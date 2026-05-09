Hatalmas a pánik a királyi családban: anyjuk vallomásától retteg Beatrix és Eugénia

Egyre nagyobb az aggodalom a brit királyi családban. Attól félnek, van az a pénz, amiért Sarah Ferguson megszólal az Jeffrey Epstein-botrány kapcsán. Sajtóértesülések szerint Beatrix és Eugénia pánikol a legjobban anyjuk úgynevezett saját verziójától.

Beatrix és Eugénia nehéz helyzetbe kerülhet, ha anyjuk kitálal.

Forrás: PA Images

Beatrix és Eugénia a legrosszabbra is felkészülhet

Bár Beatrix és a várandós Eugénia az elmúlt időszakban sem folytak bele a szüleiket övező pletykákba, de a történtek súlyosan érintették őket is. A helyzet azonban még rosszabb fordulatot vehet, miután felmerült annak lehetősége, hogy édesanyjuk, Sarah Ferguson jó pénzért nyilatkozna az ügyről. Jennie Bond korábbi BBC királyi tudósító szerint a hercegnők számára ez a lehető legrosszabb forgatókönyv lenne. „Kétségbeesnének, ha Fergie leleplező interjút adna. Bármit is mondana, az címlapokra kerülne, és olyan nyilvánosságot kapna, amit Beatrix és Eugénia kétségbeesetten próbálnak elkerülni. Ha Sarah akarja védeni a családját, a legjobb ha továbbra is hallgat és minél kevesebbet mutatkozik” – idézi a királyi szakértőt az Express.

Fergie hónapokra eltűnt a nyilvánosság elől

A 66 éves Sarah Ferguson mindeddig nem nyilatkozott az Epstein-botrányról, a legutóbb kiszivárgott levelezés után pedig 213 napra teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Egy ideig Priscilla Presleynél, majd volt szerelménél, Paddy McNellynél húzta meg magát, majd egy ausztriai luxus üdülőhelyen fotózták le, ahol állítólag heti 14 ezer fontot fizetett.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: