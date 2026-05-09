Csak úgy ragyogott Katalin hercegné a Buckingham-palota idei első kerti partiján − Fotók

Minden szem Katalin hercegnére szegeződött a királyi család májusi rendezvényén. Krémszínű szettje egyszerre volt üde és elegáns.

A Buckingham-palotában megrendezett eseményen több királyi családtag is jelen volt, de a legnagyobb figyelem szokás szerint most is Katalin hercegnének jutott. A walesi hercegné tündökölt férje, Vilmos herceg oldalán. A pár Károly király nevében fogadta a vendégeket. 

Katalin hercegné káprázatosan nézett ki krémszínű outfitben.
Katalin hercegné visszatért és káprázatos

Katalin hercegné krémszínű összeállításban várta a vendégeket. Úgy tudni, ruhaválasztását egy, a Self Portrait című filmből ismert pöttyös, lenge darab inspirálta, amihez vintage kalapot és háromsoros gyöngy karkötőt viselt. Ám a szettje legfigyelemreméltóbb részlete az volt, hogy II. Erzsébet királynő fülbevalóját viselte, ahogy a néhai brit uralkodó100. születésnapi megemlékezésén is az ő ékszereiben állt a nyilvánosság elé

Katalin és Vilmos Károly király nevében fogadta a vendégeket.
A mostani esemény több szempontból is mérföldkőnek számít

Az út különösen fontos állomásnak számít a leendő királyné életében, mivel közel három és fél év után ez lesz az első hosszabb hivatalos külföldi útja. Ezek a szerepválallalásai pedig azt jelzik, hogy Katalin hercegné miután vejelentette, hogy remisszióban van, fokozatosan tér vissza a hivatalos feladataihoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
