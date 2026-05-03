Hatalmas baki! Hajszálon múlt, hogy nem lett botrány Sarolta hercegnő születésekor

Évekkel később kiderült, egy elvesztett jegyzet miatt nem sokon múlt, hogy idő előtt napvilágra kerüljön Sarolta hercegnő születésének híre. A cetli, amin a kislány születési adatai voltak soha nem került elő, a lehetséges incidensből azóta kedves anekdota lett.

2015. május 2-án született Sarolta hercegnő.

Sarolta hercegnő születése: egy elveszett cetli, ami mindent megváltoztathatott volna

A tegnap a 11. születésnapját ünneplő Sarolta hercegnő 2015. május 2-án, reggel 8 óra 34 perckor született. Katalin hercegné és Vilmos herceg a születést követő első órákat szűk családi körben akarták eltölteni, mielőtt hivatalosan is bejelentik a hírt. Ezt a tervet azonban majdnem keresztülhúzta egy váratlan hiba.

Jason Knauf, a királyi család akkori segédtisztje még a nyilvános bejelentés előtt jegyzetet készített a születés részleteiről, ám a dokumentumot London központjában elvesztette.

Knauf a 60 Minutes Australia című műsorban idézte fel a történteket: „Még pár óráig nem akartuk bejelenteni a nagy hírt, nálam volt a cetli, amiről meg akartam írni a sajtóközleményt, de valahol elhagytam. Az utcán végig ott volt egy papírdarab, amelyen az állt, hogy megszületett a kis hercegnő, hány órakor és mekkora súllyal” − idézi az Express. Hozzátette, hogy a jegyzetet soha nem találta meg, és úgy tűnik, más sem bukkant rá, így az információ végül nem szivárgott ki.

A hivatalos bejelentésre végül még a születés napján sor került

Vilmos herceg és Katalin hercegné néhány órával később már a nyilvánosság elé is lépett újszülött lányukkal: a St Mary’s Kórház Lindo szárnyából kilépve mutatták meg Saroltát a világnak.

