Szabó Zsófi véletlenül elárulta születendő kisbabája nemét

A bejelentéshez megható sorokat írt Szabó Zsófi: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban”. A poszthoz rengeteg gratuláló üzenet érkezett, a kommentelők pedig hamar kiszúrtak egy apró, de annál fontosabb részletet az egyik fotón.

Szabó Zsófi második gyermekét várja

Forrás: TV2

Szabó Zsófi várandós: kisfiút vagy kislányt vár?

Az egyik képen, amit Szabó Zsófi posztolt egy kis rugdalózó is látható, amelyen a műsorvezető követői halványkékes árnyalatot véltek felfedezni. A képet itt tudod megnézni. Sokan úgy vélik, ez a részlet arra utal, hogy Zsófi kisfiút hord a szíve alatt. Biztosat azonban egyelőre nem lehet tudni, a feltételezéseket senki sem erősítette meg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: