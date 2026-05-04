Kezdődik a 2026-os érettségi: itt a teljes menetrend az első naptól a szóbelikig

Május elején kezdetét veszi a 2026-os érettségi időszak, amely idén is több százezer diák életének egyik legfontosabb mérföldköve lesz. Az írásbeli vizsgák május 4. és 22. között zajlanak, országszerte 1170 helyszínen, és összesen több mint 148 ezren adnak számot tudásukról egészen július elejéig.

Május 4-én kezdetét veszi a 2026-os érettségi: itt vannak a részletek.

Mutatjuk a menetrendet: így zajlik a 2026-os érettségi első hete

Az első hét a legintenzívebb: ekkor következnek a kötelező tárgyak, majd az idegen nyelvek. A megszokott menetrend szerint május 4-én, hétfőn magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a diákok, másnap matematika következik, szerdán történelem, csütörtökön angol, pénteken pedig német nyelv. Az írásbeli vizsgák többsége minden nap reggel 9 órakor kezdődik, ami különösen az első napokban komoly koncentrációt igényel.

A számok is jól mutatják, mekkora tömeget érint az érettségi: magyarból középszinten több mint 76 ezren, matematikából és történelemből egyaránt 70 ezer felett vizsgáznak, míg angolból közel 80 ezren tesznek érettségit közép- és emelt szinten együtt. A német nyelv továbbra is a második legnépszerűbb idegen nyelv, több mint 13 ezer diákkal.

A vizsgaidőszak felépítése nem véletlen: a legnagyobb terhelést jelentő tantárgyak kerülnek a hét elejére, így a diákoknak rögtön az első napokban kell a maximumot nyújtaniuk.

A speciális tárgyakkal folytatódik az írásbeli érettségi

A következő hetekben speciálisabb tantárgyak – például digitális kultúra, biológia, földrajz vagy éppen filozófia – kerülnek sorra, sok esetben eltérő időpontokban. Ezek között több olyan vizsga is van, amely gyakorlati készségeket mér, nem csupán lexikális tudást.

Íme, a pontos lista:

2026. május 11. (hétfő) – digitális kultúra (közép), ének-zene, rendészeti ismeretek

2026. május 12. (kedd) – biológia, közigazgatási ismeretek

2026. május 13. (szerda) – nemzetiségi nyelv és irodalom, vizuális kultúra

2026. május 14. (csütörtök) – kémia, földrajz

2026. május 15. (péntek) – orosz és egyéb nyelvek, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

2026. május 18. (hétfő) – digitális kultúra (emelt), latin és héber nyelv

2026. május 19. (kedd) – fizika, mozgóképkultúra és médiaismeret

2026. május 20. (szerda) – francia nyelv, filozófia

2026. május 21. (csütörtök) – spanyol nyelv, dráma

2026. május 22. (péntek) – olasz nyelv

Érettségi 2026: így zajlanak a szóbelik

Az írásbeli időszakot a szóbeli érettségik követik. Emelt szinten június 3. és 10. között zajlanak a vizsgák, ami viszonylag rövid felkészülési időt hagy az írásbelik után. Középszinten valamivel több idő áll rendelkezésre: itt június 15. és július 1. között felelnek a diákok – közölte az Oktatási Hivatal.