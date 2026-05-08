2026. máj. 8., péntek

Videón a Schumacher-lakodalom: így házasodott be a gyönyörű magyar lány a világ egyik leghíresebb családjába

2026.05.08.
Keszthelyi Vivien megmutatta, milyen volt az esküvője, végre a rajongók is bepillanthattak a nagy nap részleteibe. A magyar autóversenyzőnő február végén házasodott össze Michael Schumacher unokaöccsével.

Keszthelyi Vivien a nyilvánosság kizárásával, a legszűkebb családi körben mondta ki az igen David Schumachernek - a nagy esemény után mindössze pár fotót mutattak. A titkolózásnak azonban most vége, a fiatal házasok közzétettek egy megható videót az esküvőjükről. Az elegáns szertartás után – amit a salzburgi Schloss Mirabell híres Márványtermében tartottak  – a hegyekbe autóztak, ott pedig hatalmas, hajnalig tartó bulit rendeztek.

Keszthelyi Vivien és David Schumacher története 2018-ban kezdődött, akkor ismerkedtek meg egymással. Kapcsolatuk tavaly novemberben szintet lépett, David a Maldív-szigeteken kérte meg Vivien kezét. A pár közös szenvedélye az autóversenyzés. Keszthelyi Vivien háromszoros túraautó-bajnok, David Schumacher korábban a Formula-3-ig jutott, jelenleg a GT-sorozatban versenyez. David édesapja Ralf Schumacher.

A felvételhez Vivien mindössze ennyit írt: „A nap, ami örökké bennünk marad - tele szerelemmel, könnyekkel és boldog pillanatokkal."

