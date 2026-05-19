Felismerhetetlen lett a 88 éves Anthony Hopkins − Friss videója miatt aggódnak a rajongók

Anthony Hopkins filmjein egy egész generáció nőtt fel. A színész még 88 évesen is aktív életet él, bár utoljára 2023-ban forgatott mozifilmet. Nemrég egy friss videó került fel róla saját TikTok-csatornájára. A rajongók nem hittek a szemüknek, mennyit változott a színész!

Kevesen vonják kétségbe, hogy a kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkins minden idők egyik legjobb színésze. A legenda többek között A bárányok hallgatnak című filmben Hannibal Lectereként olyan fantasztikus munkát végzett, hogy arról valószínűleg örökre beszélni fognak az emberek. De megemlíthető A híd túl messze van, Az elefántember vagy a legújabb Oscar-díjat érő alkotása, Az apa is.

Anthony Hopkins külseje fiatalon egészen más volt, mint időskorára, azonban sokáig tartotta jellegzetes arcvonásait. A rajongókat éppen ezért szinte sokkolta az a TikTok-videó, ami nemrég kikerült a színészóriás csatornájára. A videón látható, hogy Hopkins jól érzi magát a bőrében, ugyanis táncol rajta, azonban a jellegzetes arca alig felismerhető a videóban.

Hopkinsnak teljesen ősz a szakálla és jóval vékonyabb az arca, mint ahogy ismerjük. Vonásai szinte teljesen megváltoztak.

A rajongók egy része azon is aggódott, hogy valamilyen betegség gyötri a színészt, azonban mivel a jelek szerint jó a kedélyállapota, ezért erről valószínűleg nincs szó.

