Meghan Markle titokban Chicagóba repült – különleges családi eseményre érkezett

Meghan Markle egy rövid utazás erejéig Chicagóba látogatott, hogy jelen legyen keresztfia elsőáldozásán, ezzel is hangsúlyozva, milyen fontos szerepet töltenek be életében a régi barátságok és családi kötelékek.

Meghan Markle különleges családi esemény miatt utazott Chicagóba

A sussexi hercegné egykori egyetemi barátnője gyermekének fontos eseményére érkezett a városba – erősítette meg a PEOPLE magazin. Az elsőáldozást május 2-án, szombaton tartották a Szent Név székesegyház falai között. A közösségi médiában Natalie Martinez osztott meg egy fotót, amelyen a 44 éves Meghan elegáns, bézs garbóban látható, amint mosolyogva figyeli a templomban felvonuló gyerekeket.

A lap információi szerint Meghan Markle nemcsak vendégként vett részt az eseményen: ő a kisfiú keresztanyja is. A hercegné egyedül utazott Chicagóba, és a hétvége után már vissza is tért otthonába, a kaliforniai Montecitóba.

A magazinnak nyilatkozó forrás szerint Meghan a szertartás előtt időben érkezett a templomba, és a többi családtaggal, baráttal együtt, minden különösebb kivételezés nélkül foglalt helyet a padokban. Nem vett igénybe külön bejáratot vagy kiemelt bánásmódot.

Meghan Markle fia, Archie a héten ünnepli születésnapját

A chicagói látogatás személyes kötődés szempontjából is jelentős: Meghan 1999 és 2003 között a Northwestern Egyetem hallgatója volt, ahol színház és nemzetközi tanulmányok szakon szerzett diplomát.

A hercegné számára a családi ünnepek sora ezzel még nem ér véget: fia, Archie herceg május 6-án lesz hét éves. Meghan tavaly egy korábban nem látott fotóval köszöntötte gyermekét: a képen Archie hátulról látható, amint egy erkélyről a naplementét figyeli, a napfény pedig ragyogó glóriaként övezi a fejét. A hercegné tavaly arra is utalt, hogy fiuk születésnapját családi és baráti körben ünnepelték meg.

