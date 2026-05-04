Kezdődik a 2026-os érettségi: itt a teljes menetrend az első naptól a szóbelikig

Május elején kezdetét veszi a 2026-os érettségi időszak, amely idén is több százezer diák életének egyik legfontosabb mérföldköve lesz. Az írásbeli vizsgák május 4. és 22. között zajlanak, országszerte 1170 helyszínen, és összesen több mint 148 ezren adnak számot tudásukról egészen július elejéig.
Mutatjuk a menetrendet: így zajlik a 2026-os érettségi első hete
Az első hét a legintenzívebb: ekkor következnek a kötelező tárgyak, majd az idegen nyelvek. A megszokott menetrend szerint május 4-én, hétfőn magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a diákok, másnap matematika következik, szerdán történelem, csütörtökön angol, pénteken pedig német nyelv. Az írásbeli vizsgák többsége minden nap reggel 9 órakor kezdődik, ami különösen az első napokban komoly koncentrációt igényel.
A számok is jól mutatják, mekkora tömeget érint az érettségi: magyarból középszinten több mint 76 ezren, matematikából és történelemből egyaránt 70 ezer felett vizsgáznak, míg angolból közel 80 ezren tesznek érettségit közép- és emelt szinten együtt. A német nyelv továbbra is a második legnépszerűbb idegen nyelv, több mint 13 ezer diákkal.
A vizsgaidőszak felépítése nem véletlen: a legnagyobb terhelést jelentő tantárgyak kerülnek a hét elejére, így a diákoknak rögtön az első napokban kell a maximumot nyújtaniuk.
A speciális tárgyakkal folytatódik az írásbeli érettségi
A következő hetekben speciálisabb tantárgyak – például digitális kultúra, biológia, földrajz vagy éppen filozófia – kerülnek sorra, sok esetben eltérő időpontokban. Ezek között több olyan vizsga is van, amely gyakorlati készségeket mér, nem csupán lexikális tudást.
Íme, a pontos lista:
- 2026. május 11. (hétfő) – digitális kultúra (közép), ének-zene, rendészeti ismeretek
- 2026. május 12. (kedd) – biológia, közigazgatási ismeretek
- 2026. május 13. (szerda) – nemzetiségi nyelv és irodalom, vizuális kultúra
- 2026. május 14. (csütörtök) – kémia, földrajz
- 2026. május 15. (péntek) – orosz és egyéb nyelvek, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek
- 2026. május 18. (hétfő) – digitális kultúra (emelt), latin és héber nyelv
- 2026. május 19. (kedd) – fizika, mozgóképkultúra és médiaismeret
- 2026. május 20. (szerda) – francia nyelv, filozófia
- 2026. május 21. (csütörtök) – spanyol nyelv, dráma
- 2026. május 22. (péntek) – olasz nyelv
Érettségi 2026: így zajlanak a szóbelik
Az írásbeli időszakot a szóbeli érettségik követik. Emelt szinten június 3. és 10. között zajlanak a vizsgák, ami viszonylag rövid felkészülési időt hagy az írásbelik után. Középszinten valamivel több idő áll rendelkezésre: itt június 15. és július 1. között felelnek a diákok – közölte az Oktatási Hivatal.
Bár sokan az írásbeli vizsgákat tartják a legnagyobb kihívásnak, a szóbelik legalább ennyire fontosak, hiszen itt már nemcsak a tudás, hanem az előadásmód, a magabiztosság és a stresszkezelés is szerepet kap. A siker kulcsa így nemcsak a felkészültség, hanem az is, ki mennyire tudja egyensúlyban tartani a terhelést a többhetes vizsgaidőszak alatt.
Sok sikert kívánunk minden érettségizőnek!
