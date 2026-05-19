„Nagyon szeretlek” – újabb poszttal üzent a Beckham család fekete báránya, Brooklyn

Brooklyn Beckham ismét a figyelem középpontjába került, miután megható üzenetben köszöntötte fel 80 éves nagyapját, Anthony Adamst. A poszt különösen azért kapott nagy figyelmet, mert továbbra sem csitulnak a Beckham család körüli feszültségek.
Brooklyn Beckham továbbra is szoros kapcsolatot ápol a nagyszüleivel
Brooklyn az Instagramon osztott meg egy közös fotót édesanyja, Victoria Beckham édesapjával, a kép mellé pedig csak ennyit írt: „Boldog 80. születésnapot, papa. Nagyon szeretlek.”
A családi konfliktusról hónapok óta cikkez a világsajtó. A viszony idén januárban romlott meg látványosan, amikor Brooklyn egy hosszú Instagram-bejegyzésben arról írt, hogy nem szeretne kibékülni a szüleivel. A fiatal sztár akkor azt állította: évekig hallgatott, de úgy érezte, ideje kiállnia magáért. Azt is hangsúlyozta, hogy nem felesége, Nicola Peltz irányítja őt, egyszerűen most először vállalja fel nyíltan a saját véleményét. Bár Brooklyn szüleivel és testvéreivel nem tartja a kapcsolatot, nagyszüleivel továbbra is jó viszonyt ápol.
A Beckham családon belüli feszültség hónapok óta tart
A Beckham család régóta az egyik legismertebb sztárfamília Nagy-Britanniában. David Beckham –aki nemrég Anglia első milliárdos sportolója lett – legendás futballkarriert épített a Manchester United és a Real Madrid játékosaként, Victoria Beckham pedig a Spice Girls tagjaként lett világsztár, később pedig sikeres divatmárkát alapított.
A családi viszályról szóló pletykákat tovább erősítette, hogy Brooklyn korábban azt állította: édesanyja kínosan viselkedett a 2022-es floridai esküvőjükön, és Brooklyn állítólag arra kérte a szüleit, hogy a jövőben ügyvédeken keresztül kommunikáljanak vele. A jelek szerint a kapcsolat azóta sem rendeződött a Beckham család tagjai között.
Brooklyn és Nicola egysége továbbra is törhetetlennek tűnik
Közben Brooklyn és Nicola Peltz továbbra is egységes párost mutatnak a közösségi médiában. Nicola hétfőn több közös fotót is megosztott férjével: egy fodrásznál jártak, később pedig borozni mentek együtt.
„A legjobb barátom elvitt a szalonba” – írta Nicola az egyik bejegyzésében. A képeken Brooklyn végig mellette volt, Nicola később pedig egy hatalmas rózsaszín rózsacsokrot is megmutatott, amit férjétől kapott. Nicola Peltz Beckham– aki a milliárdos üzletember, Nelson Peltz lánya – jelenleg is színésznőként dolgozik, míg Brooklyn az utóbbi időben gasztronómiai és lifestyle-projektekkel foglalkozik.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: