„Együtt éltünk, de idegenek voltunk – Évekig nem vettem észre, hogy haldoklik a házasságunk”

„Sokáig azt hittem, minden rendben van. Nem veszekedtünk, nem voltak nagy drámák, ment minden a maga útján” – mesélte a feleség, aki későn vette észre, hogy haldoklik a házassága.

Egy házasság néha nem hirtelen, hanem csendben hűl ki.

Haldokló házasság: „Utólag látom, hogy rengeteg jel volt”

Kívülről nézve valóban kiegyensúlyozottnak tűnt a kapcsolatuk: a hétköznapi rutin, a közös programok és családi események elfedték a valóságot.

„Utólag látom, hogy rengeteg jel volt. Csak akkor mindent megmagyaráztam magamnak” – írta a házas nő, aki szerint sok kis apró jel volt, amiket nem vett figyelembe, pedig fokozatosan hozzájárult a házasságuk romlásához.

„Reggelente együtt keltünk, de már nem beszélgettünk. Inkább a telefonunkat néztük, mintha fontosabb lenne, mint a másik.”

„Azt gondoltam, ilyen egy hosszú kapcsolat. A romantika hiányát természetesnek gondoltam, kevesebb a kommunikáció is, de ettől még működik” – fogalmazta a nő, aki szerint idővel azonban egyre több lett a kimondatlan mondat közöttük.

Párkapcsolati válság: a mélyponton szinte alig szóltak egymáshoz

„Volt, hogy napokig nem kérdeztük meg egymástól, hogy vagyunk. Nem rosszindulatból, egyszerűen csak… elmaradt. A közös vacsorákból rutin lett. Ő tévét nézett, én sorozatot a laptopon. Egy kanapén ültünk, mégis kilométerekre voltunk egymástól.”

A párkapcsolati válságok felismerése sokszor egy hangos veszekedéshez, vagy pillanathoz kötődnek. Ebben az esetben azonban a fordulópont nem egy nagy veszekedés volt. Inkább egy apró, jelentéktelennek tűnő pillanat, ami többet mondott minden vitánál.

„Egy nap hazaértem, és automatikusan mesélni akartam valamit. Aztán rájöttem, hogy nem is tudom, érdekli-e. És én sem tudtam, mi történt vele aznap, de nem is annyira érdekel őszintén szólva.” Ez a felismerés volt az első, amely felnyitotta a feleség szemét.

„Akkor értettem meg, hogy már régóta nem vagyunk jelen egymás életében. Csak egymás mellett élünk. Nem hiányoztunk egymásnak napközben. Ez ijesztőbb volt, mint bármilyen vita.”