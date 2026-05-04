Szoboszlai Dominik csodás ajándékkal lepte meg feleségét anyák napján: a fotón a kislányuk is szerepel

Fontos mérkőzés várt vasárnap délután a Liverpoolra: az együttes idegenben lépett pályára a Manchester United ellen. Ennek ellenére Szoboszlai Dominik nem feledkezett meg az anyák napjáról sem.

Forrás: AFP

Csodás fotón Szoboszlai Dominik és Buzsik Borks kislánya

Buzsik Borka az Instagram-történetében mutatta meg, milyen hatalmas, csodás csokorral lepte meg férje anyák napján. A kompozícióba rózsát, kálát, liziantuszt és kék iringót kötöttek. A képen a pár kislánya is szerepel - az arcát azonban most sem mutatták meg.

Szoboszla Dominik csodás ajándéka: Buzsik Borka hatalmas csokrot kapott anyák napján

Forrás: Instaram

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka tavaly lettek szülők, azóta pedig több családi pillanatot is megosztottak a rajongókkal. A baba arcát rendszeresen kitakarják a képeken, és a nevét is titkolják.

