„Te voltál a szülő a családban?” – Így pusztítja a lelket a túlzott felelősség

Sokan irigylik azt, akinek „menő anyukája” van. Olyan, akivel lehet pletykálni, akinek el lehet mesélni a randikat, és aki inkább barátnő, mint szülő. Elsőre ez a dinamika akár a tökéletes anya-lánya kapcsolatnak is tűnhet, egészen addig, amíg közelebbről meg nem nézzük. Ekkor lép be a képbe a parentifikált gyerek jelensége (parentified daughter), ami akár egy életre átformálhatja az utódok életét.

A Gilmore Girls anya-lánya párosa tipikus mintapélda a parentifikált gyerek problémára.

Parentifikált gyerek: amikor a gyereknek kell felnőtté válnia a szülei helyett A parentifikált gyerek általában olyan lánygyermek, aki a családban a szülő szerepébe kényszerül.

A jelenség gyakran érzelmileg éretlen vagy túlterhelt szülők mellett alakul ki.

Felnőttkorban önértékelési problémákhoz, kiégéshez és nehéz kapcsolati mintákhoz vezethet.

A popkultúrában erre a legjobb klasszikus példa a Gilmore Girls anya-lánya párosa. A sorozatban Lorelai és Rory inkább legjobb barátnőknek tűnnek, mint hagyományos szülő-gyerek kapcsolatban élőknek. Felnőtt fejjel azonban sok néző már egészen mást lát: Rory gyakran úgy viselkedik, mintha ő lenne az anyja érzelmi támasza. Meghallgatja a randikatasztrófákat, tanácsot ad pénzügyi gondokra, sőt néha még fegyelmezi is Lorelait.

Ez a furcsa szerepcsere a pszichológiában parentifikációnak nevezett jelenséghez kapcsolódik. A parentifikált gyerek kifejezés jelentése egy olyan - legtöbbször - lányra utal, aki gyerekként kénytelen átvenni a szülő szerepét a családban.

Amikor a gyerek válik a felnőtté, a parentifikáció jelentése

Ariel Eversoll anya-lánya kapcsolatépítő coach szerint, a parentifikáció akkor történik, amikor a gyermek érzelmi vagy gyakorlati felelősséget vállal a szülő helyett. Ez jelentheti azt, hogy ő vigasztalja a szomorú anyát, ő közvetít a családi konfliktusokban, vagy akár ő gondoskodik a testvéreiről. Ilyenkor a lány vagy fiú gyakorlatilag „mini szülővé” válik: ő a terapeuta, a békítő, a háztartási menedzser, néha mindez egyszerre. Mintha ő lenne maga az AI-terapeuta, ami manapság annyira népszerű lett.

A helyzet gyakran nem egyik napról a másikra alakul ki. Először csak apró dolgok történnek: „Te olyan érett vagy, mondd meg, mit tegyek!” vagy „Csak te értesz meg igazán.” Idővel azonban a gyermek egyre nagyobb felelősséget vesz a vállára.

Miért alakul ki ez a dinamika?

A háttérben általában a családi rendszer áll. A parentifikáció gyakrabban fordul elő például:

érzelmileg éretlen vagy traumát hordozó szülők esetén,

mentális vagy fizikai betegségek mellett,

egyszülős családokban,

függőségek vagy pénzügyi nehézségek idején,

erős kulturális elvárások mellett.

Sok esetben az idősebb lánygyerek lép a „hiányzó” szülő helyére. Ha az anya túlterhelt vagy az apa távol van, a gyerek ösztönösen próbálja stabilizálni a helyzetet.