Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jegyzet

Hatalmas baki! Hajszálon múlt, hogy nem lett botrány Sarolta hercegnő születésekor

jegyzet vilmos herceg katalin hercegné Sarolta hercegnő
Május 2-án lett 11 éves Katalin és Vilmos lánya. Sarolta hercegnő születésének bejelentése körül azonban 2015-ben kis híján lett némi bonyodalom.

Évekkel később kiderült, egy elvesztett jegyzet miatt nem sokon múlt, hogy idő előtt napvilágra kerüljön Sarolta hercegnő születésének híre. A cetli, amin a kislány születési adatai voltak soha nem került elő, a lehetséges incidensből azóta kedves anekdota lett. 

2015. május 2-án született Sarolta hercegnő.
2015. május 2-án született Sarolta hercegnő.
Forrás: Corbis News

Sarolta hercegnő születése: egy elveszett cetli, ami mindent megváltoztathatott volna

A tegnap a 11. születésnapját ünneplő Sarolta hercegnő 2015. május 2-án, reggel 8 óra 34 perckor született. Katalin hercegné és Vilmos herceg a születést követő első órákat szűk családi körben akarták eltölteni, mielőtt hivatalosan is bejelentik a hírt. Ezt a tervet azonban majdnem keresztülhúzta egy váratlan hiba. 

Jason Knauf, a királyi család akkori segédtisztje még a nyilvános bejelentés előtt jegyzetet készített a születés részleteiről, ám a dokumentumot London központjában elvesztette.

Knauf a 60 Minutes Australia című műsorban idézte fel a történteket: „Még pár óráig nem akartuk bejelenteni a nagy hírt, nálam volt a cetli, amiről meg akartam írni a sajtóközleményt, de valahol elhagytam. Az utcán végig ott volt egy papírdarab, amelyen az állt, hogy megszületett a kis hercegnő, hány órakor és mekkora súllyal” − idézi az Express. Hozzátette, hogy a jegyzetet soha nem találta meg, és úgy tűnik, más sem bukkant rá, így az információ végül nem szivárgott ki.

A hivatalos bejelentésre végül még a születés napján sor került

Vilmos herceg és Katalin hercegné néhány órával később már a nyilvánosság elé is lépett újszülött lányukkal: a St Mary’s Kórház Lindo szárnyából kilépve mutatták meg Saroltát a világnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ezek az intelligens nők kedvenc frizurái – A tiéd köztük van?

A magas IQ-jú emberek álatlában tudatosan választanak frizurát.

Nyomtalanul eltűnt a család kutyája a lakásból - Napokkal később megdöbbentő helyen találtak rá

A legrosszabb rémálma vált valóra egy párnak, akiknek szeretett kedvence otthonukból egyik pillanatról a másikra eltűnt.

Mindenki Sarolta hercegnő körmeiről beszél: ezt szúrták ki a rajongók a friss családi fotón

Vilmos herceg és Katalin hercegné 15. házassági évfordulójuk alkalmából osztottak meg új családi fotót, amelyen három gyermekükkel láthatók. A szemfüles rajongók azonnal elkezdték részleteiben vizsgálni a képet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu