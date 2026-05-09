Csak úgy ragyogott Katalin hercegné a Buckingham-palota idei első kerti partiján − Fotók

A Buckingham-palotában megrendezett eseményen több királyi családtag is jelen volt, de a legnagyobb figyelem szokás szerint most is Katalin hercegnének jutott. A walesi hercegné tündökölt férje, Vilmos herceg oldalán. A pár Károly király nevében fogadta a vendégeket.

Katalin hercegné káprázatosan nézett ki krémszínű outfitben.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné visszatért és káprázatos

Katalin hercegné krémszínű összeállításban várta a vendégeket. Úgy tudni, ruhaválasztását egy, a Self Portrait című filmből ismert pöttyös, lenge darab inspirálta, amihez vintage kalapot és háromsoros gyöngy karkötőt viselt. Ám a szettje legfigyelemreméltóbb részlete az volt, hogy II. Erzsébet királynő fülbevalóját viselte, ahogy a néhai brit uralkodó100. születésnapi megemlékezésén is az ő ékszereiben állt a nyilvánosság elé.

Katalin és Vilmos Károly király nevében fogadta a vendégeket.

Forrás: Getty Images Europe

A mostani esemény több szempontból is mérföldkőnek számít

ez volt a Buckingham-palota idei szezonjának első kerti partija, amelyen részt vett,

a nyilvános szereplése az elmúlt időszak egyik legjelentősebb királyi megjelenése,

jövő héten pedig Olaszországba utazik és a Királyi Alapítvány Koragyermekkori Központját látogatja meg.

Az út különösen fontos állomásnak számít a leendő királyné életében, mivel közel három és fél év után ez lesz az első hosszabb hivatalos külföldi útja. Ezek a szerepválallalásai pedig azt jelzik, hogy Katalin hercegné miután vejelentette, hogy remisszióban van, fokozatosan tér vissza a hivatalos feladataihoz.

