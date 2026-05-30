11 év után tért vissza a vörös szőnyegre a 90-es évek népszerű színésznője – Így fest most a világsztár

A világhírű színész, John Cusack nővére utoljára több mint 11 évvel ezelőtt lépett a vörös szőnyegre. 2015-ben járt utoljára hollywoodi filmpremieren, amikor Emmy-díjat nyert a Shameless vendégszerepéért. Mutatjuk, hogyan festett Joan Cusack a Toy Story 5 londoni premierjén!

A Toy Story 5 londoni premierjén Jessie és a szinkronhangja, Joan Cusack.

Forrás: Getty Images Europe

Joan Cusack 11 év után ismét vörös szőnyegen jelent meg a Toy Story 5 londoni premierjén.

A színésznő elegáns, mégis visszafogott összeállításban tűnt fel és a férje is elkísérte.

Cusack Jessie hangjaként tér vissza a kultikus animációs filmsorozat új részében.

11 év után lépett vörös szőnyegre Joan Cusack

Joan Cusack megjelenése egyszerre volt visszafogott és elegáns, miután 11 év után visszatért a vörös szőnyegre: fehér inget viselt fekete szoknyával, a szettjét egy vastag keretes szemüveg és egy rövid, frufrus bob frizura tette még karakteresebbé. A rajongók szerint ez a stílus tökéletesen illett a 63 éves színésznőhöz, aki ritkán megy el filmpremierekre, de a Toy Story 5 kedvéért kivételt tett. A rendezvényen olyan kollégákkal fotózkodott, mint Tom Hanks, Tim Allen és a rendező, Andrew Stanton. A színésznőt a bemutatóra férje, Richard Burke is elkísérte.

John Cusack nővére eddigi pályafutása során két Oscar-jelölést is begyűjtött: a Working Girl (1989) és az In & Out (1998) című filmekért, de szerepelt még az Addams Family második részében, a Játékszerek, a Mondvacsinált hős és az Oltári nők című filmekben. Ő alakította továbbá Sheila Jacksont a Shameless – Szégyentelenek (2011–2021) című vígjáték-drámasorozatban. A szereppel öt egymást követő évben jelölték Primetime Emmy-díjra, végül 2015-ben kapta meg az elismerést. A Toy Story-univerzumban ő adja Jessie szinkronhangját a legelső, 1995-ös animációs film óta. Visszatérésével újra összehozták az alkotók a klasszikus csapatot, így Toy Story 5 az év egyik leginkább várt animációs filmje.

Ezek is érdekelhetnek a legnagyobb vörös szőnyeges pillatantokról: