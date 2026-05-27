2026. máj. 27., szerda

Fontos részletek, amiket a Netflix-doku „elfelejtett” megmutatni a Mackenzie Shirilla-ügyről

Jónás Ágnes
2026.05.27.
Ismét a figyelem középpontjába került, miután a Netflix új dokumentumfilmje rengeteg nézőt felkavart. Az Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy több fontos részletet is kihagyott „véletlenül" a feldolgozásból. Nézzük, mi az, amit elhallgattak előled is!

A dokumentumfilm végig tempós, sodró lendületű, kár, hogy számos részletet kihagy a 2022-es tragikus esettel kapcsolatban. Habár az Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy című alkotás rendezője, Gareth Johnson remekül fenntartja a feszültséget a rendőrségi testkamerás felvételek és a drámai börtöninterjúk ötvözésével, ez még nem ok arra, hogy megbocsássuk neki a mulasztást. 

Mackenzie Shirilla: az autóból alig maradt valami, kettétört és kigyulladt.
  • A napokban mutatták be az Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy című dokumentumfilmet, ami az alkotók szerint pártatlanul igyekszik ábrázolni az eseményeket, de több fontos, terhelő részletet kihagytak belőle, így elég nagy felháborodást keltett.
  • Az operatőr sötét tónusú vágóképekkel és a tárgyalótermi közelikkel hűen adja vissza a tragédia fullasztó súlyát
  • Az ügy azért is sokkolta Amerikát, mert rendkívül ritka, hogy egy autóbalesetet előre megfontolt emberölésként kezeljenek.

Mackenzie Shirilla-ügy: állítólag nem baleset volt

Mackenzie Shirilla 17 éves volt, amikor 2022. július 31-én az ohiói Strongsville-ben egy Toyota Camryvel nagyjából 160 km/órás sebességgel egy téglafalnak csapódott. A baleset következtében az autó lángba borult, és a járműben utazó két fiatal, a 20 éves Dominic Russo, valamint a 19 éves Davion Flanagan a helyszínen életét vesztette. 

Érdekes módon a fiatal lány, Mackenzie Shirilla túlélte.

Az ügyészség szerint nem egyszerű tragikus balesetről volt szó, hanem előre megfontolt emberölésről: a bizonyítékok alapján Shirilla a becsapódásig nem vette le a lábát a gázpedálról, és nem próbált fékezni sem. A most 21 éves Shirilla jelenleg életfogytig tartó szabadságvesztését tölti, de a Netflix-dokumentumban először szólalt meg hosszabban. Ártatlannak vallja magát, és azt állítja, hogy a tragédia pillanataiban epilepsziás rohama volt, ezért veszítette el az uralmat a jármű felett.

Amit a Mackenzie Shirilla-ügyről a Netflix-doku elhallgatott

A Netflix Autóbaleset: A Mackenzie Shirilla-ügy (The Crash) dokumentumfilmje számos sötét, kompromittáló részletet kihagyott a 2022-es tragikus esettel kapcsolatban, köztük a vádlott manipulatív börtöntelefon-beszélgetéseit. 

1. A film elhallgatta továbbá a barátjával való toxikus kapcsolat részleteit, az elutasított orvosi érveket és a jogi csapat végzetes mulasztását.

Mackenzie Shirilla és barátja között toxikus volt a kapcsolat
2. A történet kapcsán több olyan dolog is napvilágot látott, amely nem szerepelt a Netflix-feldolgozásban. Korábbi rendőrségi testkamerás felvételek és börtönhívások például azt mutatják, hogy 

Shirilla és édesanyja egyfajta titkos nyelven, egyfajta kódolt beszédben kommunikáltak a kihallgatások során is. A felvételeken úgy tűnt, mintha ezzel próbálnák megakadályozni, hogy a rendőrök megértsék, mit beszélnek.

3. Egy másik, szintén kimaradt részlet szerint az ügyészek azt állították, hogy 

Shirilla néhány nappal a tragédia előtt ugyanazt az útvonalat már egyszer végigjárta. 

A GPS-adatok alapján úgy tűnt, mintha gyakorlásként bejárta volna a helyszínt, amit a vád az előre kiterveltség egyik jelének tartott.

4. Nyilvánosságra került több ezer oldalnyi üzenetváltás Shirilla és akkori barátja között. A beszélgetésekben fenyegető és szélsőséges kijelentések is szerepeltek, például olyan is, hogy „megölök valakit, annyira dühös vagyok”. Erről sem tesznek említést az alkotók a filmben. 

A Netflix-feldolgozás inkább a közösségi médiás videókra és családi megszólalásokra épít, és kisebb hangsúlyt fektet azokra a bizonyítékokra, amelyek az előre megfontolt szándékot támasztják alá. Shirilla ügyvédei mindeközben továbbra is a fellebbezésen dolgoznak, és új eljárási lehetőségeket keresnek...

A felkavaró dokumentumfilm előzetesét itt tekintheted meg:

 

