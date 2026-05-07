"A férjem azt mondta, barátként tekint rám" − Egy mondat, ami mindent megváltoztatott

A vallomás, ami egy 30-as éveiben járó nő életét teljesen megváltoztatta. Legyen szó párkapcsolatról vagy házasságról, ha a másik barátként tekint rád, az két dolgot jelenthet: az egyik örömmel, a másik hatalmas bánattal tölt majd el.

A Redditen rém érdekes igaz történeteket találni, a névtelenségbe burkolózó emberek ugyanis őszintébben tárják fel életüket idegenek előtt, mint a legjobb barátjuknak. A most következő vallomás pedig különösen izgalmas. Te mit reagálnál, ha a párkapcsolatodban egyszer csak azt kapnád, hogy a másik barátként szeret?

Egy párkapcsolatban élő férfi és nő szerepel a képen.
Mit jelent egy párkapcsolatban, ha a másik barátként szeret?
Forrás:  123rf.com
  • A férj és feleség már nyolc éve vannak együtt.
  • Egy beszélgetés alkalmából a férfi bevallotta a nejének, hogy a barátjaként szereti.
  • Ez a mondat mindent megváltoztatott köztük.

„Barátként tekintek rád" − Megtörik vagy megerősödik egy párkapcsolat?

„Sziasztok, 32 éves vagyok, a férjemmel nyolc éve vagyunk együtt, és egy év után házasodtunk össze. Mi mindig vacsora közben szoktuk megbeszélni a napunkat, ez tegnap is így történt. Feljöttek jövőbeli tervek is, konkrétan egy betervezett felújítás, de nem éreztem túl lelkesnek. A ciklusom miatt kicsit feszültebb és érzékenyebb vagyok, talán emiatt kicsit túlreagáltam a dolgot, de valahogy kiszaladt a számon, hogy » Szeretsz te még engem?« Erre ő gondolkodás nélkül rávágta: »Persze! Tudod, hogy barátként tekintek rád.« 

Mintha leforráztak volna. Komolyan, egy pillanatra megállt bennem az ütő. Nem mondtam semmit, csak felpattantam az asztaltól, és bementem a fürdőbe sírni. Az járt a fejemben, hogy itt a vége. A férjem azt mondta, barátként tekint rám. De hol a szenvedély? Pár perc múlva visszaültem kisírt szemekkel az asztalhoz, a férjem csak ült ott értetlenkedve, és megkérdezte, mi a baj. Hát, hogy kérdezhet ilyet? Rá is zúdítottam mindent, amin előtte agyaltam. Ő meg mosolygott. Értitek, mosolygott! Azt hittem felrobbanok!

házassági vallomás
Ezt a házassági vallomást jobban is megfogalmazhatta volna a férj.
Forrás:  123rf.com

Aztán azt mondta, hogy hülye vagyok. Persze, hogy szeret, mint nőt, de közben barátként is szeret. Azért mondta így, hogy megerősítsen a köztünk lévő erős kötelékben. Mondjuk elég hülyén csinálta, az tény, de utána hosszan beszélgettünk. Mostanában nagyon stresszes a munkája miatt, de mivel én nemcsak a felesége vagyok, de a legjobb barátja is, tudja, hogy az előttünk álló anyagilag és más módon is megterhelő időszakban is ki fogunk tartani egymás mellett.”

Ez a 32 éves nő a bejegyzése végén feltette a nagy kérdést, hogy ki gondolja úgy, a párja egyben a legjobb barátja is? Meglepően sokan írták, hogy hasonlóan éreznek, sőt, volt, aki kijelentette, hogy ez a boldog párkapcsolat titka. Akadtak azonban, akik szerint ha már barátként szeret, ott vége a szerelemnek.

Jobban működik egy párkapcsolat, ha a felek barátok is egyben?

Neked mi a véleményed erről az igaz történetről? A boldog és hosszú távú párkapcsolatoknak, házasságoknak tényleg az az alapja, ha a másikra nemcsak a szerelmünkként, de a barátunkként is tekintünk? Vajon azok a párok, akik egyben barátok is, könnyebben átvészelik a párkapcsolati kríziseket? Te mit reagálnál, ha férjed vagy párod bejelentené, hogy barátként tekint rád? Küldd el ezt a cikket egy barátnődnek, és beszéljétek ki egy pasimentes estén!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
