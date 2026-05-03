Nyomtalanul eltűnt a család kutyája a lakásból - Napokkal később megdöbbentő helyen találtak rá

Mit tennél, ha a zárt lakásból az egyik pillanatról a másikra nyomtalanul eltűnne féltett házikedvenced, és hiába keresnéd, egyszerűen sehol sem akadnál a nyomára? Egy ilyen helyzetben sokan a legrosszabbra gondolnánk, pánikszerűen keresésbe kezdenénk, és ha még így sem bukkannánk a nyomára, akár még egy bűnügyi nyomozást is szerveznénk a kutya felkutatására.

Amikor egy kutya tartósan inaktív, annak számos fizikai, és viselkedési következménye is lehet. Forrás: Shutterstock

Az eltűnt kutya nyomában

Pontosan ez történt annál az ausztrál családnál is, akiknek aggódó felhívásuk gyorsan felrázta az internetet, miután szeretett kedvencük nyomtalanul eltűnt a lakásból. Miután a gazdik hazaértek, megdöbbenve látták, hogy kutyájuk nem jön őket üdvözölni, hiába szólongatták, nem kaptak választ rá. Azonnal kétségbeesett keresésbe kezdtek, és lépésről lépésre átvizsgálták otthonukat, alaposan leellenőrizve minden olyan helyet, ahol kedvencük elbújhatott: benéztek a szekrényekbe, a kanapé mögé, sőt, a legkisebb zeg-zugokba is, ahova a kiskedvenc egyébként be sem fért volna.

Hiába kutattak azonban órákon át, nem bukkantak semmilyen nyomra, a kutya mintha egyszerűen köddé vált volna. Ahogy telt-múlt az idő, egyre inkább eluralkodott rajtuk a félelem, ekkor azonban már a legrosszabb lehetőségeket sem tudták kizárni, még az is felmerült bennük, hogy kisállatuk esetleg az erkélyről eshetett le.

A szerető gazdik azonban ennek ellenére sem adták fel a reményt, és továbbra is igyekeztek minden szálat felgöngyölíteni, annak érdekében, hogy hőn szeretett kedvencük minél előbb előkerülhessen. Végső elkeseredettségükben a közösségi médiához fordultak segítségért, ahol rövid időn belül egy egész nagy létszámú keresési csapatot sikerült összehozniuk, akik számos teóriával álltak elő a megdöbbentő esemény után.

A nyomozásba még a szomszédok is bekapcsolódtak, volt, aki még drónos segítséget is felajánlott nekik annak érdekében, hogy minél előbb a kisállat nyomára akadhassanak.

Elképesztő helyen találták meg

Az állandó keresés csak pár nap után hozta meg számukra a kívánt eredményt, mikor már szinte teljesen lemondtak arról, hogy kedvencüket éppségben hazahozzák. Az egyik szomszéd segítségével végül egy egészen elképesztő helyen bukkantak a kutyus nyomára: egy keskeny részbe szorulva találták az ablakpárkányon, ahol 2 napig étlen-szomjan várta szerető gazdáit.

A kisállat mintegy 40 méteres magasságban, a 13. emeleten esett csapdába, így a mentéshez azonnal értesítették a tűzoltókat.

A kiérkezésük után egy biztonsági ponyvát feszítettek ki a párkány alá, majd egyikük felmászott az épület szélére, hogy a félelemtől reszkető állatot elérje. A mentőexpedíció végül nagyjából 20 perc után sikerrel zárult, az utcán eközben pedig egyre több aggódó járókellő gyűlt össze, akik feszült figyelemmel követték a történéseket. Miután azonban sikeresen zárul a kutya kimentése, az aggódó gazdik is fellélegezhettek.