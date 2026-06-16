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brit királyi család iskola Eton György herceg
Horváth Angéla
2026.06.16.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné hónapokig mérlegelték, melyik iskola lenne a legjobb választás legidősebb fiuknak, György hercegnek. A döntés nehéz volt, határozatukat pedig közleményben osztották meg a néppel.

Vilmos herceg győzött abban a vitában, amit arról folytatott feleségével, Katalin hercegnével, hogy legidősebb fiuk, György herceg, hova menjen iskolába. A trónörökös édesapjához hasonlóan az Eton College diákja lesz. A család állítólag a Marlborough College-ot is komolyan fontolóra vette, azt a wiltshire-i koedukált bentlakásos iskolát, ahol Katalin hercegné is tanult. A választásban fontos szerepet játszhatott, hogy Eton nagyon közel van a család windsori otthonához.

György herceg Etonban folytatja tanulmányait - ide járt az édesapja, Vilmos herceg is
György herceg Etonban folytatja tanulmányait - ide járt az édesapja, Vilmos herceg is
Forrás: Northfoto

György herceg szeptemberen iskolát vált

A Kensington-palota kedd délben erősítette meg, hogy György herceg felvételt nyert az évente több mint 63 ezer fontba (25,5 millió forint) kerülő iskolába.

„A Kensington-palota megerősíti, hogy György herceg szeptembertől az Eton College-ba fog járni” – állt a közleményben.

György jelenleg a Lambrook School tanulója, ahová testvérei, Sarolta hercegnő és Lajos herceg is járnak. Vilmos nemrég arról beszélt, hogy fia már belekóstolt a bentlakásos iskolai életbe. A trónörökös első napján várhatóan friss fotót is nyilvánosságra hoznak a kisfiúról, olyat, amelyen szülei jelenlétében aláírja az iskola beiratkozási könyvét.

Vilmos állítólag izgatottan várja, hogy fia is az ő egykori iskolájába járjon. A walesi herceg öt évet töltött Etonban, ahol bekerült a prefektusok elit körébe, több sportcsapatban is jeleskedett: úszott, focizott és vízilabdázott is. Hogy Vilmos Etonban tanuljon, azt Diana hercegné akarta, ezt a hagyományt viszi most tovább a walesi herceg is. Vilmos abban bízik, hogy György herceg számára Eton ugyanolyan jó élmény lesz, mint neki volt.

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