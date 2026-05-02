Emlékszel még, milyen tejfölösszájú volt David Beckham? Így lett belőle nők kedvence – GALÉRIA

David Beckham 51 éves lett. A születésnapja alkalmából pedig visszatekintünk az ikonná válása kalandos útjára.
David Beckham, a szülinapos világsztár
Képzeld csak el: egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis srác, aki Leytonstone-ban az apjával rugdosta reggelenként a labdát, és arról álmodozott, hogy egyszer majd a Manchester United mezét viseli. Ez a kis srác nem más, mint David Beckham, aki valóra váltotta a legmerészebb álmait.
Ma már nemcsak labdarúgósztár, hanem sportoló divatikon is, aki az egész világ számára szimbólum. Ez az ikon pedig május 2-án ünnepli a születésnapját. Az évek viszont kifejezetten nem fognak rajta, vagy ha mégis, akkor a sztár úgy öregedik, mint egy jó bor: az évek előrehaladtával egyre csak szexibb lesz!
David Beckham szülinapja: 50 pluszos, és még mindig verhetetlen formában van
Nem sokan emlékeznek rá, de Beckham a pályája elején még korántsem volt ilyen magabiztos és szexi. A Manchester United akadémiás évei alatt egy vékonyka, szeplős tinédzsert láthattunk, aki tökéletesre próbálta csiszolni a lépéseit.
1996-ban viszont minden megváltozott: a Wibledon elleni meccsben a felezővonalról megcélzott rúgással beégette a nevét a futballtörténelembe, és persze a köztudatba. Innen pedig a Real Madridon keresztül egyenes út vezetett a sikerig.
Ma már Beckham a szerelem és a család témakörében is ikonnak számít, a Spice Girls Victoriájával négy gyermekük van, és bár mostanában botrányok veszik őket körül, attól még a családja igazi szimbólum a sztárok világában. Beckham továbbá a mai napig igazi futballikon, a stílusáról és a divatvilágban való részvételéről nem is beszélve.
