Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 28., kedd Valéria

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Még halála előtt hihetetlen kiváltságot adott II. Erzsébet királynő Harry hercegnek – ezzel a trónörökösöket is maga mögé utasította

Ha eddig azt hitted, Vilmos herceg öccse mindig is a brit királyi család fekete báránya volt, nagyot tévedtél. Sőt, volt idő, amikor II. Erzsébet királynő még a két trónörökös elé is helyezte Harry herceget.

Mostanában szinte csak akkor hallani a brit királyi családot és hazáját hátrahagyó unokáról, ha a botrányhősnő felesége szóba kerül. Harry herceg azonban nem volt midig ennyire távol a születési jogán őt megillető tisztségektől. Ezt jól bizonyítja nagymamája, a néhai II. Erzsébet királynő korábbi tette is.

Forrás: Getty Images Europe

 

  • Az igen meglepő esetre 2012-ben, egy illusztris eseményen került sor.
  • Mindenki megdöbbent, hogy se a későbbi III. Károly király, se Vilmos herceg nem részesült ebben a kegyben.
  • Jól mutatja, hogy mennyire bízott a királynő Harry hercegben.

Robert Hardman, a brit királyi család szakértője és több sikerkönyv szerzője mesélt arról, hogy milyen szeretet kötötte a 2022-ben elhunyt brit uralkodót és unokáját. A néhai II. Erzsébet királynő Harry-vel való kapcsolatát gyakran csak a Meghan Markle-hatás fényében látjuk, miközben kettejüknek igen meghitt nagyszülő-unoka viszonyuk volt. 

A kiváltság, ami sokat jelentett Harry hercegnek

Mindenkit meglepett, amikor II. Erzsébet királynő távollétében Károly vagy Vilmos herceg helyett Harry herceg elnökölt a 2012-es londoni olimpia záróünnepségén – méghozzá a néhai Felség kérésére. 

Mindenki azt feltételezte, hogy ez a kiváltság Károly herceget, vagy legalábbis Vilmos herceget illeti majd. De nem, Harry kapta ezt a hatalmas vállveregetést

 – mesélte  Robert Hardman a Daily Express magazinnak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
