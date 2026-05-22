Csupán két királyi családtagot nem vert át Sarah Ferguson: kerülték, mint a pestisest

Egy bennfentes szerint, Fülöp és Eduárd herceg sosem kedvelték igazán Sarah Fergusont és nem is titkolták az ellenszenvüket.

Egy bennfentes szerint, Sarah Ferguson csak egy megtűrt személy volt a palotában.

Forrás: Getty Images

Fülöp és Eduárd herceg sem kedvelte Sarah Fergusont.

Eduárd kihagyta az esküvői meghívásból.

Fülöp látványosan kerülte a találkozásokat.

Sarah Ferguson és a királyi hidegháború: két herceg, aki sosem bízott benne

A királyi családról szóló legújabb visszaemlékezések ismét Sarah Ferguson körül forrósítják a hangulatot. Andrew Lownie királyi életrajzíró a Daily Expresso műsorban azt állította, hogy Fülöp herceg és Eduárd herceg már a kezdetektől „átláttak” Sarah viselkedésén, és nem is próbálták titkolni a távolságtartásukat. Lownie szerint Eduárd még az esküvőjére sem hívta meg a yorki hercegnét, míg Fülöp herceg látványosan kerülte a társaságát. A beszámolók szerint minden eszközzel igyekezett elkerülni a vele való találkozást.

Az életrajzíró úgy fogalmazott, hogy Fülöp a kötelesség, Sarah pedig inkább az élvezet világát képviselte, ami alapjaiban különböző értékrendet jelentett a palotában. Azt is hozzátette, hogy ez a történet újra ráerősít arra a képre, hogy Sarah Ferguson megítélése a királyi körökben korántsem volt egységes, sőt, mondhatni egyesek szerint csak „megtűrt” személy volt a palota berkein belül.

Ezek is érdekelhetnek: