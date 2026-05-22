Csupán két királyi családtagot nem vert át Sarah Ferguson: kerülték, mint a pestisest

Az elejétől fogva nem kedvelték András feleségét. Ha tehették, figyelmen kívül hagyták Sarah Fergusont.

Egy bennfentes szerint, Fülöp és Eduárd herceg sosem kedvelték igazán Sarah Fergusont és nem is titkolták az ellenszenvüket. 

Egy bennfentes szerint, Sarah Ferguson csak egy megtűrt személy volt a palotában.
  • Fülöp és Eduárd herceg sem kedvelte Sarah Fergusont.
  • Eduárd kihagyta az esküvői meghívásból.
  • Fülöp látványosan kerülte a találkozásokat.

Sarah Ferguson és a királyi hidegháború: két herceg, aki sosem bízott benne

A királyi családról szóló legújabb visszaemlékezések ismét Sarah Ferguson körül forrósítják a hangulatot. Andrew Lownie királyi életrajzíró a Daily Expresso műsorban azt állította, hogy Fülöp herceg és Eduárd herceg már a kezdetektől „átláttak” Sarah viselkedésén, és nem is próbálták titkolni a távolságtartásukat. Lownie szerint Eduárd még az esküvőjére sem hívta meg a yorki hercegnét, míg Fülöp herceg látványosan kerülte a társaságát. A beszámolók szerint minden eszközzel igyekezett elkerülni a vele való találkozást.

Az életrajzíró úgy fogalmazott, hogy Fülöp a kötelesség, Sarah pedig inkább az élvezet világát képviselte, ami alapjaiban különböző értékrendet jelentett a palotában. Azt is hozzátette, hogy ez a történet újra ráerősít arra a képre, hogy Sarah Ferguson megítélése a királyi körökben korántsem volt egységes, sőt, mondhatni egyesek szerint csak „megtűrt” személy volt a palota berkein belül. 

