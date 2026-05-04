Megszületett az 53 éves Cameron Diaz harmadik gyermeke: különleges nevet kapott a pici

Cameron Diaz párja, Benji Madden május 4-én, hétfőn osztotta meg a nagy hírt a nyilvánossággal. A 47 éves zenész és az 53 éves színésznő rendhagyó módon nem a babáról tett közzé fotót, hanem egy hajót ábrázoló képet posztoltak, mellyel a kisfiú különleges nevére utalt.

„Cameron és én boldogok és izgatottak vagyunk, ÁLDOTTNAK érezzük magunkat, hogy bejelenthetjük harmadik gyermekünk, Nautas Madden születését. Üdvözlünk a világon, fiam!!” – írta Benji Madden az Instagramon.

A zenész a posztban arról is írt, mennyire hálásak a családjukért.

„Imádjuk a családunkat – a gyerekeink egészségesek és boldogok, és hálásak vagyunk!! Remekül szórakozunk. Minden jót kívánunk nektek – a Madden család” – fogalmazott.

A bejegyzésben Benji Madden a Nautas név jelentésére is kitért. A keresztnév tengerészt, navigátort, utazót jelent: olyan embert, aki útra kel, és nem fél az ismeretlentől. Cameron Diaz csillag- és szívemojikkal reagált férje posztjára.

Cameron Diaz és Benji Madden 11 éve házasok

Cameron Diaz és Benji Madden 2015-ben házasodtak össze. Első gyermekük, Raddix 2019 decemberében született béranya segítségével, majd 2024 márciusában szintén béranyától érkezett meg Cardinal. Nautas a pár harmadik gyermeke.

Cameron Diaz és Benji Madden sok mindenen mentek keresztül, mire szülők lettek. A színésznő úgy érezte, első gyermekük érkezése valódi csoda volt. A pár korábban IVF-kezeléssel, akupunktúrával és mindenféle étrend-kiegészítőkkel is próbálkozott, hogy gyermekük születhessen.

