5+1 illemszabály, amit egy modern úrinő soha nem szeg meg

Viselkedésünk és gesztusaink rengeteget elárulnak a személyiségünkről, és a világ bármennyit is változik, az etikett soha nem megy ki a divatból. Úrinő akkor leszel, ha illően viselkedsz étteremben, az utcán, vagy akár otthon. Tudd, hogy az alábbiak nem szigorú előírások, vagyis nem kell rágörcsölni. Inkább olyan finom társasági illemszabályokról van szó, amelyek képet adnak arról, milyen a személyiséged és amelyekkel kifejezheted a mások iránti tiszteleted.
Egyrészt azért, mert higiéniai szempontból sem megfelelő, másrészt mert megnehezítjük vele a felszolgáló dolgát. Az étlapot a poharak vagy evőeszközök közé sem illik beszorítani. Tarstuk a kezünkben vagy helyezzük az asztal szélére. Ha kiválasztottuk mit szeretnénk, csukjuk össze.
A füttyentés és az integetés a gengszterfilmekben és vígjátékokban tökéletesen megállják a helyüket – te inkább az összehajtott étlappal jelezd, hogy készen állsz a rendelés leadására.
A clutch táskát, azaz a koktéltáskát a hónunk alá szorítani sem szerencsés, pláne, ha színházi elődáson vagy egy nívós partin veszünk részt. Ügyetlennek (és amatőrnek) hat.
A koktéltáskát a bal kézben illik tartani, így a jobb kezünk szabad marad köszönéshez, kézfogáshoz vagy pohárfogáshoz.
Ha mindkét kezünk foglalt, mert például táska és pohár is van nálunk, kézfogás előtt tegyük át a poharat a bal kézbe, a táskát pedig szorítsuk a felkarunkhoz. Nem néz ki annyira bénán, mint elsőre gondolod.
Ez a mondás még abból a régi felfogásból ered, hogy az elegancia és a méltóság megőrzéséhez hozzátartozik a nyugodt, megfontolt mozgás és viselkedés. Ma pörgősebb, rohanósabb napokat élünk, amikor nőként egyszerre kell helyt állnunk a munkában és a magánéletben – a pörgés, az állandó logisztikázás és a multitasking gyakorlatilag alap, nem érünk rá mindig lelassulni.
Annyit azonban tehetünk, hogy ügyelünk arra, hogy megjelenésünk ápolt és rendezett legyen, továbbá ne rontsunk be sehova úgy, mint egy tornádó és ne együnk kapkodva.
Az egyik legellenszenvesebb dolog, amit társaságban tehetünk, ha villogunk az elért eredményeinkkel, a sikereinkkel, a nagy autónkkal és még hosszasan lehetne sorolni. Ezt nyilván nehéz megállni egy olyan világban, ahol ömlenek ránk az influenszerek kérkedő posztjai, de az igazság az, hogy minél intelligensebbnek akarsz tűnni, annál inkább érdemes visszafogottnak lenned.
Az igazi elegancia a csendes önbizalomból, nem pedig a hangos bizonygatásból, a közösségi oldalakon megvillantott eljegyzési gyűrűkből vagy a márkajelzés nagyságából fakad.
A kézfogást mindig a nő kezdeményezi, akkor is, ha fiatal, akkor is, ha érettebb korú. Ez alól kivétel a főnöki etikett: a kézfogást mindig a rangban magasabb személy kezdeményezi, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi az illető, az alkalmazottnak pedig meg kell várnia, amíg a főnök a kezét nyújtja.
Nagyon büszkék tudunk lenni magunkra, amikor azt mondjuk, miután valaki tüsszent: egészségedre!
Kivétel ez alól csak a COVID-időszak volt.
Kevesen tudják, hogy egyáltalán nem illik reagálni az ilyesmire, ugyanis az illetőnek, aki tüsszentett, lehet, hogy kellemetlen, ha minden tekintet ráirányul, ezért jobb úgy tenni, mintha észre sem vettük volna a dolgot.
Ha a fentieket elvétjük, senki nem fogja a fejünket venni, de ha betartjuk a szabályokat, az sokat elárulhat az érzelmi intelligenciánkról és a környezetünkhöz való hozzáállásról. Az etikett lényege nem a merev szabályok betartása, hanem az, hogy neked és a másik embernek kényelmesebb, kellemesebb legyen a részvétel egy közös szituációban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.