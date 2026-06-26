Amal Clooney hatalmas áldozatot hozott házasságáért – Kitálalt a jogász

Az egész világ megdöbbent, amikor az örök agglegénynek végre bekötötték a fejét. George Clooney és Amal Clooney 2014-ben házasodtak össze, aminek már 12 éve. Most azonban kiderült, hogy a 48 éves jogász számára nagy áldozattal járt ez a kapcsolat.

George Clooney és Amal Clooney 2026-ban.

Forrás: FilmMagic, Inc

Amal Clooney ezt áldozta fel a házasságával

Amal Clooney őszintén beszélt arról a nagy áldozatról, amelyet kénytelen volt meghozni, amikor feleségül ment George Clooney-hoz, akivel immár 12 éve házasok. Miután ugyanis 2013-ban megismerkedett a színésszel, az élete gyökeresen megváltozott, azzal kellett szembesülnie, hogy a magánéletének részletei a címlapokon landolnak.

„Régen volt a szakmai és a magánéletem, és ezek egészen eltérőek lehettek, sikerült elkerülnöm, hogy összekeveredjenek” – kezdte beszédét az eseményen. „Aztán megházasodtam, és ez elég sokat változtatott” – tette hozzá. „Úgy éreztem, hogy nem mutatkozhatok ebben a ruhában, vagy nem tehetek meg valamit, mert hétfőn a bíró előtt kell megjelenni.”

Amal Clooney hozzátette, hogy feláldozta a magánéletét azért, hogy nyíltan és bátran kifejezhesse szeretetét férje és gyermekei iránt.

„De ez egyszerűen nem annyira fontos, mint az, hogy éljük az életünket, és végső soron, ha jól csinálod, amit csinálsz, az úgyis kiderül” – magyarázta. „Ezért aztán nem engedtem, hogy ez a tényező visszatartson attól, hogy olyan dolgokat tegyek, amelyek fontosak voltak a családom vagy a kapcsolatom számára.”

Amal Clooney és George Clooney egy nyolcéves ikerpárt nevelnek, Alexandert és Ellát. A pár arra törekszik, hogy gyermekeiket távol tartsák a nyilvánosságtól és a paparazziktól.

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