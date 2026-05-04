Meghan Markle titokban Chicagóba repült – különleges családi eseményre érkezett

Rideg Léna
2026.05.04.
Harry herceg nélkül utazott el a hétvégén a sussexi hercegné, hogy egy számára különösen fontos családi eseményen vegyen részt. Meghan Markle Chicagóba repült, hogy keresztfiát ünnepelje elsőáldozása alkalmából.

Meghan Markle egy rövid utazás erejéig Chicagóba látogatott, hogy jelen legyen keresztfia elsőáldozásán, ezzel is hangsúlyozva, milyen fontos szerepet töltenek be életében a régi barátságok és családi kötelékek.

Meghan Markle keresztfia elsőáldozása miatt utazott Chicagóba.
Meghan Markle különleges családi esemény miatt utazott Chicagóba

A sussexi hercegné egykori egyetemi barátnője gyermekének fontos eseményére érkezett a városba – erősítette meg a PEOPLE magazin. Az elsőáldozást május 2-án, szombaton tartották a Szent Név székesegyház falai között. A közösségi médiában Natalie Martinez osztott meg egy fotót, amelyen a 44 éves Meghan elegáns, bézs garbóban látható, amint mosolyogva figyeli a templomban felvonuló gyerekeket.

A lap információi szerint Meghan Markle nemcsak vendégként vett részt az eseményen: ő a kisfiú keresztanyja is. A hercegné egyedül utazott Chicagóba, és a hétvége után már vissza is tért otthonába, a kaliforniai Montecitóba.

A magazinnak nyilatkozó forrás szerint Meghan a szertartás előtt időben érkezett a templomba, és a többi családtaggal, baráttal együtt, minden különösebb kivételezés nélkül foglalt helyet a padokban. Nem vett igénybe külön bejáratot vagy kiemelt bánásmódot.

Meghan Markle fia, Archie a héten ünnepli születésnapját

A chicagói látogatás személyes kötődés szempontjából is jelentős: Meghan 1999 és 2003 között a Northwestern Egyetem hallgatója volt, ahol színház és nemzetközi tanulmányok szakon szerzett diplomát.

A hercegné számára a családi ünnepek sora ezzel még nem ér véget: fia, Archie herceg május 6-án lesz hét éves. Meghan tavaly egy korábban nem látott fotóval köszöntötte gyermekét: a képen Archie hátulról látható, amint egy erkélyről a naplementét figyeli, a napfény pedig ragyogó glóriaként övezi a fejét. A hercegné tavaly arra is utalt, hogy fiuk születésnapját családi és baráti körben ünnepelték meg.

