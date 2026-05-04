Demcsák Zsuzsa lánya gyönyörű fiatal nővé érett: így ballagott el Tamara a középiskolából – Fotó

A legtöbb középiskolában április 30-án, csütörtökön vagy május 1-jén, pénteken tartották a ballagásokat, de akadtak olyan iskolák is, ahol a május 2–3-i hétvégére időzítették az ünnepségeket, hogy minden családtag részt tudjon venni az eseményen. Idén is több ismert ember gyermeke érettségizik: köztük van Demcsák Zsuzsa lánya, Tamara is.

Demcsák Zsuzsa lánya elballagott a középiskolából

Forrás: MW

Demcsák Zsuzsa lánya elballagott

Demcsák Zsuzsa a közösségi oldalán számolt be arról, hogyan éli meg lánya ballagását, és azt, hogy Tamara élete új fejezetére készül.

„Elballagott. Egyetemre megy. Kirepül. Már érzi az erejét. Már pontosan tudja, mit akar, hogyan akar élni. Már tudja, mennyit kell dolgozni a sikerért, hogy az eredmények nem maguktól jönnek. Érzékeny, szeret, tisztel másokat, empatikus, küzdő, fél, tesz, alkot, céljai vannak. Megy ő is. Engem is más kihívások várnak. Örökké itt, veled, veletek, értetek!" – írta a műsorvezető a fotóhoz, amelyen lányával szerepel.

Demcsák Zsuzsa követői sorra gratuláltak a fotó alatt, többen kiemelték, hogy Tamara mennyire hasonlít az édesanyjára, sőt olyan, mintha csak testvérek lennének.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: