Szem nem marad szárazon: világsztárok, akik megélték, hogy dédszülőkké váljanak

Dédanyának vagy dédapának lenni elképesztő, ritka kiváltság, hát még mekkora bónusz, ha a dédpapád nemcsak egy kedves öregúr, hanem mondjuk maga a hollywoodi csillag! Nézd meg, mely világsztárok élvezhették a szeretet négy generációját, a köztünk lévőktől azokig, akik már csak az emlékekben élnek velünk!

Világsztárok, akiket megajándékozott az élet a dédszülősséggel Ritka ajándék a dédszülősség, amelyet csak kevesen kaphatnak meg.

A hollywoodi csillogásban csak nagyon kevesen tudták ezt megélni, hiszen az extrém életmód gyakran korai halállal is jár.

Most összegyűjtöttük azokat a neveket, akik büszke dédik lehettek!

Nagyon sok mindennek kell szerencsésen összehangolódnia ahhoz, hogy valakiből dédszülő lehessen: ez a kiváltság ugyanis nemcsak az egyénen, hanem a gyermekein és az unokáin is múlik. Míg a nagyszülők gyakran vállalnak aktív szerepet egy-egy csemete felnevelésében, a dédiség sokkal inkább egy éteri ajándék, egy büszke titulus, amely az élet folytonosságát és szépségét hirdeti. A következőkben összegyűjtöttük azokat a legendás hírességeket, akik a sztárélet nehézségei és a csillogás mögötti kihívások ellenére is megélhették ezt a csodálatos ajándékot!

5 világsztár, aki dédszülő lehetett

Whoopi Goldberg

Az Oscar-díjas színésznő elképesztően fiatalon, mindössze 58 évesen lett dédnagymama, amikor legidősebb unokája, Amara Skye 2014-ben életet adott kislányának, Charli Rose-nak. „Nem voltam egy átlagos nagymama, és nem leszek egy átlagos dédnagymama sem!”- nyilatkozta akkoriban a színésznő. A történet itt nem ért véget: 2025 decemberében Whoopi kétszeres dédmama lett, amikor Amarának megszületett a második babája, Lotus Dean. A boldog hírt saját műsorában jelentette be: „Sosem hittem volna, hogy megérem, hogy két dédunokám legyen. Hogy itt lehetek velük...” – érzékenyült el, majd gyorsan hozzátette, hogy a kicsik még mindig Whoopinak szólítják, mert ő nem a nagymama!

Whoopi Goldberg, mint dédnagymama.

Kirk Douglas

A hollywoodi aranykor ikonja, Kirk Douglas 2020 februárjában, 103 éves korában hunyt el, de távozása előtt még megadatott neki a legnagyobb boldogság: négy generáció vette körül. A színész még a karjában tarthatta dédunokáját, Lua Izzy-t, aki unokájától, Cameron Douglastől (Michael Douglas fiától) született 2017-ben. Cameron és barátnője, Viviane Thibes második gyermeke, Ryder, mindössze 10 hónappal Kirk halála után jött a világra.