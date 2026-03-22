5 szigorú szabály, amit idén bevezettünk a randizásba − Ha már az elsőt betartod, nyert ügyed van

A randizás az utóbbi években igazán furcsa irányba fejlődött. Ott van a ghosting, breadcrumbing, situationship, és még ki tudja hány új kifejezés arra, amikor valaki egyszerűen nem tud normálisan viselkedni. Egy ponton azonban sokan rájönnek, hogy talán nem új dating trendekre, hanem sokkal egyszerűbb dologra van szükségünk. Szabályokra.

Ha ezeket a randiszabályokat betartod, nem lesz több rossz randid!

Modern randizási etikett: 5 szabály, ami megmenthet a toxikus kapcsolatoktól A modern randizásban a határok felállítása nem ridegség, hanem önvédelem.

A „talán” és a bizonytalanság sokszor már önmagában red flag.

Egy kapcsolatnak hozzá kell adnia az életedhez – nem elvennie belőle.

Nem, nem a katonás fegyelemről van szó, hanem olyan apró mentális kapaszkodókról, amelyek segítenek megőrizni a józan eszünket – még akkor is, amikor a crush-unk épp három szívecskével reagált az Instagram-sztorinkra, ezért egyből elképzeljük, hogy már kapcsolatban is vagyunk és esküvői playlistet állítunk össze fejben. Mert ugyebár manapság a képzelt, delulukapcsolatok már jelen vannak a mindennapokban.

Íme az öt randiszabály, ami idén sokaknál alap lett - vagyis nálunk már tutira.

1. Senkinek sem írunk vissza az ágyból

Ez elsőre viccesnek hangzik, de meglepően hatékony. Az ágy egy veszélyes hely a randizási döntések szempontjából. Puha, meleg, romantikus – és ilyenkor hajlamosak vagyunk valakit sokkal idealizáltabban látni.

Az új szabály egyszerű: ha vissza kell írni a crush-nak, inkább a hideg konyhapadlóról tesszük. Igen, komolyan.

Ha kicsit fázol, kevésbé romantizálod túl a helyzetet. Logikusabban gondolkodsz, és kisebb eséllyel írsz vissza valami olyan üzenetet, amit másnap reggel már inkább törölnél az univerzumból.

2. Nem törlünk programot egy „talán” miatt

A „talán” a randizás egyik legárulkodóbb szava. Amikor valaki azt mondja, hogy „talán ráérek”, az valójában ritkán jelent lelkes érdeklődést.

Ezért jött a második szabály: soha, semmilyen körülmények között nem törlünk programot egy bizonytalan válasz miatt.

Ha valaki valóban találkozni akar veled, nem „talán” lesz a válasz. Ha pedig mégis az, akkor a legjobb, amit tehetsz: mész tovább a saját programodra. A barátaid, egy jó vacsora vagy egy spontán esti séta általában sokkal jobb élmény, mint várni valakire, aki talán sosem ér oda. Ne szomorkodj, ebből jobb az elején kilépni, mint belekerülni egy viszonzatlan szerelemi spirálba.