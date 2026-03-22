5 szigorú szabály, amit idén bevezettünk a randizásba − Ha már az elsőt betartod, nyert ügyed van

A randizás az utóbbi években igazán furcsa irányba fejlődött. Ott van a ghosting, breadcrumbing, situationship, és még ki tudja hány új kifejezés arra, amikor valaki egyszerűen nem tud normálisan viselkedni. Egy ponton azonban sokan rájönnek, hogy talán nem új dating trendekre, hanem sokkal egyszerűbb dologra van szükségünk. Szabályokra.
Modern randizási etikett: 5 szabály, ami megmenthet a toxikus kapcsolatoktól
- A modern randizásban a határok felállítása nem ridegség, hanem önvédelem.
- A „talán” és a bizonytalanság sokszor már önmagában red flag.
- Egy kapcsolatnak hozzá kell adnia az életedhez – nem elvennie belőle.
Nem, nem a katonás fegyelemről van szó, hanem olyan apró mentális kapaszkodókról, amelyek segítenek megőrizni a józan eszünket – még akkor is, amikor a crush-unk épp három szívecskével reagált az Instagram-sztorinkra, ezért egyből elképzeljük, hogy már kapcsolatban is vagyunk és esküvői playlistet állítunk össze fejben. Mert ugyebár manapság a képzelt, delulukapcsolatok már jelen vannak a mindennapokban.
Íme az öt randiszabály, ami idén sokaknál alap lett - vagyis nálunk már tutira.
1. Senkinek sem írunk vissza az ágyból
Ez elsőre viccesnek hangzik, de meglepően hatékony. Az ágy egy veszélyes hely a randizási döntések szempontjából. Puha, meleg, romantikus – és ilyenkor hajlamosak vagyunk valakit sokkal idealizáltabban látni.
Az új szabály egyszerű: ha vissza kell írni a crush-nak, inkább a hideg konyhapadlóról tesszük. Igen, komolyan.
Ha kicsit fázol, kevésbé romantizálod túl a helyzetet. Logikusabban gondolkodsz, és kisebb eséllyel írsz vissza valami olyan üzenetet, amit másnap reggel már inkább törölnél az univerzumból.
2. Nem törlünk programot egy „talán” miatt
A „talán” a randizás egyik legárulkodóbb szava. Amikor valaki azt mondja, hogy „talán ráérek”, az valójában ritkán jelent lelkes érdeklődést.
Ezért jött a második szabály: soha, semmilyen körülmények között nem törlünk programot egy bizonytalan válasz miatt.
Ha valaki valóban találkozni akar veled, nem „talán” lesz a válasz. Ha pedig mégis az, akkor a legjobb, amit tehetsz: mész tovább a saját programodra. A barátaid, egy jó vacsora vagy egy spontán esti séta általában sokkal jobb élmény, mint várni valakire, aki talán sosem ér oda. Ne szomorkodj, ebből jobb az elején kilépni, mint belekerülni egy viszonzatlan szerelemi spirálba.
3. A 48 órás red flag szabály
Mindenki találkozott már ezzel a furcsa érzéssel: valami nem stimmel. Nem tudod pontosan megfogalmazni, de valahol mélyen mégis zavar.
A harmadik szabály ezért egyfajta mentális szűrő: adj magadnak 48 órát.
Ha két nap múlva is ugyanúgy ott motoszkál benned az a bizonyos red flag, akkor jó eséllyel nem fog eltűnni később sem. A megérzések ugyanis sokszor hamarabb látják a problémát, mint az optimista szívünk.
4. Kérdezd meg magadtól: tényleg kedveled, vagy csak unatkozol?
Ez az egyik legbrutálisabb kérdés a modern randizásban.
Sok kapcsolat nem azért kezdődik, mert két ember valóban illik egymáshoz, hanem mert valaki épp unatkozik. Egy kis figyelem, néhány egy kedves üzenet, és máris úgy érezzük, hogy történik valami az életünkben.
Csakhogy az unalom rossz randitanácsadó. Innen indul sok toxikus kapcsolat, amiben valójába egyik fél sem igazán boldog.
5. Élj tudatosan
A legfontosabb szabály talán ez: egy párkapcsolat nem kötelező életfeladat.
Nem „kell” kapcsolatban lenni. Nem muszáj valakit találni csak azért, mert mindenki más éppen randizik, jegyes vagy házas.
Egy jó kapcsolat inkább egy extra boldog tényező az életben. Valami, ami hozzáad, épít, inspirál – nem pedig stresszt, bizonytalanságot és önbizalomhiányt hoz.
És ha ezt a szemléletet sikerül megtartani, a randizás hirtelen sokkal egyszerűbbé válik.
Ezek is érdekelhetnek: