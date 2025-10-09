5+1 illemszabály, amit egy modern úrinő soha nem szeg meg

Viselkedésünk és gesztusaink rengeteget elárulnak a személyiségünkről, és a világ bármennyit is változik, az etikett soha nem megy ki a divatból. Úrinő akkor leszel, ha illően viselkedsz étteremben, az utcán, vagy akár otthon. Tudd, hogy az alábbiak nem szigorú előírások, vagyis nem kell rágörcsölni. Inkább olyan finom társasági illemszabályokról van szó, amelyek képet adnak arról, milyen a személyiséged és amelyekkel kifejezheted a mások iránti tiszteleted.

Az etikett soha nem megy ki a divatból. Egy modern úrinő tudja, mit illik és mit nem és vannak illemszabályok, amiket soha nem szeg meg

Forrás: Shutterstock

1. illemszabály: egy úrinő soha nem teszi az étlapot a tányérra

Egyrészt azért, mert higiéniai szempontból sem megfelelő, másrészt mert megnehezítjük vele a felszolgáló dolgát. Az étlapot a poharak vagy evőeszközök közé sem illik beszorítani. Tarstuk a kezünkben vagy helyezzük az asztal szélére. Ha kiválasztottuk mit szeretnénk, csukjuk össze.

A füttyentés és az integetés a gengszterfilmekben és vígjátékokban tökéletesen megállják a helyüket – te inkább az összehajtott étlappal jelezd, hogy készen állsz a rendelés leadására.

Az étlapot soha ne tedd a tányérra

Forrás: Shutterstock

2. illemszabály: egy úrinő ne tegye a koktéltáskáját a lábai közé...

A clutch táskát, azaz a koktéltáskát a hónunk alá szorítani sem szerencsés, pláne, ha színházi elődáson vagy egy nívós partin veszünk részt. Ügyetlennek (és amatőrnek) hat.

A koktéltáskát a bal kézben illik tartani, így a jobb kezünk szabad marad köszönéshez, kézfogáshoz vagy pohárfogáshoz.

Ha mindkét kezünk foglalt, mert például táska és pohár is van nálunk, kézfogás előtt tegyük át a poharat a bal kézbe, a táskát pedig szorítsuk a felkarunkhoz. Nem néz ki annyira bénán, mint elsőre gondolod.

Egy úrinő tisztában van a koktéltáska viselésének szabályaival

Forrás: Shutterstock

3. illemszabály: „egy úrinő soha nem siet”

Ez a mondás még abból a régi felfogásból ered, hogy az elegancia és a méltóság megőrzéséhez hozzátartozik a nyugodt, megfontolt mozgás és viselkedés. Ma pörgősebb, rohanósabb napokat élünk, amikor nőként egyszerre kell helyt állnunk a munkában és a magánéletben – a pörgés, az állandó logisztikázás és a multitasking gyakorlatilag alap, nem érünk rá mindig lelassulni.