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Ritka pillanat: Amber Heard végre megmutatta kislányát – FOTÓ

NORTHFOTO - Victoria Jones
család Amber Heard Hollywood gyerek
Nagy Anna
2026.06.22.
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A színésznő nagyon ritkán enged bepillantást magánéletébe, de most kivételt tett. Futóversenyéről posztolt Instagram-oldalára, ahol nemcsak az eredményét osztotta meg. Amber Heard kislánya is látható a felvételek egyikén.

Amber Heard azóta él visszavonultan Spanyolországban, hogy Johnny Depp és közte lezajott a botrányos tárgyalás, amit élőben követhettek az emberek. A színésznő elhagyta Hollywoodot, magánéletéről pedig ritkán oszt meg tartalmakat, de ezúttal kivételt tett. Egy futóversenyen vett részt, a célban pedig Amber Heard kislánya várta a sztárt, amiről szintén posztolt az egykori színésznő.

Amber Heard fekete ruhában.
Amber Heard megmutatta kislányát.
Forrás: Getty Images
  • Amber Heard Johnny Depp-pel való pereskedése után hagyta hátra Hollywoodot.
  • A színésznő visszavonultan él gyerekeivel Spanyolországban.
  • A sztár nem posztol sokat közösségi oldalára, de most megmutatta a kislányát.

Amber Heard kislánya a célban várta édesanyját a futóversenyen

A színésznő a legnagyobb titokban hagyta ott Hollywoodot, miután befejeződött a botrányos pereskedése Johnny Depp-pel. Amber Heard Madrirdba költözött, ott neveli 3 gyerekét, akiket féltve őriz a nyilvánosság elől. Ezért aztán nem is posztol gyakran a magánéletéről pillanatokat, de nemrég kivételt tett. A fotó aprópója az volt, hogy a színésznő részt vett a madridi KLM Norte Sur 10K futóversenyen, és sikeresen teljesítette is a távot, aminek örömére megörvendeztette a rajongókat néhány képpel. Ám nemcsak magát mutatta meg, Amber Heard kislánya is ott volt a fotókon, láthattuk, hogy a verseny befejezése után átöleli az ötéves Oonagh-t, aki így el is lopta a refelktorfényt anyukájától. 

„Semmi sem múlhatja felül ezt az érzést” – írta Amber a kép mellé. A színésznő ma már háromgyermekes anyuka. Oonagh mellett tavaly ikrekkel bővült a család, Agnesszel és Oceannel.

Amber Heard és kislánya a futóverseny után.
Forrás: Instagram/Amber Heard

 Amber Heard életében fontos szerep jut a testmozgásnak, a futás része a mindennapjainak. „Szeretek futni, mert így le tudom vezetni a stresszt, kitisztítom a fejemet, és újra tudok összpontosítani” – mondta.

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