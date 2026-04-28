Még halála előtt hihetetlen kiváltságot adott II. Erzsébet királynő Harry hercegnek – ezzel a trónörökösöket is maga mögé utasította

Mostanában szinte csak akkor hallani a brit királyi családot és hazáját hátrahagyó unokáról, ha a botrányhősnő felesége szóba kerül. Harry herceg azonban nem volt midig ennyire távol a születési jogán őt megillető tisztségektől. Ezt jól bizonyítja nagymamája, a néhai II. Erzsébet királynő korábbi tette is.
Ezt a gesztust tette II. Erzsébet királynő Harry hercegért
- Az igen meglepő esetre 2012-ben, egy illusztris eseményen került sor.
- Mindenki megdöbbent, hogy se a későbbi III. Károly király, se Vilmos herceg nem részesült ebben a kegyben.
- Jól mutatja, hogy mennyire bízott a királynő Harry hercegben.
Robert Hardman, a brit királyi család szakértője és több sikerkönyv szerzője mesélt arról, hogy milyen szeretet kötötte a 2022-ben elhunyt brit uralkodót és unokáját. A néhai II. Erzsébet királynő Harry-vel való kapcsolatát gyakran csak a Meghan Markle-hatás fényében látjuk, miközben kettejüknek igen meghitt nagyszülő-unoka viszonyuk volt.
A kiváltság, ami sokat jelentett Harry hercegnek
Mindenkit meglepett, amikor II. Erzsébet királynő távollétében Károly vagy Vilmos herceg helyett Harry herceg elnökölt a 2012-es londoni olimpia záróünnepségén – méghozzá a néhai Felség kérésére.
Mindenki azt feltételezte, hogy ez a kiváltság Károly herceget, vagy legalábbis Vilmos herceget illeti majd. De nem, Harry kapta ezt a hatalmas vállveregetést
– mesélte Robert Hardman a Daily Express magazinnak.
Ezek is érdekelhetnek: