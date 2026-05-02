Emlékszel még, milyen tejfölösszájú volt David Beckham? Így lett belőle nők kedvence – GALÉRIA

szülinap David Beckham focista
A sztár, aki még ötvön fölött is bomba. De tekerjük csak vissza kicsit az idő kerekét, és nézzük meg, miből lett a cserebogár! Mutatjuk, hogyan lett a manchesteri focista srácból a világsztár David Beckham.

David Beckham 51 éves lett. A születésnapja alkalmából pedig visszatekintünk az ikonná válása kalandos útjára.

A fotón David Beckham a családjával látható.
A szülinapos David Beckham rengetegszer megjelenik a nyilvánosság előtt a családjával.
David Beckham, a szülinapos világsztár

Képzeld csak el: egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis srác, aki Leytonstone-ban az apjával rugdosta reggelenként a labdát, és arról álmodozott, hogy egyszer majd a Manchester United mezét viseli. Ez a kis srác nem más, mint David Beckham, aki valóra váltotta a legmerészebb álmait.

Ma már nemcsak labdarúgósztár, hanem sportoló divatikon is, aki az egész világ számára szimbólum. Ez az ikon pedig május 2-án ünnepli a születésnapját. Az évek viszont kifejezetten nem fognak rajta, vagy ha mégis, akkor a sztár úgy öregedik, mint egy jó bor: az évek előrehaladtával egyre csak szexibb lesz!

David Beckham szülinapja: 50 pluszos, és még mindig verhetetlen formában van

Nem sokan emlékeznek rá, de Beckham a pályája elején még korántsem volt ilyen magabiztos és szexi. A Manchester United akadémiás évei alatt egy vékonyka, szeplős tinédzsert láthattunk, aki tökéletesre próbálta csiszolni a lépéseit. 

1996-ban viszont minden megváltozott: a Wibledon elleni meccsben a felezővonalról megcélzott rúgással beégette a nevét a futballtörténelembe, és persze a köztudatba. Innen pedig a Real Madridon keresztül egyenes út vezetett a sikerig.

Ma már Beckham a szerelem és a család témakörében is ikonnak számít, a Spice Girls Victoriájával négy gyermekük van, és bár mostanában botrányok veszik őket körül, attól még a családja igazi szimbólum a sztárok világában. Beckham továbbá a mai napig igazi futballikon, a stílusáról és a divatvilágban való részvételéről nem is beszélve.

Kattints az akkor és most galériánkra, és nézd meg milyen volt David Beckham fiatalon! Nem csodáljuk, hogy még 51 évesen is ilyen szexi!

Egy időben az angol labdarúgó-válogatott legnépszerűbb játékosa volt
