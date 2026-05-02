Új közös portrét tett közzé Károly király és Kamilla − Szívmelengető, ahogy egymásra néznek

Károly király és Kamilla királynő új portréval és személyes üzenettel zárják Egyesült Államok-beli látogatásukat. A lapozós posztban a közös fotót egy másik felvétel is követi, amely a New York-i Szabadság-szobrot, valamint a kivilágított Empire State Buildinget ábrázolja.

Károly király és Kamilla minden közös képéről sugárzik az egymás iránti szeretet.

Forrás: Chris Jackson Collection

Károly király és Kamilla csütörtökön tért haza

„Hagyunk egy darabot a szívünkből, és viszünk haza egy kicsit a tiédből. A következő alkalomig… Isten áldja Amerikát” – írták a képhez és megköszönték a vendéglátást és fogadtatást is. Károly király és Kamilla királynő portréját Chris Jackson készítette: a felvételt látva tapintani lehet a királyi pár tagjai közötti szeretetet.

A brit uralkodó a New York-i Christie’s aukciósházban mondott beszédet, amelyen részt vettek világsztárok, mint Lionel Richie, Anna Wintour, Ralph Lauren vagy Donatella Versace is. Károly király − a King’s Trust 50 éves fennállása kapcsán pedig a távoli jövőre is kitért és hozzátette, ő azt már nem élheti meg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: