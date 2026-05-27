Fontos részletek, amiket a Netflix-doku „elfelejtett” megmutatni a Mackenzie Shirilla-ügyről

A dokumentumfilm végig tempós, sodró lendületű, kár, hogy számos részletet kihagy a 2022-es tragikus esettel kapcsolatban. Habár az Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy című alkotás rendezője, Gareth Johnson remekül fenntartja a feszültséget a rendőrségi testkamerás felvételek és a drámai börtöninterjúk ötvözésével, ez még nem ok arra, hogy megbocsássuk neki a mulasztást.

Mackenzie Shirilla: az autóból alig maradt valami, kettétört és kigyulladt.

A napokban mutatták be az Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy című dokumentumfilmet, ami az alkotók szerint pártatlanul igyekszik ábrázolni az eseményeket, de több fontos, terhelő részletet kihagytak belőle, így elég nagy felháborodást keltett.

Az operatőr sötét tónusú vágóképekkel és a tárgyalótermi közelikkel hűen adja vissza a tragédia fullasztó súlyát

Az ügy azért is sokkolta Amerikát, mert rendkívül ritka, hogy egy autóbalesetet előre megfontolt emberölésként kezeljenek.

Mackenzie Shirilla-ügy: állítólag nem baleset volt

Mackenzie Shirilla 17 éves volt, amikor 2022. július 31-én az ohiói Strongsville-ben egy Toyota Camryvel nagyjából 160 km/órás sebességgel egy téglafalnak csapódott. A baleset következtében az autó lángba borult, és a járműben utazó két fiatal, a 20 éves Dominic Russo, valamint a 19 éves Davion Flanagan a helyszínen életét vesztette.

Érdekes módon a fiatal lány, Mackenzie Shirilla túlélte.

Az ügyészség szerint nem egyszerű tragikus balesetről volt szó, hanem előre megfontolt emberölésről: a bizonyítékok alapján Shirilla a becsapódásig nem vette le a lábát a gázpedálról, és nem próbált fékezni sem. A most 21 éves Shirilla jelenleg életfogytig tartó szabadságvesztését tölti, de a Netflix-dokumentumban először szólalt meg hosszabban. Ártatlannak vallja magát, és azt állítja, hogy a tragédia pillanataiban epilepsziás rohama volt, ezért veszítette el az uralmat a jármű felett.

Mackenzie Shirilla és barátja, Dominic

Amit a Mackenzie Shirilla-ügyről a Netflix-doku elhallgatott

A Netflix Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy (The Crash) dokumentumfilmje számos sötét, kompromittáló részletet kihagyott a 2022-es tragikus esettel kapcsolatban, köztük a vádlott manipulatív börtöntelefon-beszélgetéseit.