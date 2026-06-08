Az ókori római nők tényleg férfifalók voltak? Ennyi az igazság a fehérmájú asszonyok legendájából

Az egyik legismertebb történelmi toposz, hogy az ókori Róma polgársága, arisztokráciája nem vetette meg a hús örömeit. Különösen rossz hírét keltették a nagy hatalmú római nőknek, akiknek ágyban mutatott étvágyát már-már lehetetlen történetekkel fűszerezték. Ilyenkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy nem csupán a történetírók fantáziájának szüleményét olvashattuk? Cikkünkben éppen ennek jártunk végére.

A római nőkről kialakult kép több ellentmondást takar.

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Az élvhajhász római nők legendája A római nők és férfiak erkölcsi kódexe a pudiciti volt.

Ehhez képest a patríciusokat és a császári család tagjait kéjvágyó nőnek írták le.

Az ellentmondást a történetírók szándékos ferdítése jelenti.

Az ókori római nők helyzete

Bár túlzás volna feltételezni, hogy az ókori Róma a feminizmus és női egyenjogúság piedesztálja volt, az tény, hogy a római nők szélesebb jogkörrel rendelkeztek, mint ami később a keresztény kultúrában jutott. Például válhattak és újra férjhez mehettek, egy túlzástól sem mentes feljegyzés szerint egyes patrícius asszonyok például aktuális férjük alapján tartották számon a márciusban kezdődő éveket.

Ugyanakkor a római nők legfőbb kötelessége az egészséges fiúgyermekek szülése volt. Rómában a házasságnak két formája volt: a cum manu, illetve sine manu házasság. Előbbi esetben jogi értelemben férjük gyámsága alapján kerültek, míg utóbbi formában maradhattak jogilag független személyek. (Igaz, ekkor is kellet egy külsős gyámot választani.) Egy fogalmat még feltétlen ismerni kell, ez pedig a pudicitia, ami a római nők és férfiak részére szóló viselkedési normák összessége volt.

Nagyjából a szüzességet, erkölcsöt, visszafogottságot fedte a fogalom, melynek betartatását Augustus császár még törvénybe is foglalta.

Tény tehát, hogy a nők az ókori Rómában aktív szereplői voltak a társadalomnak, azonban ez távolról sem jelenti azt, hogy jogok tekintetében egyenlőek lettek volna. A fent leírtak szöges ellentétben állnak a feslett, erkölcstelen császárnékkal, akiket a történelemkönyvekből ismerhetünk.

Botrányok a nagy hatalmú római nők hálószobájában

Messalina – Caludius császár második felesége – Plinius leírása szerint versenyre hívott egy prostituáltat, hogy hány férfiút képes kielégíteni egy éjszaka alatt és ő győzött 25 fővel. Más források szerint bordélyházat nyitott a császári palotában. Augustus császár lánya, Julia az éj leple alatt állítólag bájait árulta a Forum Romanumon.