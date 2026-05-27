Claudia Schiffer és Matthew Vaughn 2002. május 25-én házasodtak össze Angliában. A párnak három gyereke van, kapcsolatuk pedig a sztárvilág egyik leghosszabb és legstabilabb házassága.

Claudia Schiffer és Matthew Vaughn 55 évesek.

Forrás: Getty Images Europe

Claudia Schiffer csak úgy ragyog a felvételen

A 24. évforduló alkalmából Schiffer egy nosztalgikus esküvői fotót osztott meg közösségi oldalán. A képen a friss házasok láthatók, amint a menyegzőn táncolnak. „Ma van a 24. házassági évfordulónk!” – írta Schiffer az Instagram-bejegyzésében.

Valentinóban mondta ki az igent

Claudia Schiffer és férje, Matthew Vaughn 31 évesek voltak, amikor összeházasodtak. A modell a nagy napon egy váll nélküli, Valentino Garavani által tervezett menyasszonyi ruhát viselt, míg Vaughn klasszikus szmokingban jelent meg. A ma is bombaformában lévő Schiffer a bejegyzésében megjelölte Valentinót, valamint Charlotte Tilbury sminkmestert is, aki a sminkjét készítette. Emellett megemlítette Alain Pichon fodrászt, aki ikonikus szőke haját elegáns kontyba fogta az esküvő napján.

