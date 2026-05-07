"A férjem azt mondta, barátként tekint rám" − Egy mondat, ami mindent megváltoztatott

A Redditen rém érdekes igaz történeteket találni, a névtelenségbe burkolózó emberek ugyanis őszintébben tárják fel életüket idegenek előtt, mint a legjobb barátjuknak. A most következő vallomás pedig különösen izgalmas. Te mit reagálnál, ha a párkapcsolatodban egyszer csak azt kapnád, hogy a másik barátként szeret?
- A férj és feleség már nyolc éve vannak együtt.
- Egy beszélgetés alkalmából a férfi bevallotta a nejének, hogy a barátjaként szereti.
- Ez a mondat mindent megváltoztatott köztük.
„Barátként tekintek rád" − Megtörik vagy megerősödik egy párkapcsolat?
„Sziasztok, 32 éves vagyok, a férjemmel nyolc éve vagyunk együtt, és egy év után házasodtunk össze. Mi mindig vacsora közben szoktuk megbeszélni a napunkat, ez tegnap is így történt. Feljöttek jövőbeli tervek is, konkrétan egy betervezett felújítás, de nem éreztem túl lelkesnek. A ciklusom miatt kicsit feszültebb és érzékenyebb vagyok, talán emiatt kicsit túlreagáltam a dolgot, de valahogy kiszaladt a számon, hogy » Szeretsz te még engem?« Erre ő gondolkodás nélkül rávágta: »Persze! Tudod, hogy barátként tekintek rád.«
Mintha leforráztak volna. Komolyan, egy pillanatra megállt bennem az ütő. Nem mondtam semmit, csak felpattantam az asztaltól, és bementem a fürdőbe sírni. Az járt a fejemben, hogy itt a vége. A férjem azt mondta, barátként tekint rám. De hol a szenvedély? Pár perc múlva visszaültem kisírt szemekkel az asztalhoz, a férjem csak ült ott értetlenkedve, és megkérdezte, mi a baj. Hát, hogy kérdezhet ilyet? Rá is zúdítottam mindent, amin előtte agyaltam. Ő meg mosolygott. Értitek, mosolygott! Azt hittem felrobbanok!
Aztán azt mondta, hogy hülye vagyok. Persze, hogy szeret, mint nőt, de közben barátként is szeret. Azért mondta így, hogy megerősítsen a köztünk lévő erős kötelékben. Mondjuk elég hülyén csinálta, az tény, de utána hosszan beszélgettünk. Mostanában nagyon stresszes a munkája miatt, de mivel én nemcsak a felesége vagyok, de a legjobb barátja is, tudja, hogy az előttünk álló anyagilag és más módon is megterhelő időszakban is ki fogunk tartani egymás mellett.”
Ez a 32 éves nő a bejegyzése végén feltette a nagy kérdést, hogy ki gondolja úgy, a párja egyben a legjobb barátja is? Meglepően sokan írták, hogy hasonlóan éreznek, sőt, volt, aki kijelentette, hogy ez a boldog párkapcsolat titka. Akadtak azonban, akik szerint ha már barátként szeret, ott vége a szerelemnek.
Jobban működik egy párkapcsolat, ha a felek barátok is egyben?
Neked mi a véleményed erről az igaz történetről? A boldog és hosszú távú párkapcsolatoknak, házasságoknak tényleg az az alapja, ha a másikra nemcsak a szerelmünkként, de a barátunkként is tekintünk? Vajon azok a párok, akik egyben barátok is, könnyebben átvészelik a párkapcsolati kríziseket? Te mit reagálnál, ha férjed vagy párod bejelentené, hogy barátként tekint rád?
