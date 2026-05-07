"A férjem azt mondta, barátként tekint rám" − Egy mondat, ami mindent megváltoztatott

A Redditen rém érdekes igaz történeteket találni, a névtelenségbe burkolózó emberek ugyanis őszintébben tárják fel életüket idegenek előtt, mint a legjobb barátjuknak. A most következő vallomás pedig különösen izgalmas. Te mit reagálnál, ha a párkapcsolatodban egyszer csak azt kapnád, hogy a másik barátként szeret?

A férj és feleség már nyolc éve vannak együtt.

Egy beszélgetés alkalmából a férfi bevallotta a nejének, hogy a barátjaként szereti.

Ez a mondat mindent megváltoztatott köztük.

„Barátként tekintek rád" − Megtörik vagy megerősödik egy párkapcsolat?

„Sziasztok, 32 éves vagyok, a férjemmel nyolc éve vagyunk együtt, és egy év után házasodtunk össze. Mi mindig vacsora közben szoktuk megbeszélni a napunkat, ez tegnap is így történt. Feljöttek jövőbeli tervek is, konkrétan egy betervezett felújítás, de nem éreztem túl lelkesnek. A ciklusom miatt kicsit feszültebb és érzékenyebb vagyok, talán emiatt kicsit túlreagáltam a dolgot, de valahogy kiszaladt a számon, hogy » Szeretsz te még engem?« Erre ő gondolkodás nélkül rávágta: »Persze! Tudod, hogy barátként tekintek rád.«

Mintha leforráztak volna. Komolyan, egy pillanatra megállt bennem az ütő. Nem mondtam semmit, csak felpattantam az asztaltól, és bementem a fürdőbe sírni. Az járt a fejemben, hogy itt a vége. A férjem azt mondta, barátként tekint rám. De hol a szenvedély? Pár perc múlva visszaültem kisírt szemekkel az asztalhoz, a férjem csak ült ott értetlenkedve, és megkérdezte, mi a baj. Hát, hogy kérdezhet ilyet? Rá is zúdítottam mindent, amin előtte agyaltam. Ő meg mosolygott. Értitek, mosolygott! Azt hittem felrobbanok!

Ezt a házassági vallomást jobban is megfogalmazhatta volna a férj.

Aztán azt mondta, hogy hülye vagyok. Persze, hogy szeret, mint nőt, de közben barátként is szeret. Azért mondta így, hogy megerősítsen a köztünk lévő erős kötelékben. Mondjuk elég hülyén csinálta, az tény, de utána hosszan beszélgettünk. Mostanában nagyon stresszes a munkája miatt, de mivel én nemcsak a felesége vagyok, de a legjobb barátja is, tudja, hogy az előttünk álló anyagilag és más módon is megterhelő időszakban is ki fogunk tartani egymás mellett.”