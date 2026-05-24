Szem nem marad szárazon: világsztárok, akik megélték, hogy dédszülőkké váljanak

Dédanyának vagy dédapának lenni elképesztő, ritka kiváltság, hát még mekkora bónusz, ha a dédpapád nemcsak egy kedves öregúr, hanem mondjuk maga a hollywoodi csillag! Nézd meg, mely világsztárok élvezhették a szeretet négy generációját, a köztünk lévőktől azokig, akik már csak az emlékekben élnek velünk!
Világsztárok, akiket megajándékozott az élet a dédszülősséggel
- Ritka ajándék a dédszülősség, amelyet csak kevesen kaphatnak meg.
- A hollywoodi csillogásban csak nagyon kevesen tudták ezt megélni, hiszen az extrém életmód gyakran korai halállal is jár.
- Most összegyűjtöttük azokat a neveket, akik büszke dédik lehettek!
Nagyon sok mindennek kell szerencsésen összehangolódnia ahhoz, hogy valakiből dédszülő lehessen: ez a kiváltság ugyanis nemcsak az egyénen, hanem a gyermekein és az unokáin is múlik. Míg a nagyszülők gyakran vállalnak aktív szerepet egy-egy csemete felnevelésében, a dédiség sokkal inkább egy éteri ajándék, egy büszke titulus, amely az élet folytonosságát és szépségét hirdeti. A következőkben összegyűjtöttük azokat a legendás hírességeket, akik a sztárélet nehézségei és a csillogás mögötti kihívások ellenére is megélhették ezt a csodálatos ajándékot!
5 világsztár, aki dédszülő lehetett
Whoopi Goldberg
Az Oscar-díjas színésznő elképesztően fiatalon, mindössze 58 évesen lett dédnagymama, amikor legidősebb unokája, Amara Skye 2014-ben életet adott kislányának, Charli Rose-nak. „Nem voltam egy átlagos nagymama, és nem leszek egy átlagos dédnagymama sem!”- nyilatkozta akkoriban a színésznő. A történet itt nem ért véget: 2025 decemberében Whoopi kétszeres dédmama lett, amikor Amarának megszületett a második babája, Lotus Dean. A boldog hírt saját műsorában jelentette be: „Sosem hittem volna, hogy megérem, hogy két dédunokám legyen. Hogy itt lehetek velük...” – érzékenyült el, majd gyorsan hozzátette, hogy a kicsik még mindig Whoopinak szólítják, mert ő nem a nagymama!
Kirk Douglas
A hollywoodi aranykor ikonja, Kirk Douglas 2020 februárjában, 103 éves korában hunyt el, de távozása előtt még megadatott neki a legnagyobb boldogság: négy generáció vette körül. A színész még a karjában tarthatta dédunokáját, Lua Izzy-t, aki unokájától, Cameron Douglastől (Michael Douglas fiától) született 2017-ben. Cameron és barátnője, Viviane Thibes második gyermeke, Ryder, mindössze 10 hónappal Kirk halála után jött a világra.
Dick Van Dyke
A legendás komikusnak igencsak zsúfolt volt a 2023-as apák napja. A színész egy imádni való fotósorozatot osztott meg a népes családi összejövetelről, feleségével, Arlene Silverrel a középpontban. „Elképesztő és hálás vagyok, hogy elég hosszú ideig éltem ahhoz, hogy az apák napját a gyerekeimmel, az unokáimmal ÉS a dédunokáimmal tölthessem! Mindannyian csodálatos, tündéri emberek!” Az Emmy-díjas színész 2025. december 13-án ünnepelte a 100. születésnapját, ahol természetesen egy hatalmas családi buli keretében a legkisebb dédunokákkal is közös fotót készített.
Priscilla Presley
Elvis Presley felesége, Priscilla Presley akkor lett dédnagymama, amikor unokája, Riley Keough és férje, Ben Smith-Petersen 2022-ben köszöntötték kislányukat. 2025-ben Riley titokban életet adott második gyermekének is, így Priscilla immár kétszeres dédmama. „Imádom a babáit” – nyilatkozta Priscilla a PEOPLE magazinnak. „Nagyon boldog vagyok Riley-ért. Csodálatos férje van és két nagyszerű gyereke, tiszta szívemből örülök a boldogságának.”
Mick Jagger
A Rolling Stones frontembere a színpadon még mindig egy energiabomba, de a magánéletben már komoly családfő. Második legidősebb gyermeke, Jade Jagger már háromszoros nagymama, Assisi és Amba Jackson lányai révén. Assisi 2014-ben és 2019-ben tette meg Micket dédnagyapának (ekkor született Ezra és Romy), sőt, Amba is világra hozott egy gyermeket 2019-ben, így a rocklegenda már három dédunokával büszkélkedhet!
