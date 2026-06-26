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Amal Clooney hatalmas áldozatot hozott házasságáért – Kitálalt a jogász

Northfoto - imageSPACE
esküvő George Clooney Hollywood Amal Clooney
Nagy Anna
2026.06.26.
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A sztárpár 2014-ben, 12 éve házasodott össze egy évvel azután, hogy megismerkedtek. Amal Clooney-nak pedig hatalmas áldozattal járt ez a kapcsolat.

Az egész világ megdöbbent, amikor az örök agglegénynek végre bekötötték a fejét. George Clooney és Amal Clooney 2014-ben házasodtak össze, aminek már 12 éve. Most azonban kiderült, hogy a 48 éves jogász számára nagy áldozattal járt ez a kapcsolat.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) George Clooney and Amal Clooney attend the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
George Clooney és Amal Clooney 2026-ban.
Forrás: FilmMagic, Inc

Amal Clooney ezt áldozta fel a házasságával

Amal Clooney őszintén beszélt arról a nagy áldozatról, amelyet kénytelen volt meghozni, amikor feleségül ment George Clooney-hoz, akivel immár 12 éve házasok. Miután ugyanis 2013-ban megismerkedett a színésszel, az élete gyökeresen megváltozott, azzal kellett szembesülnie, hogy a magánéletének részletei a címlapokon landolnak. 

„Régen volt a szakmai és a magánéletem, és ezek egészen eltérőek lehettek, sikerült elkerülnöm, hogy összekeveredjenek” – kezdte beszédét az eseményen. „Aztán megházasodtam, és ez elég sokat változtatott” – tette hozzá. „Úgy éreztem, hogy nem mutatkozhatok ebben a ruhában, vagy nem tehetek meg valamit, mert hétfőn a bíró előtt kell megjelenni.”

Amal Clooney hozzátette, hogy feláldozta a magánéletét azért, hogy nyíltan és bátran kifejezhesse szeretetét férje és gyermekei iránt.

„De ez egyszerűen nem annyira fontos, mint az, hogy éljük az életünket, és végső soron, ha jól csinálod, amit csinálsz, az úgyis kiderül”magyarázta. „Ezért aztán nem engedtem, hogy ez a tényező visszatartson attól, hogy olyan dolgokat tegyek, amelyek fontosak voltak a családom vagy a kapcsolatom számára.” 

Amal Clooney és George Clooney egy nyolcéves ikerpárt nevelnek, Alexandert és Ellát. A pár arra törekszik, hogy gyermekeiket távol tartsák a nyilvánosságtól és a paparazziktól. 

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