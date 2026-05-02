„A sógornőm szoptatta a gyerekemet, és közelebb hozott minket egymáshoz, mint valaha"

Sok édesanya számára elképzelhetetlen, hogy egy másik nőre bízza gyermeke szoptatását. Abbi Warden azonban olyan helyzetbe került, hogy kénytelen volt felszámolnia ellenérzéseit a dologgal kapcsolatban a kislánya érdekében. Kiderült ráadásul, hogy mindez sokkal pozitívabb hatással van a családi kötelékre, mint hitte.
Sógornőjére bízta a szoptatást
- Egy műtét és az azt követő gyógyszeres kezelés miatt az édesanya átmenetileg nem szoptathatta kisbabáját.
- A kétségbeesett helyzetben a sógornő váratlan, de önzetlen segítsége hozott megoldást.
- A különleges tapasztalat nemcsak a baba fejlődésére volt pozitív hatással, hanem a családtagok közötti kapcsolatot is új szintre emelte.
Órákon át sikertelenül próbálta megetetni kisbabáját
Abbi, a háromgyermekes anyuka egy speciális műtéten esett át hasi sérv miatt, ami egy korábbi császármetszése utáni szövődmény következménye volt. Ezt követően a kórházban kellett maradnia, és olyan gyógyszereket kellett szednie, amelyek a véráramba kerülve, szoptatás közben ártalmasak lehetnek a babának. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a kisbabája nem volt hajlandó elfogadni a cumisüveget, végül alig evett, és a súlya is elmaradt a korabeliekétől. Abbi minden nap órákon át sikertelenül próbálta megetetni, de a baba csak sírdogált. Végül, teljes kétségbeesésében segítséget kért sógornőjétől, Rebeccától, ugyanis emlékezett arra, hogy egy családi összejövetel alkalmával, félig viccesen, félig komolyan, azt mondta neki:
„Ha valaha szükséged van rám, szoptatok helyetted."
Abbi finoman szólva ódzkodott a dologtól, de mivel a babája egészségéről volt szó, félretette ellenérzéseit. Sógornője, a 37 éves Rebecca habozás nélkül igent mondott, és végül három napon keresztül szoptatta Abbi kislányát, miközben a saját gyermekét is ellátta.
„Nemcsak etette a babámat, hanem felajánlotta azt is, hogy együtt alszik vele, hogy én többet pihenhessek” – emlékszik vissza Abbi hálásan.
Egy gondolat beférkőzött az agyába
Habár Abbi megnyugodhatott volna, hogy kislánya étvágyával minden rendben, egy zavaró gondolat kezdett motoszkálni a fejében.
„Vajon még akar majd engem a lányom? Lehet, hogy ismeretlen lesz neki a testem és a sógornőm kell majd neki továbbra is az etetésekkor?” Szerencsére minden aggodalma alaptalannak bizonyult: amikor hazatért a kórházból, a szoptatás vele is ugyanúgy működött, mint Rebeccával.
Őszinte hálát érez Rebecca önzetlen segítségéért
Abbi most értette meg igazán, mit jelent az, hogy egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. Rebecca szerint is különleges élmény volt, hogy segíthetett, és hogy bizalmat kapott.
Számára a „tejtestvérség” gondolata nem volt idegen, hiszen a nagymamája korábban dajkaként dolgozott.
A történtek óta még szorosabb lett a kapcsolatuk, és Abbi örül annak, hogy Rebecca és a kislánya között különleges, erős kötelék alakult ki.
A családon belüli etetés a történelem során évezredeken át bevett gyakorlat volt. Régebben ezt „szoptatós dajkaságnak" nevezték, a gyerekeket pedig, akik ugyanazt az anyatejet kapták, tejtestvéreknek. Meglepő módon még az is lehetséges, hogy valaki olyan kezdjen el tejet termelni, aki soha nem is volt terhes: a baba gyakori mellre helyezésével vagy mellszívóval az agy elkezdi termelni a tejelválasztásért felelős prolaktin hormont.
