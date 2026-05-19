„Nagyon szeretlek” – újabb poszttal üzent a Beckham család fekete báránya, Brooklyn

Brooklyn Beckham ismét a figyelem középpontjába került, miután megható üzenetben köszöntötte fel 80 éves nagyapját, Anthony Adamst. A poszt különösen azért kapott nagy figyelmet, mert továbbra sem csitulnak a Beckham család körüli feszültségek.

Brooklyn Beckham továbbra is szoros kapcsolatot ápol a nagyszüleivel

Brooklyn az Instagramon osztott meg egy közös fotót édesanyja, Victoria Beckham édesapjával, a kép mellé pedig csak ennyit írt: „Boldog 80. születésnapot, papa. Nagyon szeretlek.”

A családi konfliktusról hónapok óta cikkez a világsajtó. A viszony idén januárban romlott meg látványosan, amikor Brooklyn egy hosszú Instagram-bejegyzésben arról írt, hogy nem szeretne kibékülni a szüleivel. A fiatal sztár akkor azt állította: évekig hallgatott, de úgy érezte, ideje kiállnia magáért. Azt is hangsúlyozta, hogy nem felesége, Nicola Peltz irányítja őt, egyszerűen most először vállalja fel nyíltan a saját véleményét. Bár Brooklyn szüleivel és testvéreivel nem tartja a kapcsolatot, nagyszüleivel továbbra is jó viszonyt ápol.

A Beckham családon belüli feszültség hónapok óta tart

A Beckham család régóta az egyik legismertebb sztárfamília Nagy-Britanniában. David Beckham –aki nemrég Anglia első milliárdos sportolója lett – legendás futballkarriert épített a Manchester United és a Real Madrid játékosaként, Victoria Beckham pedig a Spice Girls tagjaként lett világsztár, később pedig sikeres divatmárkát alapított.

A családi viszályról szóló pletykákat tovább erősítette, hogy Brooklyn korábban azt állította: édesanyja kínosan viselkedett a 2022-es floridai esküvőjükön, és Brooklyn állítólag arra kérte a szüleit, hogy a jövőben ügyvédeken keresztül kommunikáljanak vele. A jelek szerint a kapcsolat azóta sem rendeződött a Beckham család tagjai között.

Brooklyn és Nicola egysége továbbra is törhetetlennek tűnik

Közben Brooklyn és Nicola Peltz továbbra is egységes párost mutatnak a közösségi médiában. Nicola hétfőn több közös fotót is megosztott férjével: egy fodrásznál jártak, később pedig borozni mentek együtt.