Elhunyt fiától vállalt gyereket a 71 éves színésznő: a kislány már hároméves − FOTÓ

A most 71 éves Ana Obregon pár éve hatalmas port kavart hazájában, Spanyolországban, amikor egy külföldi útjáról hazatérve egy újszülöttet tartott a kezében. A dolog pikantériája nem a szimpla anyaság tényében rejlik, hanem abban, hogy a csecsemő a két éve elhunyt fia lánya, akinek anyja maga Ana.

Ana Obregon anya és egyben nagymama, aki teljesen ledöbbentette az embereket.

Nagymama, aki egyben anya is, avagy mit jelent egy gyermek elvesztése?

Ha egyelőre nem tiszták a rokoni viszonyok, most mindent rendbe teszünk. A történet 2021-ben kezdődött, amikor Ana Obregon egyetlen fia, Aless elhunyt, méghozzá egy agresszív rákbetegségben. A színésznő elmondhatatlanul imádta fiát − könyvet is írt az elvesztésével kapcsolatban −, és eltökélte, hogy teljesíti az utolsó kívánságát. Ez pedig nem volt más, mint az, hogy szeretne egy saját gyereket. Ennek érdekében lefagyasztatta a saját spermáit.

Két évvel később, a spanyol celeb Ana Obregon béranyát fogadott az Egyesült Államokban − mivel hazájában ezt törvény tiltja − , hogy szülje meg elhunyt fia gyerekét. Miután a kislány, Anita Sandra megszületett, Ana örökbe fogadta, így törvényesítve kapcsolatukat, majd visszautazott vele Spanyolországba. Technikailag tehát a nyugdíjas korú nő Anita nagymamája, de az örökbefogadás miatt egyben az anyja is.

„A kislány nem a lányom, hanem az unokám. Aless utolsó kívánsága volt, hogy gyermeket hozzon a világra” – mondta akkor Ana Obregon.

Az azóta eltelt három évben visszafogottan élt, a saját és egyben fia lányának nevelésére koncentrálva. Az anyák napját azonban nem hagyta szó nélkül, és megosztotta az 1,3 millió Instagram-követőjével, mennyire keserédes számára ez az ünnep:

„Az anyák napja fáj. Szívből jövő szeretetemet küldöm mindazon anyáknak, akiknek angyalaik vannak a mennyben. Azoknak, akik mosolyogva nyelik le könnyeiket, hogy túléljék. El kell mondanom, hogy a szeretet a legnagyobb erő (...) és, hogy örökre az anyjuk maradunk.”

Ana azt is elárulta, hogy amint Anita elég nagy lesz, el fogja mondani neki, hogy miként született, mesél majd az édesapjáról, és arról, hogy mennyire fantasztikus ember volt. Ez a történet tehát egyszerre bizarr és fájdalmasan tragikus, és mélyen mesél arról, hogy lehet feldolgozni egy gyermek elvesztését.