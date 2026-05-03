Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szakértő

„Te voltál a szülő a családban?” – Így pusztítja a lelket a túlzott felelősség

CBS - CBS Photo Archive
szakértő család Gilmore Girls anya-lánya kapcsolat
Hajdu Viktória
2026.05.03.
Sok lány úgy nő fel, hogy a saját szülei érzelmi támasza lesz. A pszichológia ezt parentifikált gyereknek nevezi, ami komoly nyomot hagyhat, főleg a legidősebb lányoknál.

Sokan irigylik azt, akinek „menő anyukája” van. Olyan, akivel lehet pletykálni, akinek el lehet mesélni a randikat, és aki inkább barátnő, mint szülő. Elsőre ez a dinamika akár a tökéletes anya-lánya kapcsolatnak is tűnhet, egészen addig, amíg közelebbről meg nem nézzük. Ekkor lép be a képbe a parentifikált gyerek jelensége (parentified daughter), ami akár egy életre átformálhatja az utódok életét. 

A Gilmore Girls anya-lánya párosa tipikus mintapélda a parentifikált gyerek problémára. 
A Gilmore Girls anya-lánya párosa tipikus mintapélda a parentifikált gyerek problémára. 
Forrás:  Getty Images

 Parentifikált gyerek: amikor a gyereknek kell felnőtté válnia a szülei helyett

  • A  parentifikált gyerek általában olyan lánygyermek, aki a családban a szülő szerepébe kényszerül.
  • A jelenség gyakran érzelmileg éretlen vagy túlterhelt szülők mellett alakul ki.
  • Felnőttkorban önértékelési problémákhoz, kiégéshez és nehéz kapcsolati mintákhoz vezethet.

A popkultúrában erre a legjobb klasszikus példa a Gilmore Girls anya-lánya párosa. A sorozatban Lorelai és Rory inkább legjobb barátnőknek tűnnek, mint hagyományos szülő-gyerek kapcsolatban élőknek. Felnőtt fejjel azonban sok néző már egészen mást lát: Rory gyakran úgy viselkedik, mintha ő lenne az anyja érzelmi támasza. Meghallgatja a randikatasztrófákat, tanácsot ad pénzügyi gondokra, sőt néha még fegyelmezi is Lorelait.

Ez a furcsa szerepcsere a pszichológiában parentifikációnak nevezett jelenséghez kapcsolódik. A  parentifikált gyerek kifejezés jelentése egy olyan - legtöbbször - lányra utal, aki gyerekként kénytelen átvenni a szülő szerepét a családban.

Amikor a gyerek válik a felnőtté, a parentifikáció jelentése

Ariel Eversoll anya-lánya kapcsolatépítő coach szerint, a parentifikáció akkor történik, amikor a gyermek érzelmi vagy gyakorlati felelősséget vállal a szülő helyett. Ez jelentheti azt, hogy ő vigasztalja a szomorú anyát, ő közvetít a családi konfliktusokban, vagy akár ő gondoskodik a testvéreiről. Ilyenkor a lány vagy fiú gyakorlatilag „mini szülővé” válik: ő a terapeuta, a békítő, a háztartási menedzser, néha mindez egyszerre. Mintha ő lenne maga az AI-terapeuta, ami manapság annyira népszerű lett.

A helyzet gyakran nem egyik napról a másikra alakul ki. Először csak apró dolgok történnek: „Te olyan érett vagy, mondd meg, mit tegyek!” vagy „Csak te értesz meg igazán.” Idővel azonban a gyermek egyre nagyobb felelősséget vesz a vállára.

Miért alakul ki ez a dinamika?

A háttérben általában a családi rendszer áll. A parentifikáció gyakrabban fordul elő például:

  • érzelmileg éretlen vagy traumát hordozó szülők esetén,
  • mentális vagy fizikai betegségek mellett,
  • egyszülős családokban,
  • függőségek vagy pénzügyi nehézségek idején,
  • erős kulturális elvárások mellett.

Sok esetben az idősebb lánygyerek lép a „hiányzó” szülő helyére. Ha az anya túlterhelt vagy az apa távol van, a gyerek ösztönösen próbálja stabilizálni a helyzetet.

Miért lehet ez hosszú távon káros?

A probléma az, hogy egy gyerek idegrendszere és érzelmi fejlődése egyszerűen nincs felkészülve ilyen terhek viselésére. A parentifikált lányok gyakran már fiatalon megtanulják, hogy mások igényei fontosabbak, mint a sajátjaik.

Ez többféle mintában jelenhet meg felnőttkorban is.

Sokan perfekcionistává válnak, mert úgy érzik, mindig bizonyítaniuk kell. Mások erős „people-pleaser” viselkedést mutatnak. Mindenkinek meg akarnak felelni, miközben saját szükségleteiket háttérbe szorítják. Nem ritka az sem, hogy határokat sem tudnak húzni a kapcsolataikban. Mivel gyerekként az volt a feladatuk, hogy mindenki másról gondoskodjanak, felnőttként is hajlamosak olyan partnereket választani, akiknek „megmentőre” van szükségük.

A tartós stressz pedig testi tünetekben is megjelenhet: szorongás, krónikus fáradtság, migrén vagy akár autoimmun problémák formájában.

A minta generációról generációra öröklődhet

A parentifikáció egyik legnehezebb következménye a szakértő szerint, hogy gyakran továbbadódik. Ha valaki úgy nő fel, hogy a szeretetet a gondoskodáson keresztül tanulta meg, később a saját gyerekeivel is hasonló mintát alakíthat ki, sokszor teljesen tudattalanul.

A társadalmi elvárások sem segítenek ezen. A nőkkel szemben még mindig gyakran az az elvárás, hogy legyenek gondoskodók, önfeláldozók és „mindenki lelki támaszai”. Így a parentified daughter szerep sokszor észrevétlenül normalizálódik.

Ki lehet lépni a körből?

A jó hír, hogy igen. Az első lépés az, hogy valaki felismeri a mintát. Ha valaki rájön, hogy gyerekként túl sok felelősséget viselt, már elindult a változás útján.

A gyógyulás része lehet a terápia, a támogató közösségek keresése, és az is, hogy az ember megtanulja újraértelmezni a saját szükségleteit. Sok szakember hangsúlyozza, hogy fontos meggyászolni az elveszett gyermekkort, de ugyanilyen fontos megtanulni határokat húzni és saját magunkról gondoskodni.

Mert bármennyire is furcsán hangzik, sok parentifikált lány számára ez az egyik legnehezebb feladat: végre nem másokat megmenteni, hanem saját magát.

Ezek is érdekelhetnek: 

Így néz ki a „tökéletes pasi” – 5 hely, ahol a való életben is rátalálhatsz

Mai tanácsunk! A tökéletes pasi nem biztos, hogy a Tinderen vár rád. Mutatjuk azokat a helyeket, ahol a való életben bukkanhatsz rá.

5 hétköznapi szokás, amit a rossz házasságban élők csinálnak

Ez jellemző azokra, akik már nem boldogok a házasságukban.

Vakrandira ment, 4 óra múlva megnősült – nem sokkal később mindene odalett a férfinak

Te voltál már vakrandin? És házasodtál már mindössze négy óra együttlét után? Egy kínai férfi kipróbálta, de valószínűleg nem ajánlaná másnak. Mutajtuk, mi történt a vakrandi után!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu