely más pályákon elképzelhetetlen. A kérdés már csak az: te vállalnád, hogy egyszerre legyél pedagógus, testőr és példakép, egy átlag feletti fizetésért és egy nem mindennapi életért cserébe?

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu