„A sógornőm szoptatta a gyerekemet, és közelebb hozott minket egymáshoz, mint valaha"

Sok édesanya számára elképzelhetetlen, hogy egy másik nőre bízza gyermeke szoptatását. Abbi Warden azonban olyan helyzetbe került, hogy kénytelen volt felszámolnia ellenérzéseit a dologgal kapcsolatban a kislánya érdekében. Kiderült ráadásul, hogy mindez sokkal pozitívabb hatással van a családi kötelékre, mint hitte.

Sógornőjére bízta a szoptatást: Abbi Warden és Rebecca Harman gyermekei immár tejtestvére.

Sógornőjére bízta a szoptatást Egy műtét és az azt követő gyógyszeres kezelés miatt az édesanya átmenetileg nem szoptathatta kisbabáját.

A kétségbeesett helyzetben a sógornő váratlan, de önzetlen segítsége hozott megoldást.

A különleges tapasztalat nemcsak a baba fejlődésére volt pozitív hatással, hanem a családtagok közötti kapcsolatot is új szintre emelte.

Órákon át sikertelenül próbálta megetetni kisbabáját

Abbi, a háromgyermekes anyuka egy speciális műtéten esett át hasi sérv miatt, ami egy korábbi császármetszése utáni szövődmény következménye volt. Ezt követően a kórházban kellett maradnia, és olyan gyógyszereket kellett szednie, amelyek a véráramba kerülve, szoptatás közben ártalmasak lehetnek a babának. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a kisbabája nem volt hajlandó elfogadni a cumisüveget, végül alig evett, és a súlya is elmaradt a korabeliekétől. Abbi minden nap órákon át sikertelenül próbálta megetetni, de a baba csak sírdogált. Végül, teljes kétségbeesésében segítséget kért sógornőjétől, Rebeccától, ugyanis emlékezett arra, hogy egy családi összejövetel alkalmával, félig viccesen, félig komolyan, azt mondta neki:

„Ha valaha szükséged van rám, szoptatok helyetted."

Abbi finoman szólva ódzkodott a dologtól, de mivel a babája egészségéről volt szó, félretette ellenérzéseit. Sógornője, a 37 éves Rebecca habozás nélkül igent mondott, és végül három napon keresztül szoptatta Abbi kislányát, miközben a saját gyermekét is ellátta.

„Nemcsak etette a babámat, hanem felajánlotta azt is, hogy együtt alszik vele, hogy én többet pihenhessek” – emlékszik vissza Abbi hálásan.

Egy gondolat beférkőzött az agyába

Habár Abbi megnyugodhatott volna, hogy kislánya étvágyával minden rendben, egy zavaró gondolat kezdett motoszkálni a fejében.