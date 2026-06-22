Ritka pillanat: Amber Heard végre megmutatta kislányát – FOTÓ

Amber Heard azóta él visszavonultan Spanyolországban, hogy Johnny Depp és közte lezajott a botrányos tárgyalás, amit élőben követhettek az emberek. A színésznő elhagyta Hollywoodot, magánéletéről pedig ritkán oszt meg tartalmakat, de ezúttal kivételt tett. Egy futóversenyen vett részt, a célban pedig Amber Heard kislánya várta a sztárt, amiről szintén posztolt az egykori színésznő.

Amber Heard megmutatta kislányát.

Forrás: Getty Images

Amber Heard Johnny Depp-pel való pereskedése után hagyta hátra Hollywoodot.

A színésznő visszavonultan él gyerekeivel Spanyolországban.

A sztár nem posztol sokat közösségi oldalára, de most megmutatta a kislányát.

Amber Heard kislánya a célban várta édesanyját a futóversenyen

A színésznő a legnagyobb titokban hagyta ott Hollywoodot, miután befejeződött a botrányos pereskedése Johnny Depp-pel. Amber Heard Madrirdba költözött, ott neveli 3 gyerekét, akiket féltve őriz a nyilvánosság elől. Ezért aztán nem is posztol gyakran a magánéletéről pillanatokat, de nemrég kivételt tett. A fotó aprópója az volt, hogy a színésznő részt vett a madridi KLM Norte Sur 10K futóversenyen, és sikeresen teljesítette is a távot, aminek örömére megörvendeztette a rajongókat néhány képpel. Ám nemcsak magát mutatta meg, Amber Heard kislánya is ott volt a fotókon, láthattuk, hogy a verseny befejezése után átöleli az ötéves Oonagh-t, aki így el is lopta a refelktorfényt anyukájától.

„Semmi sem múlhatja felül ezt az érzést” – írta Amber a kép mellé. A színésznő ma már háromgyermekes anyuka. Oonagh mellett tavaly ikrekkel bővült a család, Agnesszel és Oceannel.

Amber Heard és kislánya a futóverseny után.

Forrás: Instagram/Amber Heard

Amber Heard életében fontos szerep jut a testmozgásnak, a futás része a mindennapjainak. „Szeretek futni, mert így le tudom vezetni a stresszt, kitisztítom a fejemet, és újra tudok összpontosítani” – mondta.

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